SÅDAN FJERNER DU MOS
I fuger og revner, på husmure, havemøbler, i græsplænen og selv på taget: Mos trives overalt – også der, hvor have- og husejere ikke vil have det. Og på et eller andet tidspunkt opstår spørgsmålet: Hvordan fjerner man mos nemt? Her er de bedste tips og tricks.
Sådan fjerner du mos:
Mos kan være en smuk prydplante, som du planter bevidst for at gøre din have smukkere. Men den rodløse plante spreder sig hurtigt og koloniserer snart ethvert hjørne af haven. Hvis mos ikke fjernes, kan det gøre havemøblerne ubrugelige, øge risikoen for at glide på havestien og, fordi det indeholder vand, bidrage til uønsket fugt i mure og på taget. Mos kan også sprede sig i plænen og langsomt få overtaget.
På grund af de mange mulige steder og overflader, hvor mos kan gro, er det ikke overraskende, at der er mange forskellige måder at fjerne planten på.
- Husholdningsmidler som cola og andre brusende drikke er miljøvenlige og ofte noget, du allerede har derhjemme. Disse metoder kræver ofte god tid og egner sig derfor bedst til små områder med mos. Når du bruger husholdningsmidler, skal du altid først teste på et diskret sted for at sikre, at det kan bruges.
- Du kan også fjerne mos med forskellige typer værktøj, som f.eks. små, sløve knive. Det er særlig effektivt til at fjerne mos, der har slået sig ned i fugerne i fortovet. Kradsebørster løsner mos fra større områder. En højtryksrenser er også et godt værktøj, særligt ved rengøring af større områder. Alternativt kan du bruge en mekanisk ukrudtsfjerner, der bruger roterende bevægelser til at løsne mos fra de forskellige overflader.
- Kemiske mosfjernere kan bruges til at fjerne mos fra haven. Men da de kan være giftige, bør de kun bruges, hvis du forgæves har forsøgt dig med alle øvrige metoder.
Du bestemmer selv, hvilken metode du vil bruge. Hvis du vil fjerne mos uden at bruge en maskine, som f.eks. en højtryksrenser eller ukrudtsfjerner, er det bedst at planlægge det i god tid. Metoden egner sig dog kun til glatte overflader som underlag og møbler. Hvis du vil fjerne mos fra plænen, skal du bruge en maskine.
Fjern mos permanent fra haven
En mosfyldt græsplæne har brug for kærlighed og opmærksomhed, så den kan slippe af med den stædige sporeplante. Hvis der allerede vokser en masse mos, kan græsset være for svagt til at stå imod. Den bedste måde til at slippe af med mosset er at løsne plænen i foråret. Det gøres ved at slå græsset og derefter rive det i et skakmønster. En fugtig, meget kompakt græsplæne bør også luftes. Derefter kan du putte sand i plænen, hvilket er særlig nyttigt på skyggefulde, fugtige områder. Selv om processen fjerner mosset, er den meget stressende for plænen, og derfor skal du styrke græsset med gødning bagefter.
Hvis mosset vender tilbage efter kort tid, er det godt givet ud at analysere jorden. Med prøver fra havecentret kan du finde ud af, om jorden under græsset f.eks. er for syreholdig. En ideel pH-værdi for jord ligger på 6-7. Hvis værdien er lavere end 5,5, bør du give jorden kalk. Hvis det ikke er jorden, men det faktum, at plænen ligger i skygge, kan det hjælpe at så en særlig plænetype egnet til skyggefuld placering eller gå efter andre trinbestandige overtræk til jorden. Hvis intet hjælper, og mosset ikke slår sig selv ihjel, bruger nogle gartnere jerngødning. Denne kemiske måde at fjerne mos på er effektiv, men også giftig, og bør bruges varsomt. Der er dog mange mosfjernere, der arbejder med en base af eddikeessens, som er et godt alternativ.
Fjern mos fra glatte overflader som mure, terrasser og havemøbler
Til let mosvækst på mindre områder kan du prøve at bruge cola til at fjerne den genstridige gevækst. Den mørke, brusende drik indeholder fosforsyre, der angriber mossets cellestruktur og forebygger ny mos i at vokse på samme sted. Derudover er cola ugiftigt og billigt. Det er meget enkelt at bruge: Sprøjt cola på de mosbefængte områder, lad det virke, tør eller fej colaen af og skyl med rent vand. Da colaen ikke skal fortyndes, egner metoden sig godt, hvis du vil fjerne mos fra små områder/enkelte steder. Det egner sig imidlertid ikke til større områder, som f.eks. hvis du vil fjerne mos fra asfalt. Derudover skal du ikke bruge cola på syrefølsomme gulve af f.eks. marmor eller beton.
Hvis du vil fjerne mos effektivt fra større områder, kan du bruge en opløsning af 10 liter kogende vand og 15-20 gram soda. Før du påfører blandingen, skal du fjerne mosset let fra f.eks. de terrassesten, du vil rense, på en tør dag og derefter sprede soda-vandet ud over området med en kost. Ideelt skal den brusende opløsning virke i et par dage, men hvis du har travlt, kan (mindst) fem timer også gøre det. Bagefter kan mosresterne nemt fjernes med en skrubbebørste. Til sarte gulve af marmor, natursten og kalksten er en blanding af 15 gram kaliumpermanganat og 10 liter kogende vand velegnet. Det bruges på samme måde som den brusende drinksblanding, men bør først testes på et diskret sted. Vi anbefaler kun at bruge det på imprægnerede gulvbelægninger, da kaliumsaltet ikke nødvendigvis kun gør vandet brunlilla, men også gulvet. Det er vigtigt, at du bærer handsker, når du arbejder med blandingen.
Mos kan fjernes grundigt og hurtigt fra små og store områder med en højtryksrenser. F.eks. trapper og terrassesten renses hurtigt og sikkert. En højtryksrenser med en smudsskærer er bedst, da den ikke kun fjerner mosset på overfladen, men også tager de næsten usynlige aflejringer i underlagets porer med. Du klarer rengøringen i tre enkle trin:
1. Afhængig af modellen kan du forbinde din smudsskærer med højtryksrenseren eller indstille dysen på strålerøret til roterende stråle.
2. Hold vandstrålen i en let vinkel over Jorden, og dirigér den langsomt over det mosfyldte område, samtidig med at du holder en afstand på 15-20 cm.
3. Fej derefter op, og bortskaf mosset.
Til områder, der hurtigt bliver fyldt med mos, er en højtryksrenser ideel og nem at bruge. Den egner sig både til robuste og sarte overflader. Til mere sarte overflader skal du bruge den flade sprøjtedyse i stedet for smudskutter og reducere presset på spraypistolen, så rengøringen bliver mere nænsom. Overfladerne befries også fra andet snavs og skal ikke behandles bagefter.
Til overfladisk fjernelse af mos på gangstier, terrasser og asfaltindkørsler er en ledningsfri ukrudtsfjerner et godt alternativ. Særligt placerede nylonbørstehår og en høj børstehastighed fjerner ubesværet tørt mos og ukrudt fra overfladen, så det blot skal fejes op og bortskaffes bagefter. Lige som med højtryksrenseren lader denne metode brugeren arbejde i en opretstående stilling, hvilket er mere behageligt for ryggen.
Mosfjerner til taget?
Der er forskellige holdninger til, om det giver mening at fjerne mos fra et tag. Nogen siger, at det kan beskadige taget, mens andre kan se en fordel i mosset, da det holder på vand. Det gør, at drænene ikke overbelastes, når det regner meget. Du kan vælge at lade mosset være på taget eller fjerne det af æstetiske årsager.
Det er altså en individuel beslutning, men hvis du vælger at fjerne mosset og blotlægge taget, skal du huske din egen sikkerhed. Det er nemt at glide på mos, særligt på en skrånende overflade, så du skal altid sikre dig selv med en sele. Hvis du føler dig usikker, er det bedst at hyre nogen til at komme og rense taget. Men hvis din sikkerhed er garanteret, kan du fjerne mosset på taget på samme måde, som du fjerner mos fra terrassen og brosten, f.eks. ved at bruge børster og en højtryksrenser.
På de tage, der kun har et tyndt lag mos, kan du også bruge en mosfjerner med en batteridrevet højtrykssprøjte, der ofte bruges til at blive fri for ukrudt. Fordelen er, at du så bruger mindre tid til at fjerne mosset på taget. Ulempen er, at mosset kommer langsomt af og derefter glider ned i tagrenden, hvorfra det skal fjernes hurtigt, før det tilstopper tagrenderne og nedløbsrøret.