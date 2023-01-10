Fjern mos fra glatte overflader som mure, terrasser og havemøbler

Til let mosvækst på mindre områder kan du prøve at bruge cola til at fjerne den genstridige gevækst. Den mørke, brusende drik indeholder fosforsyre, der angriber mossets cellestruktur og forebygger ny mos i at vokse på samme sted. Derudover er cola ugiftigt og billigt. Det er meget enkelt at bruge: Sprøjt cola på de mosbefængte områder, lad det virke, tør eller fej colaen af og skyl med rent vand. Da colaen ikke skal fortyndes, egner metoden sig godt, hvis du vil fjerne mos fra små områder/enkelte steder. Det egner sig imidlertid ikke til større områder, som f.eks. hvis du vil fjerne mos fra asfalt. Derudover skal du ikke bruge cola på syrefølsomme gulve af f.eks. marmor eller beton.

Hvis du vil fjerne mos effektivt fra større områder, kan du bruge en opløsning af 10 liter kogende vand og 15-20 gram soda. Før du påfører blandingen, skal du fjerne mosset let fra f.eks. de terrassesten, du vil rense, på en tør dag og derefter sprede soda-vandet ud over området med en kost. Ideelt skal den brusende opløsning virke i et par dage, men hvis du har travlt, kan (mindst) fem timer også gøre det. Bagefter kan mosresterne nemt fjernes med en skrubbebørste. Til sarte gulve af marmor, natursten og kalksten er en blanding af 15 gram kaliumpermanganat og 10 liter kogende vand velegnet. Det bruges på samme måde som den brusende drinksblanding, men bør først testes på et diskret sted. Vi anbefaler kun at bruge det på imprægnerede gulvbelægninger, da kaliumsaltet ikke nødvendigvis kun gør vandet brunlilla, men også gulvet. Det er vigtigt, at du bærer handsker, når du arbejder med blandingen.