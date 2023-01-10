Hvad skal du være opmærksom på, når du renser brosten?

Det er normalt for en brolagt indkørsel eller terrasse at komme til at se lidt slidt ud over tid på grund af vejret og flittig brug. I nogle tilfælde kan stenene også blive misfarvede, f.eks. efter trimning af frugttræer eller efter en havefest. Der findes nyttigt værktøj til rengøring af brosten, som f.eks. fugeskrabere, fejemaskiner og højtryksrensere. Derudover kan brosten rensen med en lille hakke, en kost og en haveslange. Ud over særlige rengøringsmidler til brosten er der flere forskellige husholdningsmidler, du også kan bruge til at rense brostenene med, f.eks. soda, eddike og opvaskemiddel.

Men hvad fungerer egentlig? Og hvad skal du helst holde dig fra, når du renser brosten? Lige som der er mange veje, der fører til Rom, er der flere forskellige veje til rene brosten og til at slippe af med ukrudt. Først og fremmest har du brug for forskelligt værktøj og forskellige rengøringsprodukter. Den bedste måde at rense brosten på afhænger af, hvilket materiale stier og indkørsler er lavet af – natursten, beton eller ler. Vejret, brostenene er udsat for, spiller også en rolle.