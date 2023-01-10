EN PRAKTISK GUIDE TIL RENGØRING AF BROSTEN
For at sikre, at din have forbliver din drømmeoase, kræver det noget arbejde. Ikke kun, når haven skal gøres klar til foråret, men også i løbet af havesæsonen. Terrassen, havestien og indkørslen bliver uundgåeligt beskidte over tid og ophober kviste og blade. Vejrskift kan også påvirke brosten negativt. Der kan begynde at vokse mos, ukrudt eller lav på dem. Følg disse tips for igen at få rene brosten.
Hvad skal du være opmærksom på, når du renser brosten?
Det er normalt for en brolagt indkørsel eller terrasse at komme til at se lidt slidt ud over tid på grund af vejret og flittig brug. I nogle tilfælde kan stenene også blive misfarvede, f.eks. efter trimning af frugttræer eller efter en havefest. Der findes nyttigt værktøj til rengøring af brosten, som f.eks. fugeskrabere, fejemaskiner og højtryksrensere. Derudover kan brosten rensen med en lille hakke, en kost og en haveslange. Ud over særlige rengøringsmidler til brosten er der flere forskellige husholdningsmidler, du også kan bruge til at rense brostenene med, f.eks. soda, eddike og opvaskemiddel.
Men hvad fungerer egentlig? Og hvad skal du helst holde dig fra, når du renser brosten? Lige som der er mange veje, der fører til Rom, er der flere forskellige veje til rene brosten og til at slippe af med ukrudt. Først og fremmest har du brug for forskelligt værktøj og forskellige rengøringsprodukter. Den bedste måde at rense brosten på afhænger af, hvilket materiale stier og indkørsler er lavet af – natursten, beton eller ler. Vejret, brostenene er udsat for, spiller også en rolle.
Sådan renser du brosten: Fjern først groft snavs
Før du renser mellem brostenene, skal du fjerne groft snavs fra overfladen. Det modvirker, at snavset spreder sig og danner pletter på terrassen eller huset, når du renser brostenene grundigt.
Du kan bruge en almindelig kost eller rive til at samle blade og løse kviste. Det er dog bedst at bruge værktøj af plastik for at undgå skrammer på den brolagte overflade. Hvis du har brug for at rengøre et særlig stort område, kan du bruge en fejemaskine. Denne praktiske hjælper har nogle store fordele: Du behøver ikke bukke dig, og du sparer en masse tid, da blade mv. opsamles med det samme. Du skal bare tømme resterne i skraldespanden med haveaffald.
Generelt bør groft snavs fjernes jævnligt fra brosten. Det er med til at forebygge dannelsen af mos, ukrudt og genstridigt lav, da den slags gevækster har det bedst i skyggefulde, fugtige omgivelser.
Tip
Jævnlig rengøring af dine brosten er vigtigt, ikke mindst hvis du spilder lidt sovs eller vin til grill- eller havefesten. Især hvis der kommer fedt og olie på stenene, er der en risiko for grimme, genstridige pletter. Et særligt koncentrat til rengøring af terrasser kan hjælpe mod dette og kan påføres den beskidte overflade enten med en højtryksrenser eller en sprayflaske. Hvis du ikke har et specialrengøringsmiddel ved hånden, kan du også fjerne oliepletter med et absorberende materiale, som f.eks. kattegrus eller savsmuld, der efterfølgende blot kan fejes væk.
Rene mellemrum mellem brostenene
Når skidtet er fjernet, er det tid til at koncentrere sig om at rense fugerne mellem brostenene. Du bør ikke springe dette trin over, da der ofte vokser ukrudt i mellemrummene, og det vil i givet fald spredes over brostenenes overflade, når du skyller dem efterfølgende.
For at fjerne uønskede gevækster fra mellemrummene kan du bruge en særlig fugeskraber. Alternativt et almindeligt lugejern eller en havespatel. Denne metode er billig og miljøvenlig, men kræver en masse tid og tålmodighed. Derudover kan du få ondt i ryg og knæ af at bøje dig for meget ned, hvis du ikke gør det rigtigt. Mælkebøtter og øvrigt ukrudt kan fjernes særlig effektivt og helt uden rygsmerter ved hjælp af en ledningsfri ukrudtsfjerner. Uanset om det er på stenterrassen i baghaven eller den brolagte indkørsel, gør dette rengøringen af brosten nem og sikker:
- Brug altid egnet beskyttelsestøj under brug, inkl. solidt fodtøj, handsker samt sikkerhedsbriller og høreværn, om nødvendigt.
- Justér først længden på teleskophåndtaget, isæt børsten og justér det drejelige hoved. Skub derefter batteriet ind i holderen, til du kan høre, det klikker på plads. Ukrudtsfjerneren tændes ved at trykke på udløserknappen og maskinens knap på samme tid. Nu kan maskinen guides med små bevægelser, let skråtstillet over overfladen. Det sikrer, at den roterende børste på rengøringshovedet fjerner al ukrudtet på brostenenes overflade. Gentag dette trin, hvis der er meget – og genstridigt – ukrudt. Fej derefter ukrudtet op, og bortskaf det.
Sådan renser du brosten med en haveslange eller en højtryksrenser
Når du har fejet snavset væk og fjernet al ukrudtet fra fugerne, er det tid til at rense brostenenes overflade. Hvis du vil rense dem helt præcist, kan du bruge en højtryksrenser. Alternativt en håndholdt trykrenser, der også vil egne sig godt. I teorien kan du også bruge vand fra hanen og skylle de brolagte områder med en haveslange og en spraypistol. Det renser brostenene ganske godt, men med højtryksrenseren fjernes snavs helt i dybden fra både fuger og overflader.
Højtryksrenseren i kombination med en smudsskærer er en glimrende mulighed. Det fjerner ikke bare ukrudt og mos fra overfladen, men også fra fordybninger. Hvis du holder denne form for rengøring ved lige, har ukrudtet ikke samme mulighed for at vokse. Det hjælper også med at vedligeholde brostenenes smukke overflade.
Rengøring af brosten med en højtryksrenser og en smudsskærer kan klares i tre enkle trin:
- Slut din smudsskærer til højtryksrenseren, eller justér den roterende dyse på spraypistolen, afhængigt af modellen.
- Hold den roterende vandstråle næsten lodret over underlaget, og bevæg den langsomt over overfladen med en afstand på ca. 15 cm. Hvis du sigter på mellemrummene, skal du være opmærksom på, at det materiale, der befinder sig her, forsvinder. Du skal derfor muligvis fylde fugerne med sand igen bagefter.
- Fej løsnet ukrudt op bagefter, og bortskaf det.
Det er vigtigt altid at arbejde med faldet, så det beskidte vand kan løbe af og ikke spreder sig over den overflade, der allerede er renset. Kort sagt, så er højtryksrensere effektive til at rense brolagte stier og stenterrasser. Brugen af en overfladerenser med skyllefunktion er særlig effektiv på flade overflader. Den fjerner snavs og grønne aflejringer i dybden, også i hjørner og på områder, det er svært at komme til. Skylledysen gør, at det beskidte vand skylles væk med det samme. Andre fordele: Du er beskyttet, mens du arbejder, og rengøringen går hurtigere med en rensedyse.
Bør du rense alle typer brosten med en højtryksrenser?
Stier af natursten som granit eller basalt er solide og holdbare nok til at blive renset med en højtryksrenser. Situationen er anderledes for brosten fremstillet af beton eller terrakotta. Vandstrålen kan hurtigt beskadige overfladen. Det samme er tilfældet, hvis brostenene har meget brede fuger – her skal du passe på ikke at bruge en alt for hård vandstrålen, da stenene kan risikere at blive løse. Det er bedst at spørge i et havecenter, hvilken type sten, der kan renses med en højtryksrenser.
Hvis du allerede ved, at en højtryksrenser er udelukket til din stenterrasse, men du stadig gerne vil rense den effektivt og tidsbesparende, kan du gå efter den mobile variant med medium tryk. En håndholdt renser gør det muligt at rense nænsomt og succesfuldt. Det er særlig effektivt at rengøre med det matchende skrubbetilbehør. Alternativt kan du arbejde med rotordysen, der nemt fjerner selv kraftigt snavs.
Kan husholdningsmidler hjælpe med at rense brosten?
Der er flere forskellige husholdningsmidler, du kan bruge til at fjerne mos og ukrudt i stedet for rengøringskoncentrater. Hvis du ikke bruger et særligt stenrensemiddel til at rense brosten med, kan du f.eks. bruge opvaskemiddel eller natron. Vælger du at bruge husholdningsmidler, skal du altid sikre dig, at de er biologisk nedbrydelige. Derudover skal du bruge beskyttelsestøj og sikkerhedsbriller, når du bruger dem, især for at beskytte hænder og øjne.