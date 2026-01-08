Batteridrevet ukrudtsfjerner
Ukrudt er ofte hårdt at bekæmpe. Uanset om du bukker dig ned eller knæler, er arbejdet udmattende og smertefuldt. Det er, som om det nærmest er umuligt at få styr på den ukontrollable vækst. Men nu erklærer Kärcher ukrudtet krig!
Ukrudt? Besejret!
Vind krigen mod ukrudtet nemt, hurtigt og ubesværet med Kärchers batteridrevne ukrudtsfjerner. Takket være det innovative roterende børstehoved og det udskiftelige lithium-ion 18 V-batteri går mos og ukrudt i knæ. Og apropos knæ … de er beskyttet takket være det højdejusterbare håndtag. Fri for smerte, fri for ukrudt.
Funktioner
Alle, der ikke vil overgive sig til ukrudt på stier og overflader, har en magtfuld allieret i WRE 18-55 Batteri. Med det innovative børstehoved kan overflademos og -ukrudt fjernes fra revner og overflader på sten, fliser og beton.
Innovativt børstehoved til fjernelse af overfladeukrudt
Takket være de særligt justerede nylonbørster og en hastighed på op til 2.800 rotationer i minuttet kan overflademos og -ukrudt ubesværet fjernes fra trin og stenoverflader.
Drejeligt rengøringshoved
Vinklen på rengøringshovedet kan justeres ved et tryk på en knap for at fjerne ukrudt under forhindringer som f.eks. bænke. Det gør det også muligt at justere maskinen til brugerens højde.
Værktøjsfri børsteudskiftning
Børsterne kan udskiftes på et øjeblik helt uden brug af værktøj. Du skal blot skrue og fjerne den brugte børstestrimmel og indsætte en ny. Nemt og hurtigt.
Anvendelse
Uanset hvor ukrudtet dukker op, venter WRE 18-55 på det. Ukrudtsfjerneren er ekstremt nem at bruge. Før den hen over ukrudtet, mens du står op – og så er du færdig.
Anvendelsestip
Den bedste måde at fjerne overflademos og -ukrudt på med WRE 18-55.
Modsat mange andre trimmere behøver WRE 18-55 ikke at holdes oppe i luften, men kan i stedet betjenes bekvemt i den rette vinkel, hvilende på afstandsholderen.
Afstandsholderen, en 360° roterende halvkugle, gør det muligt at have en afslappet arbejdsstilling og holder børstehovedet i en optimal vinkel.
Børstehovedet er mest effektivt på venstre side pga. den forudindstillede børsterotation.
Med WRE 18-55 er det nemt at fjerne mos fra stenoverflader som terrasser og havestier - helt uden kemikalier.
Ukrudt kan skubbes mod stemsamlinger eller mod kanterne af trinnene og skæres lige over.
Eksempler på overflader og ukrudt
Ingen kemikalier og ingen dårlige arbejdsstillinger. WRE er nem at bruge og gør det muligt at fjerne mos og ukrudt fra forskellige hårde overflader nemt og smertefrit.
Tilbehør til WRE 18-55 Batteri ukrudtsfjerner
Under ”Find tilbehør” eller direkte på produktsiden kan du finde det tilbehør, der passer til din ukrudtsfjerner.
Kärcher Battery Power-serien
WRE 18-55 Batteri ukrudtsfjerneren er et produkt i 18 V Kärcher Battery Power-serien. Gå på opdagelse i et komplet sortiment af forskellige produkter og se, hvilke andre produkter dit 18 V Battery Power-batteri kan bruges til.