Fejemaskiner

Sidebørster til vådt affald

Sidebørsterne med en børstekonfiguration, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du f.eks. bruger dem til at feje blade op, som er blevet våde af regnen og sidder fast på jorden. Sidebørsterne fås til både S 4 og S 4 Twin, mens et større par passer til S 6 og S 6 Twin.