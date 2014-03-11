Fejemaskiner
Den bedste sæson for fejning er: Hele året rundt.
Uanset om det drejer sig om kronblade om foråret, sand om sommeren, blade om efteråret eller grus om vinteren, får de effektive og ergonomiske S 4- og S 6-fejemaskiner fra Kärcher dit hjem og din have til at se rene og pæne ud på rekordtid hele året rundt.
Fordele ved Kärchers fejemaskiner.
Nem at bruge: Ubesværet fejning, helt uden behov for kraft eller anstrengelse.
Let at folde sammen: Den praktiske trædeflade gør det muligt at stille fejemaskinen op uden at skulle bøje sig forover.
Fleksibel og praktisk: Skubbehåndtagene på fejemaskinerne kan justeres i højden og kan foldes helt ned, hvis det er nødvendigt.
Enestående rengøringsydelse: Takket være den kraftige rullebørste, sidebørsterne og den store fejebredde fejer fejemaskinerne ubesværet områder på op til 3000 m² på bare en time.
Renlighed ned til mindste detalje: De lange børster på sidebørsterne på vores manuelle fejemaskiner sikrer grundig rengøring, selv på kanter.
Let at afmontere: Affaldsbeholderne i Kärchers fejemaskiner kan meget nemt fjernes for at blive tømt - grib, løft, færdig! Ingen kontakt med snavset.
Fritstående: Affaldsbeholderne kan nemt tages af og er designet, så de kan stå selv.
Enkel og kompakt: Alle Kärchers fejemaskiner kan opbevares på en pladsbesparende måde med en lille indsats.
Sidebørster til vådt affald
Sidebørsterne med en børstekonfiguration, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du f.eks. bruger dem til at feje blade op, som er blevet våde af regnen og sidder fast på jorden. Sidebørsterne fås til både S 4 og S 4 Twin, mens et større par passer til S 6 og S 6 Twin.