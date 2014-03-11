Fejemaskiner

Den bedste sæson for fejning er: Hele året rundt.
Uanset om det drejer sig om kronblade om foråret, sand om sommeren, blade om efteråret eller grus om vinteren, får de effektive og ergonomiske S 4- og S 6-fejemaskiner fra Kärcher dit hjem og din have til at se rene og pæne ud på rekordtid hele året rundt.

Se også vores professionelle maskiner

Cleaning in spring with a push sweeper

Cleaning in summer with a push sweeper

Cleaning in autumn with a push sweeper

Cleaning in winter with a push sweeper

Fordele ved Kärchers fejemaskiner.

Nem at bruge: Ubesværet fejning, helt uden behov for kraft eller anstrengelse.

Easy handling push sweeper

Let at folde sammen: Den praktiske trædeflade gør det muligt at stille fejemaskinen op uden at skulle bøje sig forover.

Easy storage

Fleksibel og praktisk: Skubbehåndtagene på fejemaskinerne kan justeres i højden og kan foldes helt ned, hvis det er nødvendigt.

Flexible and comfortable push sweeper
High cleaning quality push sweeper

Enestående rengøringsydelse: Takket være den kraftige rullebørste, sidebørsterne og den store fejebredde fejer fejemaskinerne ubesværet områder på op til 3000 m² på bare en time.

Edge cleaning puish sweeper

Renlighed ned til mindste detalje: De lange børster på sidebørsterne på vores manuelle fejemaskiner sikrer grundig rengøring, selv på kanter.

Easy disposal push sweeper

Let at afmontere: Affaldsbeholderne i Kärchers fejemaskiner kan meget nemt fjernes for at blive tømt - grib, løft, færdig! Ingen kontakt med snavset.

Stand-alone push sweeper

Fritstående: Affaldsbeholderne kan nemt tages af og er designet, så de kan stå selv.

Easy storage Push Sweeper

Enkel og kompakt: Alle Kärchers fejemaskiner kan opbevares på en pladsbesparende måde med en lille indsats.

Anvendelsesvideoer

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Fejning er gjort nemt.

Undskyld, kære fysioterapeuter, yogalærere og producenter af varmeplastre. Nu vil fejning ikke længere give rygproblemer, og det vil endda være sjovt. Med vores fejemaskiner bliver det nemt at rengøre gårdspladsen og fortovet. Det er ikke kun nemmere, men også fem gange hurtigere end med en kost.

Accessories brush push sweeper

Sidebørster til vådt affald

Sidebørsterne med en børstekonfiguration, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du f.eks. bruger dem til at feje blade op, som er blevet våde af regnen og sidder fast på jorden. Sidebørsterne fås til både S 4 og S 4 Twin, mens et større par passer til S 6 og S 6 Twin.

