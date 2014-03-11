Pumpe til vand
Kärchers pumpe til vand bringer glæde ind i din have. Kärcher har den rette pumpe til opgaven - om det er forsyning af vand fra alternative kilder til dit hjem og have, eller om det er hurtig og nem fjernelse af uønsket vand. De trykgenererende pumper fra Kärcher leverer et tilstrækkeligt tryk til at pumpe regn- og grundvand fra tønder, cisterner og brønde direkte derhen, hvor der er brug for det. På økonomisk og miljøvenlig vis kan du vande have eller forsyne dit toilet eller din vaskemaskine med vand. Drænpumper anvendes til at fjerne vand, der er uønsket eller har udtjent sit formål - f.eks. før forårs rengøringen af svømmebassiner eller efter en oversvømmelse i kælderen, så hjælper de kraftfulde og robuste pumper med hurtigt og sikkert at fjerne vandet. Find forhandler her!
Den perfekte pumpe til vand til enhver situation
Dykpumper
Kärchers dykpumper pumper vand hurtigt og nemt, enten for at recirkulere det eller pumpe det ud. Vælg mellem Kärchers modeller til urent vand og modeller til rent eller kun let forurenet vand.
Booster-pumper
Kärchers booster-pumper er meget alsidige og kan f.eks. bruges til vanding af haven eller indendørs til at forsyne vaskemaskinen og toilettet med rent brøndvand, grundvand, regnvand eller kildevand.
Dykpumper: Dræning af rent vand
Med fladsugnings-vandpumper kan rent vand pumpes ud af pools, vandtønder eller væk fra gulve ned til kun 1 mm efter f.eks. et vaskemaskinelæk.
• Fladsugningspumper
• Dobbelte dykpumper
Dykpumper: Dræning af urent vand
Pumper til urent vand egner sig til hurtigt at pumpe vand fra oversvømmelser, vandtønder eller udgravninger væk.
• Pumper til urent vand
• Dobbelte dykpumper
Booster-pumper: Havevanding
Vandpumper er udviklet til at bruge vand fra brønde, vandbeholdere og vandtønder til at vande planter og plæner.
- Havepumper
- Hjemme- og havepumper
- Tøndepumper
- Dybbrøndspumper
- Pumper til vandbeholdere
Booster-pumper: Husstand
Husstandspumper leder vand fra alternative kilder til brug i husholdningen (f.eks. toiletskyl og vaskemaskiner).
• Hjemmepumper
• Hjemme- og havepumper
Hvilken pumpe til vand skal jeg vælge?
Vi har den rigtige løsning til ethvert behov, og vores innovative pumpe til vand kan hjælpe dig med at vande din grønne oase nemt og bæredygtigt. Booster-pumperne leder regnvand og grundvand derhen, hvor der er brug for det, både i haven og i husholdningen. Dykpumper står modsat for at fjerne vand, du ikke ønsker – eller ikke længere har brug for. Og dig? Du skal bare læne dig tilbage og slappe af!
Pumpe til vand: Dykpumper
De kraftfulde dykpumper fra Kärcher yder hurtig og pålidelig hjælp, hvis du vil pumpe rent eller urent vand væk. Kärchers dykpumper indeholder den gennemtestede, professionelle glidering af keramik. Denne højkvalitets forsegling gør pumpen mere robust, forlænger levetiden og betyder, at pumperne egner sig perfekt til krævende brug i og omkring hjemmet.
Også når du har brug for at reagere hurtigt i forbindelse med en oversvømmelse, er en dykpumpe den perfekte løsning. Uanset om vaskemaskinen har været utæt, det har regnet kraftigt eller et afløb har været stoppet, så hjælper Kärchers dykpumper sikkert og pålideligt med at fjerne vandet på et øjeblik.
SP Flat
Fladsugnings-dykpumper fra SP Flat-serien suger let forurenet eller rent vand væk ned til et niveau på blot 1 mm. Denne type vandpumpe bruges bl.a. til at pumpe vand ud af en pool, før den skal renses, eller til hurtigt at fjerne vand i hjemmet, hvis en vaskemaskine er utæt.
SP Dirt
Pumper til urent vand gør det muligt at pumpe meget urent, mudret spildevand væk. Heller ikke større partikler med en kornstørrelse på op til 30 mm er noget problem. Det betyder, at disse produkter anbefales til at pumpe vand fra havedamme eller til at yde hurtig hjælp ved oversvømmelser, eller hvis udgravninger fyldes op.
SP Dual
Alsidig med en 2-i-1 funktion: SP Dual-pumper kombinerer fladsugning ned til 1 mm med muligheden for at pumpe urent vand med en partikelstørrelse på op til 20 mm. Filterkurven i bunden af kabinettet kan hurtigt og nemt tilpasses enhver brug. SP Dual er perfekt til at pumpe vand fra oversvømmede kældre, havedamme og pools.
Pumpe til vand: Booster-pumper
Postevand er værdifuldt og dyrt. Så på mange måder kan det betale sig at bruge vand fra alternative kilder. Haveejere kan vælge den rigtige pumpetype til at opsamle regnvand fra vandbeholdere og vandtønder og bruge det til at vande planter og plæne.
BP Garden
Disse pumper er designet til at vande plæner med sprinklere og planter med dyser eller spraylanser. Indvundet vand fra alternative kilder, som f.eks. vandtønder og vandbeholdere er gode til formålet. Den ergonomiske tænd/sluk-kontakt betjenes nemt med foden, så du ikke behøver bøje dig ned.
BP Home
BP Home-pumper gør det muligt for dig at udstyre dit hjem med indvundet vand fra brønde, vandbeholdere og lignende kilder, f.eks. til at skylle ud i toilettet eller forsyne din vaskemaskine.
Pumpen tænder og slukker automatisk efter behov.
Den leveres med en indbygget kontraventil, et trykdisplay på maskinen og en trykkompensationsbeholder.
BP Home & Garden
En omfattende løsning med konstant tryk, der pålideligt forsyner hjemmet med indvundet vand og til at vande haven med alternative, naturlige kilder.
Når der er brug for vand, tænder disse pumper automatisk og slukker igen automatisk bagefter.
Flertrins-pumperne i serien har endnu mere power. Med den samme gennemstrømningshastighed kræver de ca. 30 % mindre energi end konventionelle pumper. Den ergonomiske fodkontakt gør, at du ikke længere behøver at bøje dig ned for at tænde og slukke pumpen.
BP Barrel
BP Barrel-pumper gør det nemt at bruge vand fra en vandtønde til vanding af haven.
Det er nemt at betjene pumperne. Tænd/sluk-kontakten er monteret direkte på kanten af tønden, hvilket gør den nem at bruge.
Den batteridrevne, ledningsfri 18 V-pumpe kan bruges uden behov for adgang til et strømudtag. Takket være det slanke design passer BP Barrel-pumper perfekt i IBC-beholdere.
BP Cistern
Disse pumper placeres direkte i vandet i vandbeholdere, tønder eller brøndskakte til havevanding og opfylder en lang række krav. Et korrosionsbestandigt pumpehus i rustfrit stål yder beskyttelse til pumpemekanismen på lang sigt. Pumpen er praktisk og sikker: Hvis den ikke fungerer ordentligt, når vandniveauet er lavt, slukker den automatisk.
BP Deep Well
Takket være et lille tværsnit kan BP Deep Well-pumper bruges i snævre åbninger og skakte i dybe brønde. De bruges til at pumpe vand op fra dybere niveauer. Flertrins-hydraulik yder det påkrævede tryk.
Pumperne har et hus i rustfrit stål, da de er dækket af vand hele tiden, når de er i brug.
Da de er udstyret med en ekstra trykkontakt, kan de også bruges til at forsyne husholdningen med servicevand.
Udvidet garanti til din pumpe til vand
Du kan udvide garantien for din BP Garden, BP Home, BP Home & Garden og SP Dirt, SP Flat og SP Dual til 5 år her!
Anvendelsesområder for pumpe til vand
Opdag de mange anvendelsesområder for vores pumper.