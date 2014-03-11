Pumpe til vand: Dykpumper

De kraftfulde dykpumper fra Kärcher yder hurtig og pålidelig hjælp, hvis du vil pumpe rent eller urent vand væk. Kärchers dykpumper indeholder den gennemtestede, professionelle glidering af keramik. Denne højkvalitets forsegling gør pumpen mere robust, forlænger levetiden og betyder, at pumperne egner sig perfekt til krævende brug i og omkring hjemmet.

Også når du har brug for at reagere hurtigt i forbindelse med en oversvømmelse, er en dykpumpe den perfekte løsning. Uanset om vaskemaskinen har været utæt, det har regnet kraftigt eller et afløb har været stoppet, så hjælper Kärchers dykpumper sikkert og pålideligt med at fjerne vandet på et øjeblik.