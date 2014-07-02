Havepumpe
Alsidighed i hjemmet og haven: Brug havepumpe til vanding eller til forsyning af vaskemaskinen og toilettet med vand. Med Kärcher BP Havepumpe, kan haven forsynes med vand til vanding bekvemt og økonomisk. Dyk-/trykpumper har en stor pumpekapacitet til store dybder: Hvis du har eget brøndvand, grundvand eller kildevand, kan du spare op til 6.000 l dyrt drikkevand pr. time. Med vores tøndepumper kan du vande din have som det er naturens hensigt, nemlig med regnvand med masser af næringsstoffer.
TYPER AF HAVEPUMPER
Alle vores pumper imponerer med deres kraftfulde gennemstrømningshastighed med energieffektivt forbrug, effektive sikkerhedsforanstaltninger og brugervenlig betjening. De er udstyret med filtre og egner sig også til urent vand og er beskyttet mod tørløb, overspænding og overophedning afhængigt af brug. Hjemme- og havepumperne kan tændes og slukkes med en praktisk fodkontakt, mens pumperne til vandbeholdere og dybe brønde nemt tændes og slukkes i ståhøjde.
Pumper til hjem og haver
Uanset om det er for at vande haven eller forsyne vaskemaskinen eller toilettet med vand, så er de langtidsholdbare, støjsvage og intelligente hjemme- og havepumper i BP Home & Garden-serien meget praktiske, da de tænder og slukker automatisk, når der er behov for vand. De kaldes også elektroniske booster-pumper. Flertrins-pumperne har en fremragende ydeevne, effektivitet og støjsvag drift, afhængig af behov. Ved den samme gennemstrømningshastighed kræver de en lavere motorkraft end konventionelle jet-pumper – med en energibesparelse på omkring 30 pct. Derudover sikrer det konstante driftstryk pålidelig vanding af haven.
Havepumper
Kärchers kraftfulde BP Garden-pumper er ideelle til at lede vand fra alternative vandkilder, som f.eks. vandbeholdere eller vandtønder. Den praktiske fodkontakt er ekstra praktisk. Disse havepumper har en fremragende ydeevne og gør det muligt f.eks. at tilslutte sprinklere i haven.
Hjemmepumper
Med den dokumenterede Kärcher-kvalitet leder vores højtydende hjemmepumper i BP Home-serien helt automatisk vand fra alternative kilder, som f.eks. brønde og vandbeholdere, og sørger for billigt, indvundet vand til brug i hjemmet i f.eks. vaskemaskiner, toiletskyl mv. Det er særdeles praktisk, at hjemmepumperne tænder og slukker automatisk efter behov og har en integreret trykkompensationsbeholder.
Tøndepumper
Takket være BP Barrel-vandtøndepumperne med en integreret tænd/sluk-kontakt på tøndens monteringsspænde kan du vande haven nemt, effektivt og rentabelt med regnvand. Fordelene er tydelige. Du slipper for at slæbe rundt på tunge vandkander. Du skal ikke bruge værdifuldt drikkevand. Du får ikke længere unødigt høje vandregninger. Ikke engang et strømudtag skal du bruge, når du har den batteridrevne model.
Pumper til vandbeholdere og dybe brønde
Du kan få adgang til kilder til vand, som f.eks. vandbeholdere, dybe brønde og vandtanke, med den langtidsholdbare dybbrøndspumpe i rustfrit stål i BP Deep Well-serien. Pumpen er installeret direkte i vandet og beskyttes af et forfilter. Deres kompakte dimensioner og det høje arbejdstryk, der opnås ved hjælp af flertrins-hydraulik, gør pumpen til den ideelle løsning til smalle, dybe brønde. Udstyret med en trykkontakt inkl. beskyttelse mod overspænding og en ekstra lang ledning, kan pumperne også bruges til at forsyne husholdningen med servicevand.
BP Cistern-pumpen er designet til brug i vandbeholdere, tønder eller brede brøndskakte i haven. Den bruges især til havevanding.
Batteridrevet tøndepumpe
Praktisk og økonomisk vanding: Den fleksible, batteridrevne tøndepumpe gør det nemt at bruge opsamlet regnvand, og der er ikke behov for separat vand- eller strømforsyning.
FAQ om havepumpe til hjem og have
Vores booster-pumper har en motorkraft mellem 400 og 1150 W. Men hvilken havepumpe skal du købe? Uanset hvor mange enheder du vil tilslutte i hjemmet eller haven, har Kärcher den perfekte model til ethvert behov. Du kan finde svar fra vores Kärcher-eksperter her.
Tilbehør
Uanset om det er på suge- eller tryksiden, så kan vores pumper bruges hurtigt, nemt og sikkert med den rette kombination af højkvalitets tilbehør fra Kärcher. PerfectConnect-tilbehørets radiale forseglingsprincip betyder, at det særdeles nemt kan sættes sammen, og det yder pålidelig forsegling for at sikre problemfri betjening.
Alsidig og sikker
BP-sugeslanger kan transportere vand alle steder fra – fra PE-rør eller direkte fra “åbne vandkilder”, som f.eks. vandtønder.
Nem tilslutning
Ved at bruge Kärchers adaptere og tilslutninger, kan du sætte slanger og pumper sikkert sammen uden problemer.
Optimal beskyttelse
Filtre beskytter pumperne mod snavs og blokeringer, samtidig med at de sikrer uhindret ydeevne. Kärcher har det rette filter til enhver brug.
Perfekt udstyret
Det korrekte tilbehør, fra tørløbsbeskyttelse til den elektroniske trykkontakt, sikrer praktisk og sikker betjening.
Du kan finde det rette tilbehør til din pumpe på produktsiden.
Udregning af pumpekapacitet
Sådan finder du den rigtige pumpe:
- Tegn funktionskurven, der er relevant for den anvendte slange (1/2" eller 3/4") i diagrammet med pumpens kurver for ydeevne. Begynd med den ønskede leveringshøjde for brug (i diagrammet til eksempel: 5 m).
- Definér forbrugsværdien for brug (i eksemplet: 1000 l/t ved 2 bar). For at bestemme betjeningspunktet for brug skal du først definere startpunktet for forbrugsværdien på funktionskurven for den anvendte slange (se startpunktet i eksemplet).
- Konvertér nu betjeningstrykket for brug til leveringshøjde (1 bar = 10 m). Tilføj leveringshøjden til dit startpunkt, og tegn det resulterende betjeningspunkt for brug ind.
Pumpens kurve for ydeevne over betjeningspunktet viser dig den ideelle pumpe til dine behov. I vores eksempel er BP 3 Home & Garden velegnet ved brug med en 3/4" slange og BP 5 Home & Garden ved brug med en 1/2" slange. Vælg altid den næststørste pumpe til flere kraftreserver.
Alle forbrugere/behov kræver et særligt betjeningspunkt. Følgende eksempler til orientering kan bruges til beregningen (data varierer afhængigt af leveringhøjde, linje/slange-tværsnit):
- Sprinkler: Ca. 1000 l/t ved 2 bar (20 m leveringshøjde)
- Dyse: Ca. 750 l/t ved 2 bar (20 m leveringshøjde)
- Toiletskyl: Ca. 400 l/t ved et minimumstryk på 0,5 bar (ideelt 1 bar [10 m leveringshøjde])
- Vaskemaskine: Ca. 800 l/t ved et minimumstryk på 0,5 bar (ideelt 1 bar [10 m leveringshøjde])
