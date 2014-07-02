Pumper til vandbeholdere og dybe brønde

Du kan få adgang til kilder til vand, som f.eks. vandbeholdere, dybe brønde og vandtanke, med den langtidsholdbare dybbrøndspumpe i rustfrit stål i BP Deep Well-serien. Pumpen er installeret direkte i vandet og beskyttes af et forfilter. Deres kompakte dimensioner og det høje arbejdstryk, der opnås ved hjælp af flertrins-hydraulik, gør pumpen til den ideelle løsning til smalle, dybe brønde. Udstyret med en trykkontakt inkl. beskyttelse mod overspænding og en ekstra lang ledning, kan pumperne også bruges til at forsyne husholdningen med servicevand.

BP Cistern-pumpen er designet til brug i vandbeholdere, tønder eller brede brøndskakte i haven. Den bruges især til havevanding.