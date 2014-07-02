Havepumpe

Alsidighed i hjemmet og haven: Brug havepumpe til vanding eller til forsyning af vaskemaskinen og toilettet med vand. Med Kärcher BP Havepumpe, kan haven forsynes med vand til vanding bekvemt og økonomisk. Dyk-/trykpumper har en stor pumpekapacitet til store dybder: Hvis du har eget brøndvand, grundvand eller kildevand, kan du spare op til 6.000 l dyrt drikkevand pr. time. Med vores tøndepumper kan du vande din have som det er naturens hensigt, nemlig med regnvand med masser af næringsstoffer.

Mand bruger Kärchers havepumpe i haven

TYPER AF HAVEPUMPER

Alle vores pumper imponerer med deres kraftfulde gennemstrømningshastighed med energieffektivt forbrug, effektive sikkerhedsforanstaltninger og brugervenlig betjening. De er udstyret med filtre og egner sig også til urent vand og er beskyttet mod tørløb, overspænding og overophedning afhængigt af brug. Hjemme- og havepumperne kan tændes og slukkes med en praktisk fodkontakt, mens pumperne til vandbeholdere og dybe brønde nemt tændes og slukkes i ståhøjde.

Pumper til hjem og haver

Uanset om det er for at vande haven eller forsyne vaskemaskinen eller toilettet med vand, så er de langtidsholdbare, støjsvage og intelligente hjemme- og havepumper i BP Home & Garden-serien meget praktiske, da de tænder og slukker automatisk, når der er behov for vand. De kaldes også elektroniske booster-pumper. Flertrins-pumperne har en fremragende ydeevne, effektivitet og støjsvag drift, afhængig af behov. Ved den samme gennemstrømningshastighed kræver de en lavere motorkraft end konventionelle jet-pumper – med en energibesparelse på omkring 30 pct. Derudover sikrer det konstante driftstryk pålidelig vanding af haven.

Kärcher hjemmepumper og havepumper

Havepumper

Kärchers kraftfulde BP Garden-pumper er ideelle til at lede vand fra alternative vandkilder, som f.eks. vandbeholdere eller vandtønder. Den praktiske fodkontakt er ekstra praktisk. Disse havepumper har en fremragende ydeevne og gør det muligt f.eks. at tilslutte sprinklere i haven.

Kärcher Havepumper

Hjemmepumper

Med den dokumenterede Kärcher-kvalitet leder vores højtydende hjemmepumper i BP Home-serien helt automatisk vand fra alternative kilder, som f.eks. brønde og vandbeholdere, og sørger for billigt, indvundet vand til brug i hjemmet i f.eks. vaskemaskiner, toiletskyl mv. Det er særdeles praktisk, at hjemmepumperne tænder og slukker automatisk efter behov og har en integreret trykkompensationsbeholder.

Kärcher havepumper

Tøndepumper

Takket være BP Barrel-vandtøndepumperne med en integreret tænd/sluk-kontakt på tøndens monteringsspænde kan du vande haven nemt, effektivt og rentabelt med regnvand. Fordelene er tydelige. Du slipper for at slæbe rundt på tunge vandkander. Du skal ikke bruge værdifuldt drikkevand. Du får ikke længere unødigt høje vandregninger. Ikke engang et strømudtag skal du bruge, når du har den batteridrevne model.

Kärcher Tøndepumper

Pumper til vandbeholdere og dybe brønde

Du kan få adgang til kilder til vand, som f.eks. vandbeholdere, dybe brønde og vandtanke, med den langtidsholdbare dybbrøndspumpe i rustfrit stål i BP Deep Well-serien. Pumpen er installeret direkte i vandet og beskyttes af et forfilter. Deres kompakte dimensioner og det høje arbejdstryk, der opnås ved hjælp af flertrins-hydraulik, gør pumpen til den ideelle løsning til smalle, dybe brønde. Udstyret med en trykkontakt inkl. beskyttelse mod overspænding og en ekstra lang ledning, kan pumperne også bruges til at forsyne husholdningen med servicevand.
BP Cistern-pumpen er designet til brug i vandbeholdere, tønder eller brede brøndskakte i haven. Den bruges især til havevanding.

Kärcher Pumper til vandbeholdere og dybe brønde
Batteri pump

Batteridrevet tøndepumpe

Praktisk og økonomisk vanding: Den fleksible, batteridrevne tøndepumpe gør det nemt at bruge opsamlet regnvand, og der er ikke behov for separat vand- eller strømforsyning.

Batteridrevne tøndepumper

Videoer

Barrel pumps

BP 6.000 Garden

FAQ om havepumpe til hjem og have

Vores booster-pumper har en motorkraft mellem 400 og 1150 W. Men hvilken havepumpe skal du købe? Uanset hvor mange enheder du vil tilslutte i hjemmet eller haven, har Kärcher den perfekte model til ethvert behov. Du kan finde svar fra vores Kärcher-eksperter her.

Afhængigt af trykket eller leveringshøjden er det vigtigt at vide, hvor mange meter en dybbrøndspumpe kan dræne i skakten, eller hvad den maksimale længde for en haveslange skal være. 

Første gang den bruges, skal den fyldes med vand.

Vores pumper er alle sammen relativt lette og transportable og vejer mellem 1 og 13 kg.

Tilbehør

Uanset om det er på suge- eller tryksiden, så kan vores pumper bruges hurtigt, nemt og sikkert med den rette kombination af højkvalitets tilbehør fra Kärcher. PerfectConnect-tilbehørets radiale forseglingsprincip betyder, at det særdeles nemt kan sættes sammen, og det yder pålidelig forsegling for at sikre problemfri betjening.

Kärcher booster-pumper

Alsidig og sikker

BP-sugeslanger kan transportere vand alle steder fra – fra PE-rør eller direkte fra “åbne vandkilder”, som f.eks. vandtønder.

Kärcher booster-pumper

Nem tilslutning

Ved at bruge Kärchers adaptere og tilslutninger, kan du sætte slanger og pumper sikkert sammen uden problemer.

Kärcher booster-pumper

Optimal beskyttelse

Filtre beskytter pumperne mod snavs og blokeringer, samtidig med at de sikrer uhindret ydeevne. Kärcher har det rette filter til enhver brug.

Kärcher booster-pumper

Perfekt udstyret

Det korrekte tilbehør, fra tørløbsbeskyttelse til den elektroniske trykkontakt, sikrer praktisk og sikker betjening.

Du kan finde det rette tilbehør til din pumpe på produktsiden.

Udregning af pumpekapacitet

Udregning af pumpekapacitet

Sådan finder du den rigtige pumpe:

  1. Tegn funktionskurven, der er relevant for den anvendte slange (1/2" eller 3/4") i diagrammet med pumpens kurver for ydeevne. Begynd med den ønskede leveringshøjde for brug (i diagrammet til eksempel: 5 m).
  2. Definér forbrugsværdien for brug (i eksemplet: 1000 l/t ved 2 bar). For at bestemme betjeningspunktet for brug skal du først definere startpunktet for forbrugsværdien på funktionskurven for den anvendte slange (se startpunktet i eksemplet).
  3. Konvertér nu betjeningstrykket for brug til leveringshøjde (1 bar = 10 m). Tilføj leveringshøjden til dit startpunkt, og tegn det resulterende betjeningspunkt for brug ind.

Pumpens kurve for ydeevne over betjeningspunktet viser dig den ideelle pumpe til dine behov. I vores eksempel er BP 3 Home & Garden velegnet ved brug med en 3/4" slange og BP 5 Home & Garden ved brug med en 1/2" slange. Vælg altid den næststørste pumpe til flere kraftreserver.

Alle forbrugere/behov kræver et særligt betjeningspunkt. Følgende eksempler til orientering kan bruges til beregningen (data varierer afhængigt af leveringhøjde, linje/slange-tværsnit):

  • Sprinkler: Ca. 1000 l/t ved 2 bar (20 m leveringshøjde)
  • Dyse: Ca. 750 l/t ved 2 bar (20 m leveringshøjde)
  • Toiletskyl: Ca. 400 l/t ved et minimumstryk på 0,5 bar (ideelt 1 bar [10 m leveringshøjde])
  • Vaskemaskine: Ca. 800 l/t ved et minimumstryk på 0,5 bar (ideelt 1 bar [10 m leveringshøjde])
Pumps – home and garden

BP Home & Garden

 
Pumps – garden

BP Garden

 
Pumps – home applications

BP Home

 
Well and cistern pumps

BP Deep Well

 
Barrel pumps

BP Barrel

 
Cistern pumps

BP Cistern

 
Battery barrel pump

BP Battery

 

Udvidet garanti

Du kan udvide garantien for din BP Garden, BP Home, BP Home & Garden og SP Dirt, SP Flat og SP Dual til 5 år her!

 

Extended warranty for pumps