Manuelt rengøringsudstyr
!Fingerspitzengefühl ist unersetzbar. Manuelles Reinigungsequipment ist zur täglichen Unterhaltsreinigung von Böden, Oberflächen oder Fenstern unerlässlich. Insbesondere an maschinell schwer zugänglichen Stellen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für effiziente, professionelle Reinigungsprozesse und höchste Ansprüche. Qualitativ hochwertige, ergonomische manuelle Tools ermöglichen lückenlose Sauberkeit.!
Rengøringsvogn, transportvogn og mobile spandsystemer
Forskelligt basisudstyr, en modulopbygget og ergonomisk struktur samt robust holdbarhed: Vores rengøringsvogn gør manuel rengøring både effektiv og økonomisk.
Rens af gulve og overflader
Vores kvalitetsprodukter gør tørrengøring af overflader og gulve meget nem. Takket være din nyttige assistent klares rengøringen på ingen tid - nemt og enkelt.
Vådrengøring af gulv
Det rigtige udstyr til økonomisk og effektiv vådrengøring af gulve - særligt på områder, der er svære at komme til med maskiner.