Manuelt rengøringsudstyr

!Fingerspitzengefühl ist unersetzbar. Manuelles Reinigungsequipment ist zur täglichen Unterhaltsreinigung von Böden, Oberflächen oder Fenstern unerlässlich. Insbesondere an maschinell schwer zugänglichen Stellen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für effiziente, professionelle Reinigungsprozesse und höchste Ansprüche. Qualitativ hochwertige, ergonomische manuelle Tools ermöglichen lückenlose Sauberkeit.!

Kärcher Rengøringsvogn, transportvogn og mobile spandsystemer

Rengøringsvogn, transportvogn og mobile spandsystemer

Forskelligt basisudstyr, en modulopbygget og ergonomisk struktur samt robust holdbarhed: Vores rengøringsvogn gør manuel rengøring både effektiv og økonomisk.

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Kärcher Rens af gulve og overflader

Rens af gulve og overflader

Vores kvalitetsprodukter gør tørrengøring af overflader og gulve meget nem. Takket være din nyttige assistent klares rengøringen på ingen tid - nemt og enkelt.

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Kärcher Vådrengøring af gulv

Vådrengøring af gulv

Det rigtige udstyr til økonomisk og effektiv vådrengøring af gulve - særligt på områder, der er svære at komme til med maskiner.

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Kärcher