Vådrengøring af gulv
Det rigtige udstyr til økonomisk og effektiv vådrengøring af gulve - særligt på områder, der er svære at komme til med maskiner.
Tekstiler
Tekstiler i forskellige materialer og strukturer - velegnede til målrettet brug af individuelle rengøringsprocesser. Til den bedste manuelle rengøring efter Kärcher standarder.
Moppe-holder
Skinnende rene gulve og god, pålidelig gulvhygiejne på et øjeblik. Med de rigtige rengøringsmaskiner til vådrengøring. Ergonomisk design til maksimal produktivitet og hastighed.
Moppesystemer
Den rigtige moppe betyder en ren løsning. Vores moppesystemer sikrer maksimal rengøringsydelse på kort tid. Nem at bruge og kan bruges hurtigt og med det samme.
Håndtag
Det rigtige håndtag fører til det ønskede resultat. Vælg mellem forskellige håndtag til forskellige behov. Velegnet til brug sammen med standardmaskiner inden for støv-, fugt- og vådrengøring.