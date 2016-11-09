Adaptor finder EASY!Lock

DET ER SÅDAN, PERFEKTE TILSLUTNINGER SER UD. For at kække de forskellige interfaces - fra højtryksrenser til dyse samt fremad- og baglænskompatibilitet - kan du få hele otte forskellige adaptere. Det sikrer, at de eksisterende maskiner og alt eksisterende tilbehør fortsat kan anvendes sammen med de nye maskiner og det nye tilbehør takket være EASY!Lock-tilslutninger.