Adaptor finder EASY!Lock
DET ER SÅDAN, PERFEKTE TILSLUTNINGER SER UD. For at kække de forskellige interfaces - fra højtryksrenser til dyse samt fremad- og baglænskompatibilitet - kan du få hele otte forskellige adaptere. Det sikrer, at de eksisterende maskiner og alt eksisterende tilbehør fortsat kan anvendes sammen med de nye maskiner og det nye tilbehør takket være EASY!Lock-tilslutninger.
Find den rigtige adapter hurtigt.
Vælg produktgruppe. Tjek derefter som du bruger en gammel eller en ny tilslutning. Klik på info for at se forskellen mellem ny og gammel tilslutning. Vælg derefter produktgruppen for det tilbehør du skal bruge og vælg derefter det relevante tilbehør. Den rigtige adapter vil nu blive vist.
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