Home & Garden rengørings- og plejemidler

Den perfekte tilføjelse: Kärcher rengøringsmidler og plejemidler.

I mere end 30 år har Kärcher lagt stor vægt på miljøhensyn og resursebesparing i udviklingen og produktionen af deres rengørings- og plejemidler og valget af råmaterialer. Rengøringsmidlerne, der er særligt udviklede til enhederne, garanterer ikke kun optimale rengøringsresultater men sparer også vand, tid og energi. En vis grad af bionedbrydelighed er altid garanteret. Ved fremstillingen af deres nye eco!ogic universal renser er Kärcher gået et skridt videre ved at bruge tensider udelukkende fra 100% fornyelsesbare råmaterialer og en flaske lavet af >96% plantebaseret plastik – endnu et plus for miljøet.