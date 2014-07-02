Kärcher tilbehør
Med Kärchers originale tilbehør kan du optimere dine rengøringsmaskiners styrke og udvide anvendelsesområderne. Et tilbehørssæt er den ideelle løsning til specialopgaver som sandblæsning med højtryksrensere.
Tilbehør til højtryksrensere til hus og have
Den ideelle hjælper til enhver udfordring i dit eget hjem: Med Kärchers tilbehør kan du udvide anvendelsesmulighederne for din højtryksrenser præcist og bekvemt.
Tilbehør til våd- og tørstøvsugere til hus og have
Tilbehøret er specielt udviklet til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Sammen med apparaterne frigør de en imponerende rengøringseffektivitet og udvider anvendelsesmulighederne.