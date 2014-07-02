Kärcher tilbehør

Med Kärchers originale tilbehør kan du optimere dine rengøringsmaskiners styrke og udvide anvendelsesområderne. Et tilbehørssæt er den ideelle løsning til specialopgaver som sandblæsning med højtryksrensere.

Zubehör für Dampfreiniger und Autowaschanlagen

Zubehör für Hochdruckreiniger und Fassadenreinigung

Zubehör für Fensterreiniger und Autoreinigung

Zubehör für Hochdruckreiniger

Zubehör für Staubsauger und Hochdruckreiniger

Forskellige anvendelsesmuligheder for Kärchers tilbehør til højtryksrensere

Tilbehør til højtryksrensere til hus og have

Den ideelle hjælper til enhver udfordring i dit eget hjem: Med Kärchers tilbehør kan du udvide anvendelsesmulighederne for din højtryksrenser præcist og bekvemt.

Forskellige anvendelsesmuligheder for Kärchers tilbehør til våd- og tørstøvsugere

Tilbehør til våd- og tørstøvsugere til hus og have

Tilbehøret er specielt udviklet til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Sammen med apparaterne frigør de en imponerende rengøringseffektivitet og udvider anvendelsesmulighederne.

