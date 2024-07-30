Tilbehør til våd- og tørstøvsugere

Tilbehør til batteridrevne våd- og tørstøvsugere

Ubegrænset frihed: Med de udskiftelige batterier og hurtigopladere på 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power-platformen er de batteridrevne våd- og tørstøvsugere klar til brug når som helst, selv hvis der ikke er en stikkontakt i nærheden.

Og for at opnå endnu større fleksibilitet kan batterierne også bruges i andre enheder på 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen.