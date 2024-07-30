Tilbehør til våd- og tørstøvsugere
Kärcher tilbyder et omfattende og nyttigt udvalg af tilbehør til både daglig brug og specialopgaver. Udvalget af tilbehør omfatter det korrekte sugemundstykke, den passende slange og specielle filtersystemer. Der findes forskellige batteristørrelser og batteriopladere til våd- og tørstøvsugerne. Kärchers våd- og tørstøvsugere med ledning og batteri i kombination med det omfattende tilbehør til enhver rengøringsopgave giver den rigtige konfiguration og sikrer dermed fremragende rengøringsresultater og en høj grad af brugervenlighed.
Gør våd- og tørstøvsugere endnu mere alsidige: Originalt Kärcher WD tilbehør
Uanset om det drejer sig om smalle rum i køretøjets indre, tilslutning af elværktøj eller opsamling af borestøv. Kun med det rigtige tilbehør kan våd- og tørstøvsugerne udfolde deres fulde multifunktionalitet og ikke give snavset nogen chance. Tilbehøret er specielt udviklet til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Sammen med enhederne frigør de en meget imponerende rengøringseffektivitet og udvider anvendelsesmulighederne.
Filtre
Kärchers filtre og filterposer er udviklet til at passe perfekt til Kärchers våd- og tørstøvsugere og holder pålideligt på snavset: Vores patron- og fladplisserede filtre giver dig mulighed for at skifte mellem våd- og tørstøvsugning uden at skifte filter. Kärchers fleece-filterposer er ekstremt rivefaste og også ideelle til krævende brug, f.eks. ved støvsugning af groft og fugtigt snavs. Til våd- og tørstøvsugerne WD 4-6 og KWD 4-6 findes der et ekstra renoveringsfilter med flad plade og en filterpose. De er ideelle til opsugning af fint støv, der opstår under renoveringsarbejde og ved arbejde med elværktøj. Takket være materialer af høj kvalitet garanterer de langvarig sugeevne og optimal støvfiltrering under brug.
Tilbehørssæt
Kärchers tilbehørssæt er meget praktiske og alsidige: Udstyret med forskellige mundstykker kan de mest forskelligartede rengøringsproblemer løses hurtigt og enkelt. For eksempel er det muligt at rengøre hele bilens indre med bilens indvendige rengøringssæt. Med det omskiftelige gulvmundstykke til tæpper og hårde gulve og polstermundstykket med trådløfter tilbyder husholdningssættet det ideelle tilbehør til mange standard rengøringsopgaver i husholdningen.
Mundstykker
De specialudviklede mundstykker garanterer også perfekte rengøringsresultater: Det omskiftelige gulvmundstykke garanterer f.eks. både hurtig og restløs opsamling af tørt eller vådt, fint eller groft snavs.
Særlige anvendelser
Særlige anvendelser kræver særlige løsninger: Kärchers borestøvopsamler giver f.eks. mulighed for sikker og støvfri boring på alle almindelige væg- og loftsområder ved at suge borestøvet op direkte ved hullet.
Tilbehør til batteridrevne våd- og tørstøvsugere
Ubegrænset frihed: Med de udskiftelige batterier og hurtigopladere på 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power-platformen er de batteridrevne våd- og tørstøvsugere klar til brug når som helst, selv hvis der ikke er en stikkontakt i nærheden.
Og for at opnå endnu større fleksibilitet kan batterierne også bruges i andre enheder på 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen.