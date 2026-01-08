Rengøring med tøris

En ny rengøringsdimension - vores IB 10/8 L2P

Det har aldrig været lettere: tørisrensning kombinerer kraftfuld rengøringsevne med maksimal beskyttelse af overflader. Med tøris kan du grundig rengøre masser af materialer i som metaller, plast, træ, glas eller tekstiler med fejlfrie resultater. Få mere at vide om, hvordan L2P tørisrensning fungerer.