Alle områder i industrien har brug for L2P.

Biler elsker L2P.

Tørisrensninghar allerede vist sig at være en overlegen rensningsmetode på anlæg til pleje af specialkøretøjer. Med IB 10/8 L2P er det nu teknisk og økonomisk interessant for alle.

Tørisrensninghar kæmpestore tekniske fordele og kan uden problemer bruges på områder, hvor det ikke er muligt at bruge vand. Tænk f.eks. på følsom elektronik i køretøjer og karosseriarbejde på værdifulde historiske og klassiske biler. Med tørisrensningkan du rengøre følsom elektronik uden at beskadige det, og du kan fjerne genstridige skorpedannelser helt uden at efterlade nogen rester.

Takket være den store mobilitet og muligheden for brug af IB 10/8 L2P uden forudgående planlægning kan du udvide ydelserne i din virksomhed og praktisk talt klare alle rengøringsopgaver. Selv opgaver, der indtil nu har været umulige eller kun kunne udføres ved at bruge masser af tid på det: f.eks. at fjerne tyggegummi eller fedtpletter, rengøre instrumentbrætter og motorrum. Med IB 10/8 L2P sparer du ikke alene masser af tid, du slipper også for evt. beskadigelse forårsaget af vand, aggressive kemikalier eller mekanisk værktøj.





Brug i motorrum og til karosseriarbejde:

Grundig rengøring af alle metaldele: motor, chassis, fælge, forseglede overflader, gevind mv. Og selvfølgelig også dit værktøj og din lift.





Skånsom rengøring af alle gummidele, såsom slanger, håndtag, pakninger, udstødningsbøjler mv.





Rengøring af alle typer af elektroniske komponenter med maksimal sikkerhed.

Brug i interiør i køretøjer: