Alle områder i industrien har brug for L2P.

Enestående innovativ: vores IB 10/8 L2P
Verdens første og eneste tørisblæser, der selv producerer tøris.
En ny dimension inden for rengøring
Vores patenterede tørisrensemaskine IB 10/8 L2P er en teknisk revolution. For første gang er det muligt at bruge den fremragende rengøringsmetode tørisrensningnår som helst – uden lang forberedelsestid. IB 10/8 L2P er altid klar til brug, da den selv producerer tørispiller on demand. Den unikke maskine kræver desuden meget lidt komprimeret luft under betjeningen. Dette samt andre særlige egenskaber gør vores IB 10/8 L2P til tørisrensningattraktiv og økonomisk for mange målgrupper og til mange formål.
L2P: Piller direkte fra cylinderen
Fordele ved tørisblæsning
• Rengøring uden afmontering: Maskiner behøver ikke at skilles ad for at blive gjort rent. Pillerne trænger nemt ind i selv den mindste krog.
• Kort nedetid af maskinerne takket være hurtig og effektiv rengøring.
• Miljøvenlig rengøring uden yderligere kemikalier eller blæse-abrasiver.
• Overflader beskadiges ikke.
• Ingen rester: Tøris sublimerer til CO₂. Der er ingen rester, som f.eks. blæse-abrasiver eller spildevand.
Så alsidig. Så komplet
Indtil nu har tørisrensningikke været særlig udbredt, da det er en dyr og tidskrævende løsning. Disse forhindringer er imidlertid overstået nu med L2P. L2P er meget mere økonomisk og kan bruges nemt og fleksibelt – helt uden logistik til tøris, uden en stor kompressor. Den er mobil og tilgængelig når som helst uden operationel planlægning.
Effektivitet fra en cylinder
Forbruget af flydende CO₂ er mellem 20 og 60 kg/t. og afhænger af forskellige faktorer. Power-niveauet har størst indflydelse. Men den omgivende temperatur har også indflydelse på produktionen af tøris. Ved en højere temperatur produceres mindre tøris pr. kg flydende CO₂. Produktionsraten øges ved en lavere temperatur. Sidst, men ikke mindst, er produktionen af tøris mere effektiv, jo længere maskinen kører. Dette hjælper også med at reducere forbruget af flydende CO₂.
Alle områder i industrien har brug for L2P.
Rengøring af maskinerne i en produktionsgang uden at skille dem ad og uden nedetid. Det er noget, industrien har brug for for at sikre høj kvalitet af sine produkter og for at kunne rengøre økonomisk. Disse muligheder får du med IB 10/8 L2P.
Vores IB 10/8 L2P er altid klar til brug med det samme. Den er mobil og kan bruges uafhængigt. Og den har den samme ydeevne som traditionelle tørisblæsere. Det betyder, at vores IB 10/8 L2P er ekstremt alsidig i industrien. Rengøringsobjekter fremstillet af forskellige materialer og med komplekse overflader var tidligere et næsten uløseligt rengøringsproblem. Men med tørisrensninger det ret enkelt. Som en ægte allroundmaskine er IB 10/8 L2P også den ideelle løsning til vedligeholdelse og servicering af maskiner.
Alsidig i industrien:
- Fjerner genstridige skorpedannelser på maskiner, f.eks. rester af dej og brændte fødevarer i bagerier.
- Rengør alle typer forme, f.eks. plastiksprøjteforme.
- Klarer vedligeholdelsesmæssige rengøringsopgaver.
- Rengør elektrisk ledende dele, f.eks. i kontrolskabe.
- Rengør følsomme sensorer.
Biler elsker L2P.
Tørisrensninghar allerede vist sig at være en overlegen rensningsmetode på anlæg til pleje af specialkøretøjer. Med IB 10/8 L2P er det nu teknisk og økonomisk interessant for alle.
Tørisrensninghar kæmpestore tekniske fordele og kan uden problemer bruges på områder, hvor det ikke er muligt at bruge vand. Tænk f.eks. på følsom elektronik i køretøjer og karosseriarbejde på værdifulde historiske og klassiske biler. Med tørisrensningkan du rengøre følsom elektronik uden at beskadige det, og du kan fjerne genstridige skorpedannelser helt uden at efterlade nogen rester.
Takket være den store mobilitet og muligheden for brug af IB 10/8 L2P uden forudgående planlægning kan du udvide ydelserne i din virksomhed og praktisk talt klare alle rengøringsopgaver. Selv opgaver, der indtil nu har været umulige eller kun kunne udføres ved at bruge masser af tid på det: f.eks. at fjerne tyggegummi eller fedtpletter, rengøre instrumentbrætter og motorrum. Med IB 10/8 L2P sparer du ikke alene masser af tid, du slipper også for evt. beskadigelse forårsaget af vand, aggressive kemikalier eller mekanisk værktøj.
Brug i motorrum og til karosseriarbejde:
- Grundig rengøring af alle metaldele: motor, chassis, fælge, forseglede overflader, gevind mv. Og selvfølgelig også dit værktøj og din lift.
- Skånsom rengøring af alle gummidele, såsom slanger, håndtag, pakninger, udstødningsbøjler mv.
- Rengøring af alle typer af elektroniske komponenter med maksimal sikkerhed.
Brug i interiør i køretøjer:
- Rengøring af alle tekstiler og plast i og på køretøjet: sæder, gulvmåtter, tagbeklædning, armlæn, ventiler, instrumentbrætter, pedaler.
IB 10/8 L2P fjerner så godt som alle typer snavs.
Brug L2P-teknologien på så godt som alle komplekse overflader af forskelligt materiale: metaller, træ, plastik og tekstil. Ingen tørretid – klar til brug med det samme.
Før
Genstridigt snavs har sat sig fast mellem rørene i denne radiator. Det er vanskeligt at rengøre de snævre mellemrum godt nok vha. traditionelle metoder. I givet fald skal der bruges kraftige opløsningsmidler.
Efter
Med tørisrensninger snavset fuldstændig opløst og fjernet, selv i radiatorens snævre mellemrum. Overfladen er ikke beskadiget. Resultatet er synligt og perfekt.
Før
Klæbende, indtørret snavs i bilen er en reel rengøringsudfordring. Overfladen må ikke beskadiges. Egnede metoder og rengøringsmidler giver kun sjældent perfekte resultater.
Efter
Intet snavs tilbage! Med tørisrensninger enhver smule snavs, selv det, der sad dybt i stoffet, opløst og fjernet uden at efterlade den mindste rest. Uanset om der er tale om tekstiler, plastik eller metaloverflader. Helt uden brug af rengøringsmidler eller vand og helt uden pletter.
Tørisrensningtil alting
Vores tørisrensere imponerer med sofistikeret teknologi, kompromisløs ydeevne og robust kvalitet.
IB 10/8 L2P
Anvendelse: uregelmæssigt, spontant
Område/størrelse: små områder, pletfjerning.
Pletfjerning
- Der kræves ingen tørislogistik.
- Straks klar til brug, der kræves ingen planlægning eller forberedelse.
- Meget lave krav til komprimeret luft (designet til værkstedskompressorer).
- Meget lille, handy triggerpistol, ideel til rengøring i snævre, vinklede områder.
- Ekstremt skånsom rengøring af sarte overflader.
- Rengøring af maskiner, motorer, polstring og elektroniske komponenter.
IB 7/40 (Classic, Adv)
Anvendelse: jævnligt, planlagt.
Område/størrelse: små til mellemstore områder.
Vedligeholdelsesrengøring
- Meget robust industriel maskine.
- Meget fleksibel rengøring på forskellige lokationer under produktion.
- Specialdesignet til eksisterende industrielle netværk til komprimeret luft.
- Fleksibel og alsidig, kompakt, nem at manøvrere.
IB 15/120
Anvendelse: jævnligt, planlagt.
Område/størrelse: store områder.
Grundig rengøring
- Meget robust industriel maskine.
- Høj område-ydeevne.
- Højt blæsertryk til genstridigt snavs.
- Stor rækkevidde til forskellige opgaver.
Fordele ved IB 10/8 L2P
Intuitiv maskinkontrol
Det dokumenterede EASY Operation-betjeningssystem er velkendt af mange brugere af andre Kärcher-rengøringsmaskiner og muliggør intuitiv betjening af IB 10/8 L2P. 3-trins-rengøringsydeevnen gør det muligt at fjerne forskellige typer snavs både grundigt og skånsomt.
Display
Det tydelige display giver dig løbende kontrol over den aktuelle betjeningstilstand og har desuden en tæller til forløbet tid såvel som en indikator for lufttryk og service. Blæser-minuttælleren giver præcise data til den minutbaserede fakturering til interne og eksterne kunder.
Assistancesystemer
De intelligente assistancesystemer overvåger funktioner som min. blæsertryk, temperaturen på doseringsmotoren, og hvorvidt udstødningsslangen er tilstoppet. Triggerpistolen er overvåget for kabelbrud, og hvorvidt triggeren er udløst (f.eks. med en kabelbinder). IB 10/8 L2P kan ikke starte med en udløst trigger. Et display informerer om den aktuelle status.
Triggerpistol med lys i
Den ergonomisk formede blæserpistol med lys i kan roteres 90° til slangen. Det betyder, at rengøring selv under snævre rum som f.eks. i motorrummet er nemt, bekvemt og sikkert. Quick-change-funktionen og funktionen "Ice on/off" gør også brugen nemmere. Det er desuden muligt at bruge komprimeret luft på det, der skal rengøres.
Quick-change-funktion
Triggerpistolen har en quick-change-funktion til samling af dysen. Kärcher EASY!Lock gør det nemt og hurtigt at forbinde blæserslangen til maskinen.
Bakke og opbevaring
Det påkrævede værktøj og de nødvendige dyser opbevares altid direkte på maskinen og er klar til brug i værktøjsbakken. Ledning og slange hænger på hver sin holder. Høreværn, handsker, klude mv. kan opbevares klar til brug på Home Base clip rail. Når maskinen er i parkeringsposition, kan blæserpistolen nemt og sikkert sættes ved maskinen i arbejdspauser, eller når du skifter dyse.
Justerbar cylinderholder
Passer til alle almindelige CO₂-gascylindere med en kapacitet fra 5 til 37,5 kg (inkl. læsningshjælp til gascylindere).
CO₂-dræn
Den CO₂, der ikke er blevet omdannet til tørispiller, kan trygt drænes fra arbejdsstationen til den integrerede CO₂-udstødningsslange.
Sikker CO₂-forsyning
Kvaliteten af CO₂-cylindere kan variere. Et CO₂-filter holder rustpartikler, metalspåner, metal og øvrig kontaminering væk. Derefter ledes CO₂’en ind i maskinen via en robust korrugeret metalslange.
Robust chassis
Takket være det solide chassis med store, robuste hjul er vores IB 10/8 L2P også nem at manøvrere på ujævne gulve. Ergonomiske håndtag gør det nemt at løfte maskinen, når den skal flyttes.