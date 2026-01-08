Dry ice blaster IB 7/40 Advanced
Kärchers Ice Blaster IB 7/40 Advanced har en jetpistol med integreret fjernbetjening og garanterer også de bedste resultater med tørisrensning ved lavt lufttryk.
Vores Ice Blaster IB 7/40 Advanced er kendetegnet ved et gennemtænkt koncept, mange smarte detaljer, robust holdbarhed og ekstrem høj kvalitet. Den seneste generation af Ice Blastere er designet til at håndtere hård kontinuerlig brug og er meget godt udstyret. F.eks. leveres det som standard med en integreret jordbåndspole, et isfjernelsessystem, der forhindrer enheden i at fryse til, når arbejdet er afsluttet, samt en olie- og vandadskiller til pålidelig drift. Luftstrømmen er optimeret på en sådan måde, at fremragende rengøringsresultater er en selvfølge, selv når man arbejder med lavt tryk og lavt luftforbrug (maks. 3,5 m³ / min), mens driftsstøj også reduceres til et minimum. Jetpistolen med fjernbetjening til justering af jetparametrene, trinløs styring af jettrykket og isvolumen via en knap (kan deaktiveres) og et logisk struktureret display til aflæsning af alle driftsparametre sikrer en høj grad af komfort. Derudover kan statistiske værdier såsom driftstid, gennemsnitligt isforbrug pr. time eller samlet isforbrug samles.
Funktioner og fordele
Ryd displayLet at aflæse de indstillede værdier; let betjening takket være store knapper og elektronisk styresystem.
Automatisk resterende isafladningEvnen til at tømme den resterende isbeholder ved at trykke på en knap forhindrer enheden i at præsentere, når arbejdet er afsluttet.
Integreret olie- og vandudskillerIngen isning af enheden.
Integreret jordbåndspole
- Nem jording af genstanden, der sprænges.
- Beskyttelse mod kortslutning fra bruger til objekt.
- Forbedret jet-bekvemmelighed.
Effektiv luftstrøm i enheden
- Tørisen transporteres fra enheden til dysen uden nogen skade.
- Den ultimative rengøringsydelse ved dysen.
Fremragende mobilitet
- Optimal afbalancering af enheden til nem manøvrering i ujævnt terræn.
- Barer foran og bag på enheden gør det let at forhandle trapper.
GFRP tøris beholder
- Optimal isolering af tørisen.
- Ingen kondens.
- Ingen isdannelse af maskinen.
Raffineret trigger pistolholder
- Triggerpistolen er altid perfekt opbevaret.
- Ideel position (f.eks. Til udskiftning af dysen).
Integreret opbevaringsrum til dyser og værktøjer
- Alt altid til hånden - direkte på enheden.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilsluttet effekt (kW)
|0,6
|Kabinet/ramme
|Rustfrit stål (1.4301)
|Ledningslængde (m)
|7
|Lufttryk (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Luftkvalitet
|Tør & oliefri
|Luftstrøm (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Lydniveau (dB(A))
|99
|Tøris forbrug (kg)
|15
|Tørispiller (diameter) (mm)
|3
|Tøris forbrug (kg/h)
|15 - 50
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spænding (V)
|220 - 240
|Vægt uden tilbehør (kg)
|78
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|81,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Fedt til dysetråde
- Fladstråledyse
- Åben skruenøgle (til skift af dyser): 2 Stk.
- Sprayslange med elektrisk kontrolkabel og hurtigkobling
- Jet pistol (ergonomisk og sikker)
- Værktøjstaske
Udstyr
- Ismængde indstillet direkte på jetpistolen
- Lufttryk indstilles direkte på jetpistolen
- Kun luft eller "Luft og is" tænder sprængningspistolen
- Elektronisk kontrolsystem
- Inkluderer jordbåndspole
- Olie- og vandudskiller
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af forme og støbeværktøjer
- Afgradering af plastikdele
- Rengøring af smedeværktøjer
- Rengøring af påfyldnings- og blandesystemer
- Rengøring af transportør, transport og håndteringssystemer
- Rengøringsovne
- Rengøring af trykpresser og deres perifere enheder
- Rengøring af træbearbejdningsmaskiner
- Rengøringsgeneratorer, turbiner, kontrolkabinetter og varmevekslere