Vores Ice Blaster IB 7/40 Advanced er kendetegnet ved et gennemtænkt koncept, mange smarte detaljer, robust holdbarhed og ekstrem høj kvalitet. Den seneste generation af Ice Blastere er designet til at håndtere hård kontinuerlig brug og er meget godt udstyret. F.eks. leveres det som standard med en integreret jordbåndspole, et isfjernelsessystem, der forhindrer enheden i at fryse til, når arbejdet er afsluttet, samt en olie- og vandadskiller til pålidelig drift. Luftstrømmen er optimeret på en sådan måde, at fremragende rengøringsresultater er en selvfølge, selv når man arbejder med lavt tryk og lavt luftforbrug (maks. 3,5 m³ / min), mens driftsstøj også reduceres til et minimum. Jetpistolen med fjernbetjening til justering af jetparametrene, trinløs styring af jettrykket og isvolumen via en knap (kan deaktiveres) og et logisk struktureret display til aflæsning af alle driftsparametre sikrer en høj grad af komfort. Derudover kan statistiske værdier såsom driftstid, gennemsnitligt isforbrug pr. time eller samlet isforbrug samles.