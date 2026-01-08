Robotstøvsuger med moppefunktion

Kärchers robotstøvsuger med moppefunktion er rund, flad og bevæger sig stilfærdigt gennem stuen. Robotstøvsugeren følger systematisk sit bevægelsesmønstre og undgår forhindringer undervejs. Og husets beboere har en pligt mindre på to do-listen. En robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher sørger for at gøre gulvet rent for dig. Hårde gulve og gulvtæpper med kort luv rengøres automatisk. Robotstøvsugeren kan ikke bare støvsuge selv, men også moppe gulvet. Den gør glimrende rent langs kanterne, kan arbejde mere intensivt på meget beskidte områder og klare nemt lave dørtrin og tæppehjørner. Ved hjælp af appen kan du endda indstille din robotstøvsuger til at arbejde præcis, som du ønsker.

Vores robotstøvsugere med moppefunktion

DU PASSER DIG SELV. MENS RCF 3 BRINGER WOW'ET TILBAGE FOR DIG.

Kärcher RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion gør rent så du kan bruge tiden på vigtigere ting

Der er kærlighed i luften, så hvorfor spilde mere tid på at tænke på gulvrengøring? RCF 3 kan gøre det hårde arbejde for dig: autonom mopping af hårde gulve med passion. Den overgår andre robotstøvsuger med moppefunktion takket være Kärchers rulleteknologi og kontinuerlig tilførsel af frisk vand. RCF 3 holder alle hårde gulve skinnende rene. Så du har mere tid til de bedre ting i livet.

Kärcher RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion gør effektivt rent efter husdyr

Behøver dyr at blive udenfor? I hvert fald ikke hjemme hos dig. For din RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion fjerner ubesværet alle poteaftryk. Takket være den unikke rulleteknologi samler robotmoppen både fugtigt og tørt snavs op med den roterende rulle, som hele tiden er fugtet med frisk vand. Det lyder vildt. Men det virker virkelig.

Kärcher RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion fjerner effektivt spildt madrester på gulvet

Hvor meget ender egentlig på gulvet i stedet for i børnenes munde hver dag? En hel del. Men hvorfor bekymre sig om det, når din RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion kan klare det? Velkommen til stressfri renlighed! Med sin innovative rulleteknologi og konstante tilførsel af frisk vand fjerner RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion ubesværet næsten enhver form for snavs - og bliver aldrig træt af at rydde op efter de små.

HVAD ER DEN BEDSTE ROBOTSTØVSUGER MED MOPPEFUNKTION?

Kan en robotstøvsuger moppe gulvet?

Svaret er JA. Kärchers robotstøvsuger med moppefunktion tilbyder en lang række funktioner og konfigurationsmuligheder – samtidig med at de meget enkle at bruge. Kombinationen af robot, sky og kontrol via en app på smartphonen giver det perfekte grundlag for de bedste rengøringsresultater. Brug timerfunktionen, og konfigurér rengøringsprogrammerne, så de passer til dine behov. Og hvis der er en sikkerhedsopdatering eller nye funktioner til robotstøvsuger med moppefunktion, notificeres du automatisk af appen. Oplev vores selvstyrende rengøringsløsninger til hverdagsopgaverne, og få tid til de vigtige ting i livet.

Kärcher robotstøvsuger med moppefunktion bliver kontrolleret af en smartphone app

Fremtiden er nu: selvstyrende rengøring med robotstøvsuger med moppefunktion

Det er meget nemt at starte en robotstøvsuger med moppefunktion, selv om du ikke er hjemme. Brug appen, så kommer du hjem til et rent hus. Vores robotstøvsuger med moppefunktion klarer opgaven for dig. Robotstøvsugeren bruger højteknologisk LiDAR-lasernavigation til først at danne en grundplan af dit hjem. Når den begynder at gøre rent, sikrer dens præcise sensorer, at den altid ved, hvor den er, hvordan den skal komme omkring forhindringer i rummet og hvor den skal dreje ved trin eller trapper. Robotstøvsuger med moppefunktion kører selvstændigt og kører selv tilbage til sin ladestation. Live-kortfunktionen betyder, at du kan tjekke rengøringen når som helst. Topmodellen RCV 5 har også AI-forhindringsdetektion, så den automatisk kan omgå selv lave objekter som sko eller ledninger. Den detekterer også tæpper og sørger for at rengøre ekstra grundigt, når den støvsuger, og undgå dem, når den mopper.

Kärcher robotstøvsuger med moppefunktion har sensorer der registreret udfordringer som bl.a. trapper og trin

Valget er dit: Skræddersy din rengøring, og vælg mellem forskellige rengøringsmetoder

Kärchers robotstøvsuger med moppefunktion er ‘allroundere’. Uanset om det er enkelt rengøring med sugefunktion og børste eller en kombination med den ekstra tørrefunktion af mikrofiberkluden og rentvandstanken, kan alt lade sig gøre. Og takket være den praktiske app har du altid alting lige ved hånden. Rengøringsindstillinger som sugekraft eller vandvolumen til moppe kan justeres, så de passer dig. Områder med større mængder snavs kan rengøres flere gange for at komme helt i bund.

Kärcher robotstøvsuger med moppefunktion rengøre trægulv med mudderpletter fra gummistøvler

Kärcher FC rulleteknologi: nu også tilgængelig som robotstøvsuger med moppefunktion

Oplev den gennemprøvede og sofistikerede Kärcher-rulleteknologi i vores etablerede og meget effektive rengøringsmidler til hårde gulve, som nu også fås i vores innovative autonome robotstøvsuger med moppefunktion RCF 3, der giver en enestående rengøringsydelse på mange hårde gulve. Under rengøringen bliver rullen løbende fugtet med frisk vand og rengøringsmiddel. Takket være to-tank-systemet transporteres snavset vand og smudspartikler pålideligt til snavsvandstanken. Rullens uafbrudte rotation fjerner løbende snavset vand og snavspartikler og holder den ren i lang tid (snavset ophobes ikke i rullen), hvilket muliggør hygiejnisk og hurtig rengøring, selv på større overflader, uden at snavset bare spredes rundt.

Kärcher FC robotstøvsuger med moppefunktion rulleteknologi

Vådmopning og opsamling af tørt snavs i ét trin

Med sin rengøringsrulle garanterer RCF 3 meget grundige mopperesultater og er ekstremt praktisk. Glem alt om kedelig skrubning - robotten klarer det hele selv. Et andet plus er, at RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion også opsamler let tørt snavs under fugtig mopping. Ved regelmæssig brug af RCF 3 og normal tilsmudsning af hjemmet er der ikke engang behov for at tage støvsugeren ud af skabet. Og når arbejdet er gjort, er rengøringen af apparatet også en leg: Alle aftagelige dele kan blot skylles under vandhanen, og rullen kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 °C.

RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion opsamler tørt snavs

Robotstøvsugere og robotmopper - forskellene

Robotstøvsuger med vådtørringsfunktion eller robotmoppe med opsamling af tørt snavs? RCV eller RCF? Her er en oversigt over forskellene mellem de to robotrengøringssystemer.

RCV støvsuger gulvet
RCV: Robotstøvsugere med vådtørringsfunktion

Generelt

  • Hovedanvendelse: kemisk rensning
  • Anvendelsesområder: hårdt gulv, tæppe
  • Tanke: ferskvandstank, tank til tørt snavs

Støvsugning/opsamling af tørt snavs

  • Typer af snavs (tørt, løst snavs): mange tørre, løse snavspartikler
  • Enhed til tørt snavs: fejebørste og sugefunktion
  • Opsamling af tørt snavs: med fejebørste og ekstra sugefunktion i beholderen til tørt snavs

Mopning

  • Typer af snavs (vedhængende snavs): fint støv og let vedhængende snavs
  • Moppeenhed: moppepude (statisk)
  • Vådtørringsfunktion: fugtig rengøring med moppepude for at fjerne fint støv og let vedhæftende snavs
Kärcher robotmoppe
RCF: Robotmoppe

Generelt

  • Hovedanvendelse: våd rengøring
  • Anvendelsesområder: hårde gulve
  • Tanke: ferskvandstank, snavsvandstank

Støvsugning/tør snavsopsamling

  • Typer af snavs (tørt, løst snavs): mindre mængder løst snavs, f.eks. støvfnug, krummer
  • Enhed til tørt snavs: ingen separat enhed til tørt snavs tilgængelig
  • Opsamling af tørt snavs: med mikrofiberrullen i snavsvandstanken under vådmopning

Mopning

  • Typer af snavs (fastsiddende snavs): også genstridigt fastsiddende snavs som sovsepletter, fodaftryk, kaffepletter
  • Moppeenhed: mikrofiberruller (roterende)
  • Vådtørringsfunktion: fugtig rengøring med effektiv rulleteknologi til grundig våd rengøring på linje med de etablerede Kärcher-rengøringsmidler til hårde gulve

Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 3 - Begyndermodellen

Støvsugning eller moppe – vores begyndermodel kan begge dele

Få mere tid til de gode ting i livet, mens vores robotstøvsuger med moppefunktion tager sig af støvsugning og moppe. Vores begyndermodel RCV 3 rengør selvstændigt og systematisk dine hårde gulve og gulvtæpper med kort luv – også når du ikke er hjemme. Du kan justere rengøringen via appen, så den passer til dine krav og dit hjem. Du bestemmer, hvad der skal rengøres hvornår. Indstil individuelle rengøringsprogrammer for hvert rum. Definér forbudte områder, hvis der er steder, robotstøvsugeren ikke skal rengøre. Eller brug pletrengøringsfunktionen til at rengøre steder, der har brug for ekstra opmærksomhed. Alle rum kortlægges med præcis LiDAR-navigation og ultrasensitive sensorer, der detekterer trin og høje fald.

Tekniske data

  • Sugekraft: 2500 Pa
  • Driftstid: 120 min.
  • 2-i-1 beholder til vådt snavs (330 ml) og rentvandstank (170 ml)
  • Beholder til tørt snavs: 500 ml

Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 3 egenskaber

Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 5 - Den smarte

Så grundig som Robotstøvsuger RCV 3 – men med kunstig intelligens

Hvis du vil være sikker på, at sko og ledninger, der flyder på gulvet, ikke bliver spist af din robotstøvsuger, så brug Robotstøvsuger RCV 5’s kunstige intelligens. Vores topmodel tager alt det besværlige ud af gulvrengøring. Såvel som LiDAR-navigation har denne robotstøvsuger med moppefunktion et dual-lasersystem og et kamera, der sikrer, at det opdager og navigerer uden om alle objekter. Dens støjsvage drift gør også RCV 5 til en virkelig betænksom roomie. Hårde gulve kan støvsuges eller moppes af denne rengøringsrobot med moppefunktion, alt efter hvilket program, du vælger. Til intensive rengøring af tæpper har maskinen en Auto Boost-funktion, der giver ekstra ydeevne, så det er nemt at fjerne støv fra tekstiler. Når maskinen mopper, bevæger robotten sig ikke hen over gulvtæpper. Og takket være appen er RCV 5 nem at kontrollere.

Teknisk data:

  • Sugekraft: 5000 Pa
  • Driftstid: 120 min.
  • Beholder til tørt snavs: 330 ml
  • Rentvandstank: 240 ml

Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 5 egenskaber

ROBOTSTØVSUGER MED MOPPEFUNKTION RCF 3 - DEN PROFESSIONELLE TIL HÅRDE GULVE

En ny æra med robotbaseret vådrengøring!

Oplev vores innovative RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion til ubesværet gulvrengøring. Med gennemprøvet FC-rulleteknologi fjerner den genstridigt snavs og manøvrerer automatisk rundt om tæpper. To tanke sikrer kontinuerlig tilførsel af frisk vand og effektiv opsamling af snavset vand. Styr robotten bekvemt via appen eller med et tryk på en knap. Rengøringstilstande, der kan tilpasses fleksibelt, giver dig alsidige anvendelsesområder. RCF 3 er din pålidelige assistent med nyttige stemme- og app-tips. Oplev fremtidens mopper med RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion!


Tekniske data:

  • Arealydelse: 80 m² (afhængigt af rengøringsparametrene)
  • Køretid: 120 min (følsom tilstand)
  • Tank til beskidt vand: 115 ml
  • Tank til frisk vand: 430 ml

Robotstøvsuger med moppefunktion RCF 3 egenskaber

RENGØRING MED MOPPEFUNKTION – HOME ROBOTS-APPEN GØR DET MULIGT

Kärchers Home Robots-app giver dig adgang til alle de vigtige funktioner ved din robotstøvsuger med moppefunktion. Her kan du f.eks. indstille rengøringstider og oprette kort – uanset hvor du er. Hvis du ikke er hjemme og gerne vil begynde rengøringen, før du kommer hjem, kan det sagtens lade sig gøre! Du skal bare aktivere robotstøvsugeren via appen på din smartphone, og så kan du godt begynde at glæde dig til at komme hjem til et rengjort hus. Kärchers Home Robots-app kan hentes gratis i App Store eller Google Play. Download den, og begynd den første selvstændige rengøring med det samme.

Robotstøvsuger med moppefunktion

Databeskyttelse

Hele dataudvekslingen mellem Home Robots-appen på din smartphone og din robotstøvsuger med moppefunktion foregår via skyen og kun til servere i Tyskland. Som producent baseret i Tyskland lægger Kärcher stor vægt på databeskyttelse og er meget nøjeregnende med at møde alle de gældende juridiske krav på området. Vi udfører jævnligt software- og sikkerhedsopdateringer for at sikre, at din app altid er opdateret, og at dine data er sikre.

Indstilling af rengøring med robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Indstilling af rengøringsområder

En robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher rengør automatisk og systematisk. Forbudte områder kan indstilles via appen for at sikre, at robotten ikke rengør specifikke områder. Hvis der er områder, der skal støvsuges, men ikke vaskes, er det også muligt at indstille zoner, der ikke skal moppes. Og hvis hele rum skal springes over, kan robotten forhindres i at køre igennem den ved hjælp af såkaldte ”virtuelle vægge”. Alt dette er nemt og intuitivt at konfigurere i appen.

Stort udvalg af rengøringstilstande med robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Forskellige rengøringsmetoder

Vores Home Robots app tilbyder meget mere funktionalitet end det grundlæggende program til selvstændig rengøring med en robotstøvsuger med moppefunktion. Støvsugning, mopping eller en kombination af begge rengøringsprogrammer - med appen har du det hele lige ved hånden, så du nemt kan definere rengøringstilstanden for specifikke rum eller områder. Du kan også konfigurere adskillige parametre til dine individuelle behov - fra sugestyrken, når du støvsuger, til vandgennemstrømningen, når du mopper.

Rengøringsskema 2.0 med robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Rengøringsskema 2.0

Med timerfunktionen i Kärchers Home Robots-appen kan du oprette dit helt eget rengøringsskema for din robotstøvsuger med moppefunktion. Dermed kan du ikke bare angive dag og tidspunkt for rengøringen, men også hvilke områder den skal rengøre med hvilket program. Da alle værelser er kortlagt, kan du justere rengøringsindstillingerne for hvert enkelt rum.

Rengøring af pletter og områder med robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Rengøring af pletter og områder

Når nogen spilder krummer på gulvet, eller der er andet snavs, er der to fleksible løsninger med en robotstøvsuger med moppefunktion. Hvis der er snavs på et meget specifikt sted, kan du bruge appen til at indstille en specifik placering for målrettet pletrengøring. Og til større områder med meget snavs kan du bruge appen til at indstille størrelsen af området, der skal rengøres, for hurtig og målrettet rengøring.

Aktivering og deaktivering af funktioner til robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Aktivering og deaktivering af funktioner

En lang række funktioner, som Auto Boost, tæppedetektion eller AI-funktionalitet i vores robotstøvsuger med moppefunktion, kan aktiveres eller deaktiveres en efter en for at imødekomme brugerens behov eller præferencer. Auto Boost kan f.eks. deaktiveres på tæpper og gulvtæpper for at blive ved med at rengøre med lav sugekraft, når der ikke er så meget snavs. Det sparer energi og øger driftstiden, før robotten igen skal lades op.

Statestik over tilbehør til robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Statistik over tilbehør

De krav, der er til en robotstøvsuger med moppefunktion, varierer fra en husholdning til en anden, afhængigt af forskellige faktorer. Hvor stort er området, der skal rengøres, hvor snavset er der, og hvor ofte skal der gøres rent. Derfor er det også meget forskelligt, hvor lang tid tilbehøret holder. Home Robots-appen viser graden af slid på f.eks. børsterne og indikerer, hvornår tilbehør skal udskiftes. Det sikrer, at robotten altid er perfekt udstyret til at yde sit bedste, og rengøringsresultaterne taler for sig selv.

Rengøringshistorik af robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Rengøringshistorik

Enhver rengøring optages i realtid i Home Robots-appen og gemmes. Det giver spændende indsigt i din rengøringsrobots liv. Hvornår var maskinen i hvilket rum, hvor langt nåede den, og hvor mange kvadratmeter gulv blev støvsuget eller moppes? Det gør det muligt at holde øje med, hvad din robotstøvsuger med moppefunktion laver – også når du ikke er hjemme.

Andre funktioner til robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher

Andre funktioner

Home Robots-appen giver dig adgang til alle funktionerne på din robotstøvsuger med moppefunktion. Det inkluderer mange ekstra funktioner, der kan være nyttige i den ene eller den anden situation. Appen kan f.eks. bruges som fjernbetjening til robotten, hvis du gerne vil styre den et særligt sted hen. Smartphonen kan også bruges til at indstille sprog og volumen på stemme-output samt give svar på de oftest stillede spørgsmål.

Vedligeholdelse af robotstøvsuger med moppefunktion

Tilbehør til robotstøvsuger med moppefunktion

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM ROBOTSTØVSUGER MED MOPPEFUNKTION

Spørgsmål om robotten:

Alle traditionelle hårde gulve og gulvtæpper med kort luv. Når robotten bruges på trægulve, skal du huske at fjerne vaskepladen fra robotten efter rengøring for at forebygge skade på træet.

Generelt påvirker lys ikke robottens opførsel, selv om mørke skygger kan udløse detektion af objekter i RCV 5.

Sørg for, at ladestationen er sluttet til. Vi anbefaler at placere ladestationen op mod en væg med 1,5 m afstand fortil og 0,5 m afstand til siderne.

Hvis ladestationen flyttes under rengøringen, kan robotten have problemer med at finde den, når den er færdig med at gøre rent.

Nej. Den maksimale spænding i opladningskontakterne er inden for sikkerhedsintervallet for den menneskelige krop.

Sørg for, at der er strøm i kontakten, og at den er i fuld kontakt med ladestationens strømforsyning. Tjek også, at robottens opladningskontakter rører ladestationens. Kontakt kundeservice, hvis ovenstående metoder ikke løser problemet.

Før robotten begynder at gøre rent, roterer den om sin akse to gange for at kalibrere. Det er en standardproces. Tjek følgende, hvis robotten derudover bevæger sig ukoordineret:

Fald-sensoren er dækket med støv eller snavs, hvilket udløser et fejlsignal. Rens fald-sensoren med en fugtig bomuldsklud.

  • Der sidder noget fast i hjulet, som får robotten til at bevæge sig i cirkler. Fjern fremmedlegemet fra hjulet.
  • Kollisions-sensoren er defekt. Rør ved og tryk på kollisions-sensorerne foran og på siderne af robotten for at tjekke, om pladen kan springe automatisk tilbage.

Kontakt kundeservice, hvis ovenstående metoder ikke løser problemet.

  • Oplad batteriet, hvis du ikke har brugt robotten i et stykke tid. Oplad robotten i ladestationen i 3-5 timer.
  • Batteriets driftstid falder, når det er ved at nå enden på sin levetid.

Kontakt kundeservice, hvis ovenstående metoder ikke løser problemet.

  • Der er ikke nok batteri til den skemalagte rengøring.
  • Den skemalagte rengøringstid blev ikke gemt. Tjek, at rengøringsopgaven blev gemt eller svarer til dine krav.

Kontakt kundeservice, hvis ovenstående metoder ikke løser problemet.

Tjek først, at robottens fald-sensor ikke er dækket med støv. Hvis problemet ikke løses, efter sensorerne er blevet renset, kan der være en fejl på selve sensoren. Kontakt venligst kundeservice.

  • Tjek venligst batteriniveau. Hvis det er for lavt, så oplad robotten og prøv igen.
  • Robotten tænder ikke, hvis temperaturen er under 0°C eller over 35°C.

Hold power-knappen nede. Robotten må ikke være i ladestationen.

  • Sørg for, at der er nok afstand omkring ladestationen (0,5 m til hver side og 1,5 m foran) og at opladningskontakterne er fri for støv og andre fremmedlegemer.
  • Rumtemperaturen kan være for lav (lavere end 0°C) eller for høj (højere end 35°C).

Ja, du kan starte robotten ved at trykke på power-knappen. Nogle af funktionerne kan imidlertid kun bruges med en aktiv Wi-Fi-forbindelse via appen.

  1. Åbn Google Home-appen
  2. Klik på "Indstil enhed", og vælg "Google Service"
  3. Find "Skills"
  4. Log ind på din konto
  5. Vælg enheden som instrueret
  1. Åbn Alexa-appen, og klik på "Mere" for at komme til Skill & Games
  2. Find "Skills"
  3. Klik på "Aktivér"
  4. Log ind på din konto
  5. Færdiggør forbindelsen til din konto
  6. Klik på "Find enheder", og vælg enheden som instrueret

RCV 3:
Tryk på hjem-knappen i 5 sekunder. Slip knappen, når du hører et bip, og tryk derefter på hjem-knappen igen i 5 sekunder. Når du hører et bip, er systemet nulstillet. Brugeroplysningerne og rengøringsoptegnelserne er slettet, men versionen og vedligeholdelsen af tilbehøret er uændret.

RCV 5:
Hold reset-knappen nede i 3 sekunder. Når du hører et bip, er systemet nulstillet. Brugeroplysningerne og rengøringsoptegnelserne er slettet, men versionen og vedligeholdelsen af tilbehøret er uændret.

På rengøringsrobottens første tur kører den rundt i rummet for at kalibrere og oprette et kort over området. Den rengør ikke imens. Kalibreringen kan gentages for nye områder via appen.

Spørgsmål om rengøringsydeevnen:

Vi fraråder på det stærkeste at rengøre gulve med ophobet vand. Væske i større mængder kan beskadige robotten.

Sluk straks robotten, og tør beholderen, filterkomponenterne og sugeporten. Når komponenterne er tørre, kan du samle robotten igen og genstarte den. Kontakt kundeservice, hvis robotten ikke virker.

Tjek, om støvbeholderen er fuld, da det kan forårsage, at snavset slipper fri. Tøm støvbeholderen, før den bliver for fuld.

Tjek batteriniveauet. Oplad robotten, hvis det er, og prøv igen.

  • Sørg for, at robotten ikke er i "Forstyr ikke"-tilstand, da det forhindrer den i at gøre rent.
  • Robotten fortsætter ikke med at gøre rent, hvis den blev manuelt placeret i ladestationen.
  • Støvbeholderen er fuld. Sørg for at tømme den.
  • Filteret er blokeret. Sørg for at rense det.
  • Der sidder et fremmedlegeme fast i børsterne. Sørg for at fjerne det.

Fjern holderen til klude, og vælg ”Støvsug” i appen.

Der må kun komme vand i vandtanken.

Robotten kan kun gøre rent under møbler, hvis der er nok plads mellem gulvet og møblerne.

Spørgsmål om appen:

Du kan finde QR-koden til "Kärcher Home Robots"-appen i brugermanualen. Scan den med din smartphone for at downloade appen.

Tjek, om dit Wi-Fi-netværk fungerer på 2,4 GHz. Hvis dit Wi-Fi-netværk er dual band (2,4 GHz og 5 GHz), så prøv at indstille det til 2,4 GHz.

Sørg for, at robotten er så tæt på routeren som muligt.

Ja, du kan bruge appen til at indstille individuelle rum og udvælge dem til rengøring på kortet.

Placér robotten og ladestationen et nyt sted. Åbn kortoversigten i appen, og vælg muligheden for at oprette et nyt kort.

Sørg for, at robotten er forbundet til netværket og er inden for rækkevidde af WLAN.

Ja, du kan fjernkontrollere robotten ved hjælp af appen.

Spørgsmål om produktvedligeholdelse:

Nej. Når robotten er fuldt opladet, skifter den til supplerende opladningstilstand for at sikre overopladning.  Sørg for, at børn ikke leger med robotten, heller ikke når den er fuldt opladet.

Ja. Når rengøringsrobotten er fuldt opladet, skifter den til supplerende lavspændings opladningstilstand for at forhindre overopladning. Sørg for, at børn ikke leger med robotten, heller ikke når den er fuldt opladet. Hvis du ikke skal bruge rengøringsrobotten i et stykke tid, anbefaler vi at slukke for den og opbevare den i dens emballage.

Fejlfinding:

Tjek venligst, og fjern fremmedlegemet fra nær radaren, eller flyt robotten til et andet sted for at genstarte den.

Tør venligst robottens fald-sensor af, og prøv igen (find information om sensorens placering i brugervejledningen).

Flyt venligst rengøringsrobotten et andet sted hen, og prøv igen.

Prøv at trykke på kollisions-sensoren, og tjek den for fremmedlegemer. Genstart robotten, når du har fjernet fremmedlegemet.

Hvis rengøringsrobotten er for varm eller for kold, skal du først begynde at bruge den, når temperaturen igen er normal.

Genstart maskinen, eller kontakt kundeservice.

Sluk rengøringsrobotten, og genstart den.

Der kan være et fremmedlegeme fanget i børsten, sidebørsten eller venstre/højre hjul. Sluk rengøringsrobotten, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

RCF FAQ - Spørgsmål og svar

Spørgsmål om robotmoppen:

RCF 3 har ingen aktiv sugefunktion. Snavs samles op fra gulvet af mikrofiberrullen og sendes til robottens snavsvandstank eller opsamles på robottens aftørringskant.

Rullen skrabes kun ren i apparatet. Snavsrester kan samle sig i rullen og give anledning til lugtgener. Brugeren bør fjerne og vaske rullen regelmæssigt.

Rullen kan maskinvaskes ved op til 60 °C.

Vi anbefaler at bruge et vaskenet.

Det er ikke nødvendigt at koble robotten og ladestationen fra strømforsyningen, da robotten har en smart opladningsteknologi, der automatisk stopper opladningen, når opladningsprocessen er afsluttet.

Tanken med snavset vand har en sensor for fyldningsniveau. Når tanken med beskidt vand er fuld, viser robotten et LED-signal, og brugeren får en meddelelse via appen.

Ja. Integrerede faldsensorer registrerer fald og forhindrer robotten i at falde.

For at forhindre, at der løber beskidt vand ud, må du ikke vende kabinettet på hovedet eller vippe det meget, når tanken til beskidt vand er på plads. Før rengøring eller inspektion af robotten skal den slukkes for at forhindre utilsigtet opstart eller tænding. Fjern beholderne til frisk og snavset vand, og sørg for, at der ikke er vand i robotten.

Vi anbefaler, at du placerer stationen fladt op ad en væg på en plan overflade, der ikke er følsom over for fugt (fliser, beton osv.). Lad der være mindst 0,5 m plads på hver side, 1,5 m foran og 1 m over ladestationen.

RCF har en integreret tæppesensor til at registrere tæpper. Afhængigt af brugerens indstillinger i appen vil robotten køre hen over tæppet eller udelukke det fra rengøringsruten.

Diameter 340 mm/Højde: 120 mm

Ja, ferskvandstanken har en integreret sensor til dette formål. Så snart ferskvandstanken er tom, viser robotten et LED-signal, og brugeren modtager en meddelelse via appen.

For at kunne bruge alle funktionerne (live kortsporing, justering af rengøringsparametre osv.) skal robotten have forbindelse til internettet. Robotten er dog stadig i stand til at gøre rent uden en internetforbindelse.

RCF 3 har ikke et HEPA-filter.

Hvis vinklen er for stejl for robotten, er det muligt, at den registrerer et fald.

Generelt påvirker lys ikke robottens adfærd.

a) Sørg for, at ladestationen er tilsluttet og placeret korrekt (afstand på 0,5 m på hver side, 1,5 m foran og 1 m over ladestationen).

b) Hvis ladestationen flyttes under rengøringsprocessen, kan robotten have svært ved at finde den, når den er færdig.

Den maksimale spænding, der bæres af robottens og ladestationens batteripoler, er inden for det sikre spændingsområde for menneskekroppen.

a) Sørg for, at der er tilstrækkelig fri plads omkring ladestationen, så den kan dokkes korrekt (en afstand på 0,5 m på hver side, 1,5 m foran ladestationen og 1 m over den), og at ladekontakterne er fri for støv og andre fremmedlegemer.

b) Sørg for, at der er strøm i stikkontakten, og at den er i fuld kontakt med ladestationens strømforsyning.

c) Kontrollér også, at robottens opladningskontakter rører ved ladestationens.

d) Sørg for, at robottens og ladestationens opladningskontakter ikke er snavsede.

e) Omgivelsestemperaturen kan være for lav (under 0 °C) eller for høj (over 35 °C).

Hvis ovenstående kontroller ikke løser problemerne, bedes du kontakte vores kundeservice.

Før robotten starter rengøringsprocessen, roterer den to gange om sin egen akse for at finde sin position i rummet. Samtidig fugtes rullen, så rengøringen kan starte. Denne proces kører som standard. Hvis robotten alligevel bevæger sig på en ukoordineret måde, skal du kontrollere følgende:

a) Er faldsensoren dækket af støv eller snavs? Dette udløser et fejlsignal. Rengør faldsensoren med en tør bomuldsklud.

b) Sidder der noget fast i hjulet, som får robotten til at bevæge sig i cirkler? Fjern fremmedlegemet fra hjulet.

c) Er kollisionssensorerne defekte? Rør og tryk på kollisionssensorerne på robottens forside og sider for at kontrollere, at pladen kan springe tilbage automatisk.

Hvis ovenstående tjek ikke løser problemet, bedes du kontakte vores kundeservice.

a) Batteriet er for lavt til den planlagte rengøring.

b) Den planlagte rengøringstid blev ikke gemt. Kontroller, om rengøringsopgaven blev gemt eller svarer til dine krav.

c) Snavsvandstanken er fuld, eller rentvandstanken er tom.

d) Rullen eller tankene er ikke på plads.

Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, bedes du kontakte vores kundeservice.

Tjek først, om robottens faldsensorer er dækket af snavs eller støv. Hvis problemet fortsætter, efter at du har rengjort sensorerne, kan der være en fejl i selve sensorerne. Kontakt venligst vores kundeservice.

a) Før robotten tages i brug første gang, skal den først placeres på ladestationen, før den kan tændes uden ladestationen.

b) Kontroller batteriets status. Hvis den er for lav, skal du oplade robotten og prøve igen.

b) Robotten tænder ikke, hvis omgivelsestemperaturen er under 0 °C eller over 35 °C.

Tryk på On/Off/Pause-knappen og hold den nede i fem sekunder. Robotten må ikke være i ladestationen, når du gør dette.

Når robotmoppen starter, bevæger den sig rundt i rummet for at kalibrere sig selv og skabe et kort over området. Den gør ikke rent, mens den gør det. Denne kalibreringsproces kan gentages for nye områder via appen.

Spørgsmål om rengøringsevne:

Ja, men kun med Kärcher RM 536 rengøringsmiddel.

Brug kun Kärcher RM 536 rengøringsmiddel i den korrekte dosis for at opnå optimale rengøringsresultater.

Brug af rengøringsmidler fra andre producenter eller brug af for meget rengøringsmiddel kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Det kan også føre til overdreven skumdannelse. Det kan resultere i et skumspor på gulvet eller medføre, at snavsvandstanken hurtigt fyldes med skum, som derefter skal tømmes.

Brug kun Kärcher RM 536 rengøringsmiddel i den korrekte dosis for at opnå optimale rengøringsresultater.

Brug af rengøringsmidler fra andre producenter eller brug af for meget rengøringsmiddel kan føre til skumdannelse. Det kan resultere i et skumspor på gulvet eller få snavsvandstanken til hurtigt at blive fyldt med skum, som derefter skal tømmes.

Skumdannelse kan også skyldes rester af tidligere anvendte rengøringsmidler fra andre producenter, som stadig ligger på gulvet. Skumdannelse kan derfor forekomme under robotmoppens første rengøringskørsler og fortsætte, indtil resterne af andre rengøringsmidler er blevet fjernet af robottens moppearbejde.

Brug kun Kärcher RM 536 rengøringsmiddel i den korrekte dosis for at opnå optimale rengøringsresultater.

Brug af rengøringsmidler fra andre producenter eller brug af for meget rengøringsmiddel kan føre til skumdannelse. Det kan resultere i et skumspor på gulvet eller få snavsvandstanken til hurtigt at blive fyldt med skum, som derefter skal tømmes.

Skumdannelse kan også skyldes rester af tidligere anvendte rengøringsmidler fra andre producenter, som stadig ligger på gulvet. Skumdannelse kan derfor forekomme under robotmoppens første rengøringskørsler og fortsætte, indtil resterne af andre rengøringsmidler er blevet fjernet af robottens moppearbejde.

Robotten (RCF 3) bruges til vådmopning af hårde overflader. Den fjerner indtørret snavs som snavsede fodspor, kaffe- og juicepletter og andre indtørrede stænk. Under vådrengøring opsamler den også let tørt snavs og mindre tørre smudspartikler som f.eks. kornflager, riskorn, brødkrummer, støv eller fnug.

Brug kun robotten til at rengøre hårde gulve i private husholdninger, især hårde gulve, der ikke er følsomme over for vand. Rengør ikke vandfølsomme gulvbelægninger, som f.eks. ubehandlede korkgulve, da fugt kan trænge ind og beskadige gulvet. Apparatet kan bruges til at rengøre PVC, linoleum, fliser, sten, olieret og vokset parket, laminat og alle andre ikke-vandfølsomme gulvbelægninger. Vandmængden kan justeres i appen. Til mere sarte gulve anbefaler vi at bruge den mindste vandmængde.

For at beskytte gulvet under robotten skal du fjerne og rengøre rullen, når robotten er færdig med at rengøre. Det forhindrer også, at der opstår ubehagelige lugte.

Ladestationen må ikke placeres på vandfølsomme gulvbelægninger som f.eks. ubehandlede korkgulve. Der er risiko for, at fugt kan trænge ind og beskadige gulvet.

Det afhænger af, hvor ofte du bruger RCF 3, og i hvilken tilstand. Vi anbefaler, at du fylder friskvandstanken op efter hver moppesession, når du tømmer snavsvandstanken.

Brug kun Kärcher RM 536 rengøringsmiddel i den korrekte dosis for at opnå optimale rengøringsresultater.

Brug af rengøringsmidler fra andre producenter eller brug af for meget rengøringsmiddel kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Det kan også føre til overdreven skumdannelse. Det kan resultere i et skumspor på gulvet eller medføre, at snavsvandstanken hurtigt fyldes med skum, som derefter skal tømmes.

Brug kun robotten til at rengøre hårde gulve i private husholdninger, især hårde gulve, der ikke er følsomme over for vand. Brug den ikke til at rengøre vandfølsomme gulvbelægninger, som f.eks. ubehandlede korkgulve, da fugt kan trænge ind og beskadige dem.
Apparatet kan bruges til at rengøre PVC, linoleum, fliser, sten, olieret og vokset parket, laminat og alle andre ikke-vandfølsomme gulvbelægninger.
Vandmængden kan justeres i appen. Til mere sarte gulve anbefaler vi at bruge den mindste vandmængde.

Robotten kan bruges ved temperaturer fra 0 til 35 °C.

Du kan justere vandmængden i appen (tre niveauer).

Brug kun robotten til at rengøre hårde gulve i private husholdninger, især hårde gulve, der ikke er følsomme over for vand. Rengør ikke vandfølsomme gulvbelægninger, som f.eks. ubehandlede korkgulve, da fugt kan trænge ind og beskadige gulvet. Apparatet kan bruges til at rengøre PVC, linoleum, fliser, sten, olieret og vokset parket, laminat og alle andre ikke-vandfølsomme gulvbelægninger. Vandmængden kan justeres i appen. Til mere sarte gulve anbefaler vi at bruge den mindste vandmængde.

Med en ny enhed aktiveres tæppeundgåelse automatisk, dvs. at robotten undgår alle tæpper og ikke kører over dem.

Dette kan deaktiveres i appen, så RCF 3 ignorerer tæpper og kører hen over dem.

RCF 3 kan fjerne ophobet vand eller vandpytter i begrænsede mængder. Så snart tanken med snavset vand er fuld, stopper robotten, og tanken skal tømmes.

Sluk for robotten med det samme! Fjern eventuelle aftagelige komponenter, og tør dem. Når komponenterne er tørre, skal du sætte dem tilbage og genstarte robotten. Hvis robotten stadig ikke fungerer, bedes du kontakte vores kundeservice.

a) Batteriet er for lavt til at gennemføre den planlagte rengøring. Oplad venligst robotten.

b) Tanken med snavset vand er fuld, eller tanken med frisk vand er tom.

c) Rullen eller tankene er ikke på plads.

a) Sørg for, at robotten ikke er i »Forstyr ikke«-tilstand, da det vil forhindre den i at gøre rent.

b) Robotten genoptager ikke rengøringen, hvis den afbrydes under rengøringen og placeres manuelt i ladestationen.

a) Tanken med beskidt vand er fuld. Tøm den venligst.

b) Ferskvandstanken er tom.

c) Noget har sat sig fast i rullen. Fjern det venligst.

d) Rullen er slidt eller meget snavset. Udskift eller rengør rullen.

Vi anbefaler, at du vasker rullen før hver rengøringssession.

Robotten kan kun gøre rent under møbler, hvis der er plads nok mellem gulvet og møblerne.