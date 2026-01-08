Robotstøvsuger med moppefunktion
Kärchers robotstøvsuger med moppefunktion er rund, flad og bevæger sig stilfærdigt gennem stuen. Robotstøvsugeren følger systematisk sit bevægelsesmønstre og undgår forhindringer undervejs. Og husets beboere har en pligt mindre på to do-listen. En robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher sørger for at gøre gulvet rent for dig. Hårde gulve og gulvtæpper med kort luv rengøres automatisk. Robotstøvsugeren kan ikke bare støvsuge selv, men også moppe gulvet. Den gør glimrende rent langs kanterne, kan arbejde mere intensivt på meget beskidte områder og klare nemt lave dørtrin og tæppehjørner. Ved hjælp af appen kan du endda indstille din robotstøvsuger til at arbejde præcis, som du ønsker.
Vores robotstøvsugere med moppefunktion
DU PASSER DIG SELV. MENS RCF 3 BRINGER WOW'ET TILBAGE FOR DIG.
Der er kærlighed i luften, så hvorfor spilde mere tid på at tænke på gulvrengøring? RCF 3 kan gøre det hårde arbejde for dig: autonom mopping af hårde gulve med passion. Den overgår andre robotstøvsuger med moppefunktion takket være Kärchers rulleteknologi og kontinuerlig tilførsel af frisk vand. RCF 3 holder alle hårde gulve skinnende rene. Så du har mere tid til de bedre ting i livet.
Behøver dyr at blive udenfor? I hvert fald ikke hjemme hos dig. For din RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion fjerner ubesværet alle poteaftryk. Takket være den unikke rulleteknologi samler robotmoppen både fugtigt og tørt snavs op med den roterende rulle, som hele tiden er fugtet med frisk vand. Det lyder vildt. Men det virker virkelig.
Hvor meget ender egentlig på gulvet i stedet for i børnenes munde hver dag? En hel del. Men hvorfor bekymre sig om det, når din RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion kan klare det? Velkommen til stressfri renlighed! Med sin innovative rulleteknologi og konstante tilførsel af frisk vand fjerner RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion ubesværet næsten enhver form for snavs - og bliver aldrig træt af at rydde op efter de små.
HVAD ER DEN BEDSTE ROBOTSTØVSUGER MED MOPPEFUNKTION?
Kan en robotstøvsuger moppe gulvet?
Svaret er JA. Kärchers robotstøvsuger med moppefunktion tilbyder en lang række funktioner og konfigurationsmuligheder – samtidig med at de meget enkle at bruge. Kombinationen af robot, sky og kontrol via en app på smartphonen giver det perfekte grundlag for de bedste rengøringsresultater. Brug timerfunktionen, og konfigurér rengøringsprogrammerne, så de passer til dine behov. Og hvis der er en sikkerhedsopdatering eller nye funktioner til robotstøvsuger med moppefunktion, notificeres du automatisk af appen. Oplev vores selvstyrende rengøringsløsninger til hverdagsopgaverne, og få tid til de vigtige ting i livet.
Fremtiden er nu: selvstyrende rengøring med robotstøvsuger med moppefunktion
Det er meget nemt at starte en robotstøvsuger med moppefunktion, selv om du ikke er hjemme. Brug appen, så kommer du hjem til et rent hus. Vores robotstøvsuger med moppefunktion klarer opgaven for dig. Robotstøvsugeren bruger højteknologisk LiDAR-lasernavigation til først at danne en grundplan af dit hjem. Når den begynder at gøre rent, sikrer dens præcise sensorer, at den altid ved, hvor den er, hvordan den skal komme omkring forhindringer i rummet og hvor den skal dreje ved trin eller trapper. Robotstøvsuger med moppefunktion kører selvstændigt og kører selv tilbage til sin ladestation. Live-kortfunktionen betyder, at du kan tjekke rengøringen når som helst. Topmodellen RCV 5 har også AI-forhindringsdetektion, så den automatisk kan omgå selv lave objekter som sko eller ledninger. Den detekterer også tæpper og sørger for at rengøre ekstra grundigt, når den støvsuger, og undgå dem, når den mopper.
Valget er dit: Skræddersy din rengøring, og vælg mellem forskellige rengøringsmetoder
Kärchers robotstøvsuger med moppefunktion er ‘allroundere’. Uanset om det er enkelt rengøring med sugefunktion og børste eller en kombination med den ekstra tørrefunktion af mikrofiberkluden og rentvandstanken, kan alt lade sig gøre. Og takket være den praktiske app har du altid alting lige ved hånden. Rengøringsindstillinger som sugekraft eller vandvolumen til moppe kan justeres, så de passer dig. Områder med større mængder snavs kan rengøres flere gange for at komme helt i bund.
Kärcher FC rulleteknologi: nu også tilgængelig som robotstøvsuger med moppefunktion
Oplev den gennemprøvede og sofistikerede Kärcher-rulleteknologi i vores etablerede og meget effektive rengøringsmidler til hårde gulve, som nu også fås i vores innovative autonome robotstøvsuger med moppefunktion RCF 3, der giver en enestående rengøringsydelse på mange hårde gulve. Under rengøringen bliver rullen løbende fugtet med frisk vand og rengøringsmiddel. Takket være to-tank-systemet transporteres snavset vand og smudspartikler pålideligt til snavsvandstanken. Rullens uafbrudte rotation fjerner løbende snavset vand og snavspartikler og holder den ren i lang tid (snavset ophobes ikke i rullen), hvilket muliggør hygiejnisk og hurtig rengøring, selv på større overflader, uden at snavset bare spredes rundt.
Vådmopning og opsamling af tørt snavs i ét trin
Med sin rengøringsrulle garanterer RCF 3 meget grundige mopperesultater og er ekstremt praktisk. Glem alt om kedelig skrubning - robotten klarer det hele selv. Et andet plus er, at RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion også opsamler let tørt snavs under fugtig mopping. Ved regelmæssig brug af RCF 3 og normal tilsmudsning af hjemmet er der ikke engang behov for at tage støvsugeren ud af skabet. Og når arbejdet er gjort, er rengøringen af apparatet også en leg: Alle aftagelige dele kan blot skylles under vandhanen, og rullen kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 °C.
Robotstøvsugere og robotmopper - forskellene
Robotstøvsuger med vådtørringsfunktion eller robotmoppe med opsamling af tørt snavs? RCV eller RCF? Her er en oversigt over forskellene mellem de to robotrengøringssystemer.
RCV: Robotstøvsugere med vådtørringsfunktion
Generelt
- Hovedanvendelse: kemisk rensning
- Anvendelsesområder: hårdt gulv, tæppe
- Tanke: ferskvandstank, tank til tørt snavs
Støvsugning/opsamling af tørt snavs
- Typer af snavs (tørt, løst snavs): mange tørre, løse snavspartikler
- Enhed til tørt snavs: fejebørste og sugefunktion
- Opsamling af tørt snavs: med fejebørste og ekstra sugefunktion i beholderen til tørt snavs
Mopning
- Typer af snavs (vedhængende snavs): fint støv og let vedhængende snavs
- Moppeenhed: moppepude (statisk)
- Vådtørringsfunktion: fugtig rengøring med moppepude for at fjerne fint støv og let vedhæftende snavs
RCF: Robotmoppe
Generelt
- Hovedanvendelse: våd rengøring
- Anvendelsesområder: hårde gulve
- Tanke: ferskvandstank, snavsvandstank
Støvsugning/tør snavsopsamling
- Typer af snavs (tørt, løst snavs): mindre mængder løst snavs, f.eks. støvfnug, krummer
- Enhed til tørt snavs: ingen separat enhed til tørt snavs tilgængelig
- Opsamling af tørt snavs: med mikrofiberrullen i snavsvandstanken under vådmopning
Mopning
- Typer af snavs (fastsiddende snavs): også genstridigt fastsiddende snavs som sovsepletter, fodaftryk, kaffepletter
- Moppeenhed: mikrofiberruller (roterende)
- Vådtørringsfunktion: fugtig rengøring med effektiv rulleteknologi til grundig våd rengøring på linje med de etablerede Kärcher-rengøringsmidler til hårde gulve
Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 3 - Begyndermodellen
Støvsugning eller moppe – vores begyndermodel kan begge dele
Få mere tid til de gode ting i livet, mens vores robotstøvsuger med moppefunktion tager sig af støvsugning og moppe. Vores begyndermodel RCV 3 rengør selvstændigt og systematisk dine hårde gulve og gulvtæpper med kort luv – også når du ikke er hjemme. Du kan justere rengøringen via appen, så den passer til dine krav og dit hjem. Du bestemmer, hvad der skal rengøres hvornår. Indstil individuelle rengøringsprogrammer for hvert rum. Definér forbudte områder, hvis der er steder, robotstøvsugeren ikke skal rengøre. Eller brug pletrengøringsfunktionen til at rengøre steder, der har brug for ekstra opmærksomhed. Alle rum kortlægges med præcis LiDAR-navigation og ultrasensitive sensorer, der detekterer trin og høje fald.
Tekniske data
- Sugekraft: 2500 Pa
- Driftstid: 120 min.
- 2-i-1 beholder til vådt snavs (330 ml) og rentvandstank (170 ml)
- Beholder til tørt snavs: 500 ml
Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 3 egenskaber
Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 5 - Den smarte
Så grundig som Robotstøvsuger RCV 3 – men med kunstig intelligens
Hvis du vil være sikker på, at sko og ledninger, der flyder på gulvet, ikke bliver spist af din robotstøvsuger, så brug Robotstøvsuger RCV 5’s kunstige intelligens. Vores topmodel tager alt det besværlige ud af gulvrengøring. Såvel som LiDAR-navigation har denne robotstøvsuger med moppefunktion et dual-lasersystem og et kamera, der sikrer, at det opdager og navigerer uden om alle objekter. Dens støjsvage drift gør også RCV 5 til en virkelig betænksom roomie. Hårde gulve kan støvsuges eller moppes af denne rengøringsrobot med moppefunktion, alt efter hvilket program, du vælger. Til intensive rengøring af tæpper har maskinen en Auto Boost-funktion, der giver ekstra ydeevne, så det er nemt at fjerne støv fra tekstiler. Når maskinen mopper, bevæger robotten sig ikke hen over gulvtæpper. Og takket være appen er RCV 5 nem at kontrollere.
Teknisk data:
- Sugekraft: 5000 Pa
- Driftstid: 120 min.
- Beholder til tørt snavs: 330 ml
- Rentvandstank: 240 ml
Robotstøvsuger med moppefunktion RCV 5 egenskaber
ROBOTSTØVSUGER MED MOPPEFUNKTION RCF 3 - DEN PROFESSIONELLE TIL HÅRDE GULVE
En ny æra med robotbaseret vådrengøring!
Oplev vores innovative RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion til ubesværet gulvrengøring. Med gennemprøvet FC-rulleteknologi fjerner den genstridigt snavs og manøvrerer automatisk rundt om tæpper. To tanke sikrer kontinuerlig tilførsel af frisk vand og effektiv opsamling af snavset vand. Styr robotten bekvemt via appen eller med et tryk på en knap. Rengøringstilstande, der kan tilpasses fleksibelt, giver dig alsidige anvendelsesområder. RCF 3 er din pålidelige assistent med nyttige stemme- og app-tips. Oplev fremtidens mopper med RCF 3 robotstøvsuger med moppefunktion!
Tekniske data:
- Arealydelse: 80 m² (afhængigt af rengøringsparametrene)
- Køretid: 120 min (følsom tilstand)
- Tank til beskidt vand: 115 ml
- Tank til frisk vand: 430 ml
Robotstøvsuger med moppefunktion RCF 3 egenskaber
RENGØRING MED MOPPEFUNKTION – HOME ROBOTS-APPEN GØR DET MULIGT
Kärchers Home Robots-app giver dig adgang til alle de vigtige funktioner ved din robotstøvsuger med moppefunktion. Her kan du f.eks. indstille rengøringstider og oprette kort – uanset hvor du er. Hvis du ikke er hjemme og gerne vil begynde rengøringen, før du kommer hjem, kan det sagtens lade sig gøre! Du skal bare aktivere robotstøvsugeren via appen på din smartphone, og så kan du godt begynde at glæde dig til at komme hjem til et rengjort hus. Kärchers Home Robots-app kan hentes gratis i App Store eller Google Play. Download den, og begynd den første selvstændige rengøring med det samme.
Databeskyttelse
Hele dataudvekslingen mellem Home Robots-appen på din smartphone og din robotstøvsuger med moppefunktion foregår via skyen og kun til servere i Tyskland. Som producent baseret i Tyskland lægger Kärcher stor vægt på databeskyttelse og er meget nøjeregnende med at møde alle de gældende juridiske krav på området. Vi udfører jævnligt software- og sikkerhedsopdateringer for at sikre, at din app altid er opdateret, og at dine data er sikre.
Indstilling af rengøringsområder
En robotstøvsuger med moppefunktion fra Kärcher rengør automatisk og systematisk. Forbudte områder kan indstilles via appen for at sikre, at robotten ikke rengør specifikke områder. Hvis der er områder, der skal støvsuges, men ikke vaskes, er det også muligt at indstille zoner, der ikke skal moppes. Og hvis hele rum skal springes over, kan robotten forhindres i at køre igennem den ved hjælp af såkaldte ”virtuelle vægge”. Alt dette er nemt og intuitivt at konfigurere i appen.
Forskellige rengøringsmetoder
Vores Home Robots app tilbyder meget mere funktionalitet end det grundlæggende program til selvstændig rengøring med en robotstøvsuger med moppefunktion. Støvsugning, mopping eller en kombination af begge rengøringsprogrammer - med appen har du det hele lige ved hånden, så du nemt kan definere rengøringstilstanden for specifikke rum eller områder. Du kan også konfigurere adskillige parametre til dine individuelle behov - fra sugestyrken, når du støvsuger, til vandgennemstrømningen, når du mopper.
Rengøringsskema 2.0
Med timerfunktionen i Kärchers Home Robots-appen kan du oprette dit helt eget rengøringsskema for din robotstøvsuger med moppefunktion. Dermed kan du ikke bare angive dag og tidspunkt for rengøringen, men også hvilke områder den skal rengøre med hvilket program. Da alle værelser er kortlagt, kan du justere rengøringsindstillingerne for hvert enkelt rum.
Rengøring af pletter og områder
Når nogen spilder krummer på gulvet, eller der er andet snavs, er der to fleksible løsninger med en robotstøvsuger med moppefunktion. Hvis der er snavs på et meget specifikt sted, kan du bruge appen til at indstille en specifik placering for målrettet pletrengøring. Og til større områder med meget snavs kan du bruge appen til at indstille størrelsen af området, der skal rengøres, for hurtig og målrettet rengøring.
Aktivering og deaktivering af funktioner
En lang række funktioner, som Auto Boost, tæppedetektion eller AI-funktionalitet i vores robotstøvsuger med moppefunktion, kan aktiveres eller deaktiveres en efter en for at imødekomme brugerens behov eller præferencer. Auto Boost kan f.eks. deaktiveres på tæpper og gulvtæpper for at blive ved med at rengøre med lav sugekraft, når der ikke er så meget snavs. Det sparer energi og øger driftstiden, før robotten igen skal lades op.
Statistik over tilbehør
De krav, der er til en robotstøvsuger med moppefunktion, varierer fra en husholdning til en anden, afhængigt af forskellige faktorer. Hvor stort er området, der skal rengøres, hvor snavset er der, og hvor ofte skal der gøres rent. Derfor er det også meget forskelligt, hvor lang tid tilbehøret holder. Home Robots-appen viser graden af slid på f.eks. børsterne og indikerer, hvornår tilbehør skal udskiftes. Det sikrer, at robotten altid er perfekt udstyret til at yde sit bedste, og rengøringsresultaterne taler for sig selv.
Rengøringshistorik
Enhver rengøring optages i realtid i Home Robots-appen og gemmes. Det giver spændende indsigt i din rengøringsrobots liv. Hvornår var maskinen i hvilket rum, hvor langt nåede den, og hvor mange kvadratmeter gulv blev støvsuget eller moppes? Det gør det muligt at holde øje med, hvad din robotstøvsuger med moppefunktion laver – også når du ikke er hjemme.
Andre funktioner
Home Robots-appen giver dig adgang til alle funktionerne på din robotstøvsuger med moppefunktion. Det inkluderer mange ekstra funktioner, der kan være nyttige i den ene eller den anden situation. Appen kan f.eks. bruges som fjernbetjening til robotten, hvis du gerne vil styre den et særligt sted hen. Smartphonen kan også bruges til at indstille sprog og volumen på stemme-output samt give svar på de oftest stillede spørgsmål.