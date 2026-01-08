Dry ice blaster IB 15/120
Kärchers Ice Blaster IB 15/120 er en af de mest kraftfulde tørisrensere på markedet. Den imponerer med sin robusthed, meget pålidelige teknologi og de bedste resultater.
Ice Blaster IB 15/120 er kraftfuld, robust og ekstremt pålidelig. De intelligente, detaljerede løsninger som istømning, fastholdelsesbeslag og opbevaringsrum bidrager også til det positive samlede indtryk, øger driftskomforten og gør tørisrensning sjovere. Og fra et teknisk synspunkt ligger løsningen i detaljerne, og det er derfor, vi har forbedret luftstrømmen i maskinen, slangen, pistolen og dysen markant. Resultatet: fremragende rengøringsydelse. På trods af sin størrelse er IB 15/120 meget mobil og kan let bæres af en person, f.eks. over trapper. Kort sagt: tørisrensning fås ikke bedre!
Funktioner og fordele
DyseholderholderSprøjtedyser og -værktøjer er altid ved hånden på maskinen. Dysehuset er fastgjort til siden af maskinen for at beskytte den mod snavs.
Fremragende mobilitetOptimal afbalancering af enheden til nem manøvrering i ujævnt terræn. Barer foran og bag på enheden gør det let at forhandle trapper.
Automatisk resterende isafladningEvnen til at tømme den resterende isbeholder ved at trykke på en knap forhindrer enheden i at præsentere, når arbejdet er afsluttet. Maskinen fryser ikke.
GFRP tøris beholder
- Optimal isolering af tørisen.
- Ingen kondens.
- Ingen isdannelse af maskinen.
Effektiv luftstrøm i enheden
- Tørisen transporteres fra enheden til dysen uden nogen skade.
- Den ultimative rengøringsydelse ved dysen.
Integreret jordbåndspole
- Nem jording af genstanden, der sprænges.
- Beskyttelse mod kortslutning fra bruger til objekt.
- Forbedret jet-bekvemmelighed.
Integreret olie- og vandudskiller
- Ingen isning af enheden.
Raffineret trigger pistolholder
- Triggerpistolen er altid perfekt opbevaret.
- Ideel position (f.eks. Til udskiftning af dyserne).
Integreret opbevaringsrum til dyser og værktøjer
- Alt altid til hånden - direkte på enheden.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilsluttet effekt (kW)
|0,6
|Kabinet/ramme
|Rustfrit stål (1.4301)
|Ledningslængde (m)
|7
|Lufttryk (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Luftkvalitet
|Tør & oliefri
|Luftstrøm (m³/min)
|2 - 12
|Lydniveau (dB(A))
|125
|Tøris forbrug (kg)
|40
|Tørispiller (diameter) (mm)
|3
|Tøris forbrug (kg/h)
|30 - 120
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spænding (V)
|220 - 240
|Vægt uden tilbehør (kg)
|91
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|101,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Dysehus med skumindsats
- Fedt til dysetråde
- Fladstråledyse
- Flad jet dyseindsats: 8 mm
- Åben skruenøgle (til skift af dyser): 2 Stk.
- Rund jetdyse, XL, lang
- Sprayslange med elektrisk kontrolkabel og hurtigkobling
- Jet pistol (ergonomisk og sikker)
Udstyr
- Kun luft eller "Luft og is" tænder sprængningspistolen
- Elektronisk kontrolsystem
- Inkluderer jordbåndspole
- Olie- og vandudskiller
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af forme og støbeværktøjer
- Afgradering af plastikdele
- Rengøring af smedeværktøjer
- Rengøring af påfyldningssystemer og blandeanlæg
- Rengøring af transportbånd, transport og håndteringssystemer
- Rengøringsovne
- Rengøring af trykpresser og deres perifere enheder
- Rengøring af træbearbejdningsmaskiner
- Rengøringsgeneratorer, turbiner, kontrolkabinetter og varmevekslere