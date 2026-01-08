Ice Blaster IB 15/120 er kraftfuld, robust og ekstremt pålidelig. De intelligente, detaljerede løsninger som istømning, fastholdelsesbeslag og opbevaringsrum bidrager også til det positive samlede indtryk, øger driftskomforten og gør tørisrensning sjovere. Og fra et teknisk synspunkt ligger løsningen i detaljerne, og det er derfor, vi har forbedret luftstrømmen i maskinen, slangen, pistolen og dysen markant. Resultatet: fremragende rengøringsydelse. På trods af sin størrelse er IB 15/120 meget mobil og kan let bæres af en person, f.eks. over trapper. Kort sagt: tørisrensning fås ikke bedre!