Tilbehør til højtryksrensere
Den ideelle hjælper til enhver udfordring i dit eget hjem: Med Kärchers tilbehør kan du udvide anvendelsesmulighederne for din højtryksrenser præcist og bekvemt.
BRING THE WOW TILBAGE. OG WOW. OG WOW.
Slip din højtryksrensers fulde potentiale løs med det rette tilbehør. Uanset hvilken rengøringsudfordring der opstår, vil du altid have overtaget: ingen væg er for høj, intet hjørne for skjult og intet snavs for genstridigt for dig, din højtryksrenser og det rigtige tilbehør. Oplev hele udvalget og de forskellige anvendelsesmuligheder.
Anvendelsesområder
Rengøring af biler, motorcykler & co.
Rengør din bil som en ekspert: fra skumstrålen til optimal fordeling af rengøringsmiddel og forskellige bløde vaskebørster til skånsom rengøring af lakoverflader til fjernelse af snavs fra fælgenes hulrum. Vores rengøringsløsninger sikrer skinnende overflader og strålende ansigter.
Rengøring af gulvoverflader og trin
Den kolde årstid sætter også sine spor på udendørsarealerne. Med det rigtige tilbehør kan mos, lav eller grønne lag på terrasser og altaner fjernes hurtigt og grundigt.
T-Racer-modellerne er særligt velegnede til rengøring af store sten- eller træarealer, da rengøringsdysernes afstand til jorden kan justeres individuelt. Også til mindre eller snoede steder, såsom trapper, har Kärcher den rigtige rengøringsløsning: Takket være den kraftfulde kombination af højtryksstråle og manuelt børstetryk er power scrubberne det perfekte universalvåben mod snavs.
Renlighed hele vejen rundt. Så folk føler sig godt tilpas både ude og inde.
Rengøring af svært tilgængelige områder
Med den teleskopiske sprøjtelanse kan du nå høje områder og endda fjerntliggende områder med din højtryksrenser.
Fuld (rengørings)kraft frem: Kombineret med facade- og glasrensningsudstyret kan vægge og store glasflader, som f.eks. i udestuer, nemt og effektivt rengøres med højt tryk.
Rengøring af rør
Tilstoppede rør og afløb? Det hører nu fortiden til! Tagrende- og rørrensningssættet fra Kärcher fjerner genstridigt snavs i afløb, tagrender og nedløbsrør.