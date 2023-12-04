Rengøring af gulvoverflader og trin

Den kolde årstid sætter også sine spor på udendørsarealerne. Med det rigtige tilbehør kan mos, lav eller grønne lag på terrasser og altaner fjernes hurtigt og grundigt.

T-Racer-modellerne er særligt velegnede til rengøring af store sten- eller træarealer, da rengøringsdysernes afstand til jorden kan justeres individuelt. Også til mindre eller snoede steder, såsom trapper, har Kärcher den rigtige rengøringsløsning: Takket være den kraftfulde kombination af højtryksstråle og manuelt børstetryk er power scrubberne det perfekte universalvåben mod snavs.

Renlighed hele vejen rundt. Så folk føler sig godt tilpas både ude og inde.