FlexoMate
Opgradér din rengøring! Vores professionelle rengøringsvogn FlexoMate sikrer hurtigere og mere effektiv rengøring. Den fleksible, modulopbyggede vogn egner sig godt til omfattende rengøringsopgaver samt forskelligartede kundekrav. Med dens ergonomiske struktur og højdejusterbare håndtag reducerer den fysisk anstrengelse og belaster ikke skuldre og håndled.
Swift
Swift er FlexoMates basismodel. Rengøringsvognen er ideel til ejendomme med ca. 35 kontorer og er særlig velegnet til mindre områder.
Expert
Plads nok til de mest vigtige rengøringmidler og lidt til. Vælg FlexoMate Expert til ejendomme med ca. 10 sanitære faciliteter og 10-15 kontorer.
ExpertPro
Ideel til ejendomme med 15-20 sanitære faciliteter, 2-3 tekøkkener og ca. 15-20 kontorer. Du kan udstyre FlexoMate ExpertPro med alt, du har brug for til krævende opgaver.