FlexoMate

Opgradér din rengøring! Vores professionelle rengøringsvogn FlexoMate sikrer hurtigere og mere effektiv rengøring. Den fleksible, modulopbyggede vogn egner sig godt til omfattende rengøringsopgaver samt forskelligartede kundekrav. Med dens ergonomiske struktur og højdejusterbare håndtag reducerer den fysisk anstrengelse og belaster ikke skuldre og håndled.