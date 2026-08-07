Rengøringsvogn, transportvogn og mobile spandsystemer

Forskelligt basisudstyr, en modulopbygget og ergonomisk struktur samt robust holdbarhed: Vores rengøringsvogn gør manuel rengøring både effektiv og økonomisk.

Kärcher FlexoMate

FlexoMate

Den ergonomiske rengøringsvogn FlexoMate sikrer hurtig og effektiv rengøring. Dens modulopbygning imødekommer forskelligartede kundekrav og reducerer den fysiske belastning.

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Kärcher Klassisk

Klassisk

Vores robuste rengøringsvogne er kompakte, fleksible og kan udvides med moduler. De er en skræddersyet løsning til alle krav inden for rengøring.

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Kärcher