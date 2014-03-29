Dykpumpe

En dykpumpe fra Kärcher er ekstremt robust og meget langtidsholdbar - selv ved krævende brug i hjemmet. Dette er muligt takket være en gennemprøvet keramisk glideringstætning, der anvendes i professionelle maskiner, og som er særligt slidstærk. Med en dykpumpe til snavset vand kan selv det forurenet, slamholdigt vand nemt transporteres fra A til B ved højt tryk og har en betydelig transporthøjde. Flat pumper kan suge klart eller kun let snavset vand væk ned til et niveau på kun 1 mm. Det eneste, der skal gøres, er at tørre overfladen tør. Den nye dyk flat pumpe til snavset vand klarer begge udfordringer med bravur.

Filter
Max. flowhastighed (l/h)
Leveringshoved (m)
230833 (bar)
Anvendelsesområder
Udstyrsfunktioner
  • Sammenlign produkter
  • |
0 Produkter
Mand sænker en Kärcher dykpumpe ned i pool

Hvilken dykpumpe skal jeg vælge?

En dykpumpe til snavset vand

En dykpumpe fra Kärcher til snavset vand er robuste og særligt holdbare, så de gør deres arbejde perfekt, uanset hvor der er brug for dem. De er førstevalget, hvis der skal handles hurtigt i en oversvømmelsessituation, men de er også ideelle til f.eks. at pumpe havedamme ud før en restaurerende rensning. Det snavsede vand kan indeholde partikler med en kornstørrelse på op til 30 mm.

Dykpumpe med flad sugeevne

Vores dykpumper med flad sugeevne kan transportere klart eller let snavset vand med partikler på op til 5 mm. Flad sugningen i vores dykpumpe betyder, at vandet kan pumpes helt ned til 1 mm takket være det sammenklappelige stativ, hvilket giver et moppetørt resultat. Perfekt, når en havepool skal tømmes, eller der skal fjernes vand fra kælderen.

Anvendelsesområder til dykpumpe

Afhængigt af anvendelsesområdet og graden af forurening af det vand, der pumpes, kan du købe enten en dykpumpe til rent vand eller en pumpe til snavset vand. Følgende tabel viser, hvilke produkter der er bedst egnet til hver anvendelse.

Anvendelsesområder for Kärchers dykpumpe til snavset vand
Anvendelsesområder for Kärcher dykpumpe til klart vand

Højdepunkter ved Kärchers dykpumpe

Kraftfulde, robuste og ekstra langtidsholdbare - det er de kvaliteter, vores Kärcher dykpumper har at byde på. Med en betydelig løftehøjde kan en dykpumpe fra Kärcher klare enhver opgave i eller omkring hjemmet, uanset hvor krævende den er, og afhængigt af ydelsesklassen kan de transportere op til 22.000 liter vand i timen. En keramisk glideringstætning, der er beskyttet af et oliekammer, reducerer slitage og øger dykpumpernes levetid betydeligt.

Funktioner og fordele ved en Kärcher dykpumpe

Submersible pumps – Extremely long-lasting

Ekstrem langtidsholdbar dykpumpe

Den keramiske glideringstætning, der er beskyttet af et oliekammer, øger levetiden på en Kärcher dykpumpe.

Submersible pumps – Flexible switching level adjustment

Fleksibel justering af koblingsniveau på vores dykpumpe

Det er særligt nemt at indstille koblingsniveauet på en Kärcher dykpumpe takket være den højdejusterbare svømmerafbryder.

Submersible pumps – Perfect protection

Perfekt beskyttelse på vores dykpumpe

Forfilteret, der fås integreret eller som ekstraudstyr, beskytter denne dykpumpe pålideligt mod tilstopninger.

Submersible pumps – Automatic pump start

Dykpumpe starter automatisk

Niveausensoren på denne dykpumpe reagerer med det samme - selv ved lav vandstand.

En Kärcher dykpumpe levere moppe-tørre resultater

Dykpumpe der levere moppe-tørre pumperesultater

Når stativet er foldet væk, kan en fladsugende dykpumpe fjerne vand ned til en dybde på 1 mm, så du får et moppetørt resultat.

En Kärcher dykpumpe kan trinløst justere koblingsniveauet

Individuelt koblingsniveau på dykpumpe

Koblingsniveauet kan justeres trinløst - blot ved at flytte niveausensoren på denne dykpumpe.

Manuel og automatisk pumpedrift med en Kärcher dykpumpe

Manuel eller automatisk sluk på Kärcher's dykpumpe

Nem omskiftning fra manuel tænd og sluk til automatisk tilstand på denne dykpumpe.

Nem tilslutning af slanger med en Kärcher dykpumpe

Praktisk, hurtig tilslutning

Hurtig og bekvem betjening af slangen på denne dykpumpe takket være Quick Connect.

Beregning af pumpekapacitet på Kärchers dykpumpe

Kurve over en Kärcher dykpumpe ydeevne:

De relevante kriterier for en dykpumpe omfatter den strømningshastighed og det leveringstryk, der kræves til maskinen (= leveringshøjde). Ud fra pumpens ydelseskurve kan der vælges en passende pumpe ved hjælp af de beregnede værdier.
De viste pumper kan variere afhængigt af det tilgængelige sortiment i det enkelte land.

Kurve over Kärcher dykpumpe ydeevne

Beregningseksempel til valg af korrekt dykpumpe:

  1. Valg af den rigtige dykpumpe afhænger i høj grad af vandmængden, som beregnes på følgende måde: rektangulært areal: længde × bredde × gennemsnitsdybde (m) × 1000 = tankindhold (l). Rundt areal: diameter × diameter × gennemsnitsdybde (m) × 0,78 × 1000 = tankens indhold (l).
    (Eksempel på pool: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
  2. Afhængigt af anvendelsesområde og anvendelse kan du vælge en pumpe til snavset vand eller en fladsugende pumpe. Ovenstående oversigt over anvendelsesområder kan hjælpe dig med at vælge den rigtige pumpetype.
    (Eksempel: fladsugende pumpe)
  3. Se på det relevante diagram, og fokuser på pumpens ydelseskurver samt ydelseskurverne for en 10 m lang 1" PrimoFlex®-slange eller en 10 m lang 1 1/4" stofslange, afhængigt af hvilken type slange du vil bruge. (Eksempel: 1" PrimoFlex®-slange)
Kurve over korrekt valg af Kärcher dykpumpe

Resultat af prøveberegning med dykpumpe:

Du kan nu nemt aflæse den tilsvarende omtrentlige gennemstrømningshastighed i skæringspunkterne mellem slangeydelseskurven og pumpeydelseskurven på en Kärcher dykpumpe. Divider din tidligere beregnede vandmængde med gennemstrømningshastigheden (kan aflæses på den vandrette akse). På denne måde kan du få den forventede pumpevarighed i timer.

Hvis du skal overvinde en højdeforskel*, når du pumper, skal du flytte ydelseskurven for den tilsvarende slange op med det pågældende antal meter. (Eksempel: maks. højdeforskel = 1 m; ydelseskurven skal flyttes 1 m op på den lodrette akse).

Skæringspunktet for SP 9.000 Flat er ved ca. 3100 l/t, for SP 17.000 Flat Level Sensor ved 5000 l/t. Det giver en pumpevarighed på ca. 5 ¾ time med SP 9.000 Flat. Mens SP 17.000 Flat Level Sensor kun har brug for 3 ¾ timer og derfor vil være den bedste løsning til denne anvendelse.

* Forskel i højde mellem vandoverfladen og enden af slangen.

Kurve over Kärcher dykpumpe prøveberegning

Tilbehør til en Kärcher dykpumpe

Som pålidelig systemudbyder tilbyder vi vores kunder et omfattende sortiment af originale tilbehørsdele af høj kvalitet til deres dykpumpe. Der er mange forskellige anvendelsesområder rundt omkring i hjemmet for vores gennemprøvede og pålidelige pumpesystemer. Med Kärchers originale tilbehør er du altid godt rustet.

Stofslange til Kärcher dykpumpe

Praktisk stofslange

Den fleksible stofslange med slangeklemme i rustfrit stål og vingeskrue kan tilsluttes Kärchers dykpumpe uden værktøj og opbevares på en pladsbesparende måde.

Slangetilslutning til Kärcher dykpumpe

Pålidelig og kompatibel dykpumpe

Spiral- og haveslanger er perfekte til tilslutning til enhver dykpumpe fra Kärcher.

Adaptere til Kärcher dykpumpe

Nem tilslutning mellem slanger og dykpumpe

Ved at bruge Kärchers adaptere og tilslutninger kan du samle slanger og dykpumpe sikkert og uden problemer.

Forfilter til Kärcher dykpumpe

Perfekt udstyret dykpumpe

Det aftagelige forfilter øger funktionssikkerheden på din dykpumpe og beskytter pumpehjulet mod eventuelle blokeringer.

Du kan finde det rigtige tilbehør til din pumpe på produktsiden.

Få udvidet garanti til din dykpumpe

Du kan forlænge garantien på din BP Garden, BP Home, BP Home & Garden og SP Dirt, SP Dual og SP Flat dykpumpe til 5 år her!

 

Extended warranty for pumps

FAQ til dykpumpe

Der findes en dykpumpe til ethvert behov og enhver rengøringstype.Afhængigt af anvendelsesområdet og graden af forurening af det vand, der pumpes, kan du købe enten en dykpumpe til rent vand eller en pumpe til snavset vand.

Med vores dykpumper til snavset vand kan selv det forurenet, slamholdigt vand nemt transporteres fra A til B ved højt tryk og har en betydelig transporthøjde. 