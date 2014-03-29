Resultat af prøveberegning med dykpumpe:

Du kan nu nemt aflæse den tilsvarende omtrentlige gennemstrømningshastighed i skæringspunkterne mellem slangeydelseskurven og pumpeydelseskurven på en Kärcher dykpumpe. Divider din tidligere beregnede vandmængde med gennemstrømningshastigheden (kan aflæses på den vandrette akse). På denne måde kan du få den forventede pumpevarighed i timer.

Hvis du skal overvinde en højdeforskel*, når du pumper, skal du flytte ydelseskurven for den tilsvarende slange op med det pågældende antal meter. (Eksempel: maks. højdeforskel = 1 m; ydelseskurven skal flyttes 1 m op på den lodrette akse).

Skæringspunktet for SP 9.000 Flat er ved ca. 3100 l/t, for SP 17.000 Flat Level Sensor ved 5000 l/t. Det giver en pumpevarighed på ca. 5 ¾ time med SP 9.000 Flat. Mens SP 17.000 Flat Level Sensor kun har brug for 3 ¾ timer og derfor vil være den bedste løsning til denne anvendelse.