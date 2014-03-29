Dykpumpe
En dykpumpe fra Kärcher er ekstremt robust og meget langtidsholdbar - selv ved krævende brug i hjemmet. Dette er muligt takket være en gennemprøvet keramisk glideringstætning, der anvendes i professionelle maskiner, og som er særligt slidstærk. Med en dykpumpe til snavset vand kan selv det forurenet, slamholdigt vand nemt transporteres fra A til B ved højt tryk og har en betydelig transporthøjde. Flat pumper kan suge klart eller kun let snavset vand væk ned til et niveau på kun 1 mm. Det eneste, der skal gøres, er at tørre overfladen tør. Den nye dyk flat pumpe til snavset vand klarer begge udfordringer med bravur.
Hvilken dykpumpe skal jeg vælge?
En dykpumpe til snavset vand
En dykpumpe fra Kärcher til snavset vand er robuste og særligt holdbare, så de gør deres arbejde perfekt, uanset hvor der er brug for dem. De er førstevalget, hvis der skal handles hurtigt i en oversvømmelsessituation, men de er også ideelle til f.eks. at pumpe havedamme ud før en restaurerende rensning. Det snavsede vand kan indeholde partikler med en kornstørrelse på op til 30 mm.
Dykpumpe med flad sugeevne
Vores dykpumper med flad sugeevne kan transportere klart eller let snavset vand med partikler på op til 5 mm. Flad sugningen i vores dykpumpe betyder, at vandet kan pumpes helt ned til 1 mm takket være det sammenklappelige stativ, hvilket giver et moppetørt resultat. Perfekt, når en havepool skal tømmes, eller der skal fjernes vand fra kælderen.
Anvendelsesområder til dykpumpe
Afhængigt af anvendelsesområdet og graden af forurening af det vand, der pumpes, kan du købe enten en dykpumpe til rent vand eller en pumpe til snavset vand. Følgende tabel viser, hvilke produkter der er bedst egnet til hver anvendelse.
Højdepunkter ved Kärchers dykpumpe
Kraftfulde, robuste og ekstra langtidsholdbare - det er de kvaliteter, vores Kärcher dykpumper har at byde på. Med en betydelig løftehøjde kan en dykpumpe fra Kärcher klare enhver opgave i eller omkring hjemmet, uanset hvor krævende den er, og afhængigt af ydelsesklassen kan de transportere op til 22.000 liter vand i timen. En keramisk glideringstætning, der er beskyttet af et oliekammer, reducerer slitage og øger dykpumpernes levetid betydeligt.
Funktioner og fordele ved en Kärcher dykpumpe
Ekstrem langtidsholdbar dykpumpe
Den keramiske glideringstætning, der er beskyttet af et oliekammer, øger levetiden på en Kärcher dykpumpe.
Fleksibel justering af koblingsniveau på vores dykpumpe
Det er særligt nemt at indstille koblingsniveauet på en Kärcher dykpumpe takket være den højdejusterbare svømmerafbryder.
Perfekt beskyttelse på vores dykpumpe
Forfilteret, der fås integreret eller som ekstraudstyr, beskytter denne dykpumpe pålideligt mod tilstopninger.
Dykpumpe starter automatisk
Niveausensoren på denne dykpumpe reagerer med det samme - selv ved lav vandstand.
Dykpumpe der levere moppe-tørre pumperesultater
Når stativet er foldet væk, kan en fladsugende dykpumpe fjerne vand ned til en dybde på 1 mm, så du får et moppetørt resultat.
Individuelt koblingsniveau på dykpumpe
Koblingsniveauet kan justeres trinløst - blot ved at flytte niveausensoren på denne dykpumpe.
Manuel eller automatisk sluk på Kärcher's dykpumpe
Nem omskiftning fra manuel tænd og sluk til automatisk tilstand på denne dykpumpe.
Praktisk, hurtig tilslutning
Hurtig og bekvem betjening af slangen på denne dykpumpe takket være Quick Connect.
Beregning af pumpekapacitet på Kärchers dykpumpe
Kurve over en Kärcher dykpumpe ydeevne:
De relevante kriterier for en dykpumpe omfatter den strømningshastighed og det leveringstryk, der kræves til maskinen (= leveringshøjde). Ud fra pumpens ydelseskurve kan der vælges en passende pumpe ved hjælp af de beregnede værdier.
De viste pumper kan variere afhængigt af det tilgængelige sortiment i det enkelte land.
Beregningseksempel til valg af korrekt dykpumpe:
- Valg af den rigtige dykpumpe afhænger i høj grad af vandmængden, som beregnes på følgende måde: rektangulært areal: længde × bredde × gennemsnitsdybde (m) × 1000 = tankindhold (l). Rundt areal: diameter × diameter × gennemsnitsdybde (m) × 0,78 × 1000 = tankens indhold (l).
(Eksempel på pool: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
- Afhængigt af anvendelsesområde og anvendelse kan du vælge en pumpe til snavset vand eller en fladsugende pumpe. Ovenstående oversigt over anvendelsesområder kan hjælpe dig med at vælge den rigtige pumpetype.
(Eksempel: fladsugende pumpe)
- Se på det relevante diagram, og fokuser på pumpens ydelseskurver samt ydelseskurverne for en 10 m lang 1" PrimoFlex®-slange eller en 10 m lang 1 1/4" stofslange, afhængigt af hvilken type slange du vil bruge. (Eksempel: 1" PrimoFlex®-slange)
Resultat af prøveberegning med dykpumpe:
Du kan nu nemt aflæse den tilsvarende omtrentlige gennemstrømningshastighed i skæringspunkterne mellem slangeydelseskurven og pumpeydelseskurven på en Kärcher dykpumpe. Divider din tidligere beregnede vandmængde med gennemstrømningshastigheden (kan aflæses på den vandrette akse). På denne måde kan du få den forventede pumpevarighed i timer.
Hvis du skal overvinde en højdeforskel*, når du pumper, skal du flytte ydelseskurven for den tilsvarende slange op med det pågældende antal meter. (Eksempel: maks. højdeforskel = 1 m; ydelseskurven skal flyttes 1 m op på den lodrette akse).
Skæringspunktet for SP 9.000 Flat er ved ca. 3100 l/t, for SP 17.000 Flat Level Sensor ved 5000 l/t. Det giver en pumpevarighed på ca. 5 ¾ time med SP 9.000 Flat. Mens SP 17.000 Flat Level Sensor kun har brug for 3 ¾ timer og derfor vil være den bedste løsning til denne anvendelse.
* Forskel i højde mellem vandoverfladen og enden af slangen.
Tilbehør til en Kärcher dykpumpe
Som pålidelig systemudbyder tilbyder vi vores kunder et omfattende sortiment af originale tilbehørsdele af høj kvalitet til deres dykpumpe. Der er mange forskellige anvendelsesområder rundt omkring i hjemmet for vores gennemprøvede og pålidelige pumpesystemer. Med Kärchers originale tilbehør er du altid godt rustet.
Praktisk stofslange
Den fleksible stofslange med slangeklemme i rustfrit stål og vingeskrue kan tilsluttes Kärchers dykpumpe uden værktøj og opbevares på en pladsbesparende måde.
Pålidelig og kompatibel dykpumpe
Spiral- og haveslanger er perfekte til tilslutning til enhver dykpumpe fra Kärcher.
Nem tilslutning mellem slanger og dykpumpe
Ved at bruge Kärchers adaptere og tilslutninger kan du samle slanger og dykpumpe sikkert og uden problemer.
Perfekt udstyret dykpumpe
Det aftagelige forfilter øger funktionssikkerheden på din dykpumpe og beskytter pumpehjulet mod eventuelle blokeringer.
Du kan finde det rigtige tilbehør til din pumpe på produktsiden.
Få udvidet garanti til din dykpumpe
Du kan forlænge garantien på din BP Garden, BP Home, BP Home & Garden og SP Dirt, SP Dual og SP Flat dykpumpe til 5 år her!