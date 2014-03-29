Askestøvsuger
Uanset om det er aske fra grillen om sommeren eller fra pejsen om vinteren kan du med Kärchers askestøvsuger fjerne aske ubesværet og effektivt. Takket være en høj og langvarig sugeevne, samt det unikke filtersystem, kan selv store mængder snavs fjernes hurtigt.
Hvordan virker en askestøvsuger?
Den nye askestøvsuger har en 600W turbine, som sikrer dig en stærk og stabil sugeevne. Maskinen har et højt sikkerhedsniveau, og støvsugning af aske fra eksempelvis grillen eller pejsen kan foregå sikkert og effektivt.
En askestøvsuger er relevant for dig med grill, brændeovn, pejs eller pillefyr. Maskinen fungerer på samme måde som en normal støvsuger. Men med en askestøvsuger vil den mere krævende rengøring overstås nemt og hurtigt.
Det er vigtigt at fjerne aske, da aske indeholder partikler, som kan være skadelige for dine luftveje. Derfor er det ikke kun en god ide at rengøre din brændeovn eller grill indimellem. Det er også nødvendigt for at sikre sunde omgivelser.
Askestøvsugerne fra Kärcher er udstyret med et kraftigt filter, som nemt kan rengøres efter behov.
Effektiv og kompakt askestøvsuger med forskellige funktioner
Effektivt filtersystem
Takket være det unikke filtersystem, er det muligt at støvsuge store mængder aske op på én gang.
Filtersystemet består både af et flat, plisseret filter og et mere groft filter til snavs.
TÜV-certificerede
Som en del af en større testproces, der er udviklet specielt til maskiner fra Kärcher, bekræftede den tyske organisation, TÜV SÜD, at askestøvsugeren sikrer maskimal sikkerhed, når man støvsuger aske.
Fuldt funktionel tørstøvsuger
Askestøvsugerne leveres med et gulvmundstykke, som kombineret med støvsugerøret i krom, gør støvsugeren til en effektiv tørstøvsuger.
Kompakt og organiseret
Askestøvsugerne er udstyret med en lang ledning og forskellige mundstykker, som alt sammen kan opbevares i og på maskinen.
På den måde er der altid styr på tilbehøret.
Hvordan anvendes en askestøvsuger?
Det er vigtigt, at du først støvsuger asken op, når den er helt kold. Vent derfor til din varmekilde er afkølet.
Askestøvsugeren adskiller sig fra almindelige støvsugere ved at være designet til at kunne klare høje temperaturer i små mængder. Derfor du kan tage det helt roligt, hvis der gemmer sig i gløder i den ellers nedkølede aske. Vent gerne 12-24 timer fra din varmekilde er slukket til du støvsuger asken op.