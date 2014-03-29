Hvordan virker en askestøvsuger?

Den nye askestøvsuger har en 600W turbine, som sikrer dig en stærk og stabil sugeevne. Maskinen har et højt sikkerhedsniveau, og støvsugning af aske fra eksempelvis grillen eller pejsen kan foregå sikkert og effektivt.

En askestøvsuger er relevant for dig med grill, brændeovn, pejs eller pillefyr. Maskinen fungerer på samme måde som en normal støvsuger. Men med en askestøvsuger vil den mere krævende rengøring overstås nemt og hurtigt.

Det er vigtigt at fjerne aske, da aske indeholder partikler, som kan være skadelige for dine luftveje. Derfor er det ikke kun en god ide at rengøre din brændeovn eller grill indimellem. Det er også nødvendigt for at sikre sunde omgivelser.

Askestøvsugerne fra Kärcher er udstyret med et kraftigt filter, som nemt kan rengøres efter behov.