Hvad er mest effektiv mod ukrudt?

Husholdningsmidler, hvis de bruges korrekt, er meget effektive til fjernelse af ukrudt og et godt alternativ, hvis du ikke har adgang til professionelle havemaskiner og -redskaber. Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget tid du vil investere i at håndtere problemet. Hvis du vil fjerne ukrudt hurtigt og så nemt som muligt, er det bedst at bruge professionelle redskaber. Men botanikere og haveentusiaster kender nogle helt særlige tricks med husholdningsmidler, der kan gøre det nemmere at fjerne ukrudt.

Varmt vand er et traditionelt husholdningsmiddel, der fjerner ukrudt permanent. Du kan f.eks. hælde kogende kartoffel- eller pastavand over det irriterende ukrudt i stedet for bare at hælde det ud i vasken. Det spilkogende vand ødelægger alle celler i ukrudtet, men for at øge virkningen er der muligvis behov for at gentage processen flere gange. En anden ulempe er, at ukrudtet ikke forsvinder med det samme – det tager et stykke tid.

En anden mulighed er at ”kvæle” ukrudtet. Det fungerer godt med et dække af bark, som kan købes i havecentre. Barkdækning indeholder garvesyre, der gør, at ukrudtet har svært ved at spire.