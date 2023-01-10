Fjernelse af ukrudt
Haveentusiaster kender alt til det: Du er glad for, at foråret er kommet, og at havesæsonen endelig er gået i gang, så alting igen begynder at spire og blomstre. Hvis bare der ikke var den forbistrede naturlige “fjende”, som forårsager ravage i bedene, på plænen, de flisebelagte stier og terrassen – ukrudt! Den gode nyhed er, at ukrudtet kan holdes i skak med de rigtige redskaber. Men hvad skal du overveje, når du fjerner ukrudt? Her er fem spørgsmål og svar.
Hvad er mest effektiv mod ukrudt?
Husholdningsmidler, hvis de bruges korrekt, er meget effektive til fjernelse af ukrudt og et godt alternativ, hvis du ikke har adgang til professionelle havemaskiner og -redskaber. Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget tid du vil investere i at håndtere problemet. Hvis du vil fjerne ukrudt hurtigt og så nemt som muligt, er det bedst at bruge professionelle redskaber. Men botanikere og haveentusiaster kender nogle helt særlige tricks med husholdningsmidler, der kan gøre det nemmere at fjerne ukrudt.
Varmt vand er et traditionelt husholdningsmiddel, der fjerner ukrudt permanent. Du kan f.eks. hælde kogende kartoffel- eller pastavand over det irriterende ukrudt i stedet for bare at hælde det ud i vasken. Det spilkogende vand ødelægger alle celler i ukrudtet, men for at øge virkningen er der muligvis behov for at gentage processen flere gange. En anden ulempe er, at ukrudtet ikke forsvinder med det samme – det tager et stykke tid.
En anden mulighed er at ”kvæle” ukrudtet. Det fungerer godt med et dække af bark, som kan købes i havecentre. Barkdækning indeholder garvesyre, der gør, at ukrudtet har svært ved at spire.
Sådan luger du ukrudt i haven
Det er bedst at luge, lige efter det har regnet, eller du har vandet haven, da jorden så er fugtig og løsere end ellers. Rødder og frø er ofte mindre modstandsdygtige, når jorden er blød.
Uanset hvilken metode eller hvilke haveredskaber du bruger til effektivt at fjerne ukrudtet med, er det bedre at luge de vildtvoksende ballademagere flere gange om året end at vente for længe, da det så vil tage meget længere tid. Derudover er det også bedre for dine elskede blomster og nyttige planter, fordi de så ikke behøver at deles om vandet med ukrudtet. I øvrigt, hvis du klipper din hæk og dine buske, så sørg for at skille dig af med affaldet med det samme, så du ikke skaber grobund for ukrudt og mos i første omgang.
Sådan fjerner du ukrudt mellem fliser
Ukrudt, dvs. planter, der vokser op uden menneskelig indblanding ulig dyrkede planter og prydplanter, kaldes ukrudt eller vildt ukrudt. Da ukrudt skyder frem helt tilfældigt og permanent i mange hjørner af haven, er det ikke så nemt at ’holde dem nede’. Ukrudt som mælkebøtter og vejbred vokser hovedsageligt i blomsterbede og i græsplænen. De ses også i fugerne mellem brosten. De fleste tyer til et almindeligt lugejern, en havespatel eller en lille hakke. Det er en effektiv, men meget tidskrævende metode til at fjerne ukrudt, da det kun går langsomt fremad og arbejdet hurtigt bliver hårdt.
For at fjerne ukrudt effektiv, samtidig med at du beskytter miljøet, er der flere forskellige metoder, der fungerer bedst, når de kombineres. Lugning er en af dem, men det er som nævnt meget tidskrævende. For det første skal det brolagte område ryddes for det groveste snavs, som f.eks. blade, med en kost, og derefter skal fugerne renses. Det fungerer bedst ved hjælp af en særlig fugeskraber. Det kan tage meget lang tid, hvis der er mange fuger. Bagefter skal du fjerne alt jord og snavs med en kost. Næste trin er at fjerne mos eller svamp.
Redskaber til fjernelse af ukrudt
I dag findes der særlige haveredskaber, der gør det nemmere at fjerne ukrudt og markant reducerer mængden af arbejde, du selv skal udføre. Det omfatter maskiner som den ledningsfri ukrudtsfjerner. Stenterrasser og brolagte indkørsler kan nemt befries for ukrudt – uden at overanstrenge rygge. Det kan klares på enkelte trin:
- Vælg en tør dag, hvis du vil fjerne ukrudt med en ukrudtsfjerner. Maskinen er mest effektiv, når det er tørt.
- Husk at bære beskyttelsestøj, når du bruger ukrudtsfjerneren. Det omfatter handsker, høreværn, solide sko og sikkerhedsbriller.
- Justér før teleskophåndtaget til den ønskede højde. Sæt derefter børster på, og juster rotorhovedet. Skub batteriet ind i holderen, til du kan høre en klik-lyd.
- Lige som med en almindelig plæneklipper skal du trykke på udløserknappen og holde den nede, til ukrudtsfjerneren kan startes via kontakten. Slip derefter låseknappen.
- Før nu ukrudtsfjerneren hen over overfladen med små bevægelser og let vinklet, uden at trykke nedad. Det gør det muligt for den roterende nylonbørste at fjerne alt ukrudt fra overfladen. Udfør dette trin flere gange ved genstridigt ukrudt.
Råd til effektiv fjernelse af ukrudt
Igen og igen kan man læse om kemiske ukrudtsfjernere, der fortyndes med vand og påføres ukrudtet. Det anbefaler vi dog ikke at bruge, da kemikalierne angriber både planter og jord. De kan også sive ned i grundvandet. Derfor er brugen af pesticider ofte forbudt ved lov.
Kan man fjerne ukrudt ved at brænde det?
En anden populær metode at fjerne ukrudt på er ved at brænde det. Denne metode til at fjerne ukrudt anbefaler vi heller ikke, da ukrudtsbrænding udgør en brandfare for omkringstående planter, bygninger og mindre dyr.