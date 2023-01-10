VEDLIGEHOLDELSE AF HAVEN: DE BEDSTE TIPS OG TRICKS
Uanset om vi taler om forårssæsonen, hvor havesæsonen for alvor går i gang igen, eller efterårsmånederne, når haven gradvist skal gøres klar til vinteren, så har alle, der gerne vil holde deres have grøn og pæn på lang sigt, meget arbejde foran sig. Med disse eksperttips er du garanteret succes med vedligeholdelsen af din have.
Eksperttips til en smukt vedligeholdt have
Det kan være hårdt at vedligeholde haven, men først og fremmest kan det også være en passion og en sjov aktivitet samt et afbræk fra et ofte stressende hverdagsliv. Og enhver, der er forberedt, ved, hvad der skal gøres i haven hvornår. Det sparer en masse tid og irritation, f.eks. ved at beskære buske på det forkerte tidspunkt. Men hvilken sæson er den bedste til at klippe hække og beskære træer? Hvor ofte bør du slå græsset eller dække plænen med bioklip? Hvad skal du overveje, når du vander haven? Og hvordan gør du dammen og haven klar til vinteren?
Med disse havetips og tricks er du forberedt på alle opgaver:
Havetips: Korrekt vedligeholdelse af plæner, hække og træer
Hække, der omkranser din egen grund, er ikke blot et meget visuelt element i haven, men beskytter også mod nysgerrige blikke fra forbipasserende eller naboer. Men de kræver jævnlig vedligeholdelse. Du skal derfor finde ud af, hvilke klippeteknikker du skal bruge, og hvilke haveredskaber der er bedst egnet til at vedligeholde hækken.
Så før du klipper hækken, bør du observere, hvilken type hæk, du har, da det er med til at bestemme, om du bør klippe trapezformet eller rektangulært. Førstnævnte, hvor hækken forynges opad, er særligt populær.
Og nu vi taler om foryngelse … Foryngelsesbeskæring bringer os til vedligeholdelse af træer, da det ikke kun er hække og buske, der skal beskæres af og til. Træerne i haven kræver også jævnlig vedligeholdelse for at sikre, at de bærer mange blomster og frugter, og så du kan nyde dem i lang tid. Men hvordan beskærer du træer korrekt? Alle, som tror, at man kan skære grene af hvor som helst med et tilfældigt haveredskab, kan godt tro om igen. For at beskære træer korrekt bør haveejere altid have følgende redskaber parat: En grensaks eller kædesav – batteridrevne modeller fungerer glimrende – samt egnet beskyttelsestøj og en stige.
Plænen skal slås jævnligt, og det kræver en masse vedligeholdelse, især fra forårsmånederne og frem. Det er vigtigt at mestre plæneklipningen, også selv om det kan lyde underligt. Men hvordan griber amatørgartneren det bedst an? Til at begynde med hjælper det at vide noget om grundlæggende plæneklipning for at dyrke en frodig, grøn plæne. Kender man lidt til emnet, ved man f.eks., at man ikke skal slå en våd plæne. Og at for høje temperaturer ødelægger det nyslåede græs. Men hvad skyldes det? Hvornår skal du bruge en plæneklipper eller bioklipper, og hvornår er det bedst at bruge en batteridrevet trimmer eller en robotplæneklipper? Med de rigtige tips kan du vælge de rigtige redskaber til dine behov og undgå fejl, når du slår græsset.
Tips og tricks til vanding af haven
Alle, der vedligeholder og gøder deres bede, blomster og plæne korrekt, har allerede gjort meget for at få haven til at se smuk ud samt få planterne til at trives. Men det lykkes selvfølgelig kun, hvis du jævnligt vander både planter og plæne. Først og fremmest skal du vente på det perfekte tidspunkt og kende den rigtige hælde- og vandingsteknik. F.eks. skal du vide, at planter og jord har forskellige behov, og at du bør vande dem mere sjældent eller mere hyppigt afhængigt af typen.
Derudover kan haveentusiaster også ty til automatisk vanding, der kan spare en masse tid. Automatiske vandingssystemer er meget mere ressourcebesparende end manuel vanding. Det sørger de computerkontrollerede vandingssystemer for, når de leder vandet ud fra vandforsyningen, fra en vandtønde eller vandbeholder eller ved hjælp af en booster-pumpe.
En hyggelig, idyllisk have: Tips til rengøring af terrasser og havemøbler
Mange haveejere betragter haven som et tilflugtssted, hvor man kan slappe af. Hvis alting blomstrer og er smukt vedligeholdt, kan du nyde omgivelserne sammen med venner og familie, når arbejdet er overstået. Hvordan vil det f.eks. føles at holde en grillfest på din nye træ- eller stenterrasse? Under alle omstændigheder ses her en tendens – flere og flere ønsker at forskønne haven og opgradere den med havemøbler i høj kvalitet samt terrasser. Det gør haven rar og hyggeligt at være i. Du skal dog huske, at træterrasser skal rengøres og vedligeholdes jævnligt. Det modvirker, at træbelægningen bliver grå og beskytter den mod uønsket ukrudt, mos og svamp. Det samme gælder naturligvis for havemøblerne, som du helst skal rengøre med varmt vand og grundrens eller rengøringsmiddel, når de er blevet beskidte. Du kan også bruge en trykrenser med medium tryk eller en højtryksrenser i stedet.
Sådan gør du haven klar til vinteren
Ønsker du at vinterklargøre din have, skal du overveje nogle få ting. Potteplanter og havemøbler skal opbevares tørt, og blomsterbede og buske skal beskæres igen. Derefter kan du gøde dem med plantejord. Vores tip: Læg afklippet på bedene for at beskytte mod frost, eller kværn det og brug det til yderligere vedligeholdelse af haven. Så ved du også, hvordan du slipper af med nedfaldsblade og -grene. I hvert fald delvist, da de fleste træer og buske smider bladene i efteråret, så du også skal overveje bortskaffelse af blade.