VEDLIGEHOLDELSE AF HAVEN: DE BEDSTE TIPS OG TRICKS

Eksperttips til en smukt vedligeholdt have

Det kan være hårdt at vedligeholde haven, men først og fremmest kan det også være en passion og en sjov aktivitet samt et afbræk fra et ofte stressende hverdagsliv. Og enhver, der er forberedt, ved, hvad der skal gøres i haven hvornår. Det sparer en masse tid og irritation, f.eks. ved at beskære buske på det forkerte tidspunkt. Men hvilken sæson er den bedste til at klippe hække og beskære træer? Hvor ofte bør du slå græsset eller dække plænen med bioklip? Hvad skal du overveje, når du vander haven? Og hvordan gør du dammen og haven klar til vinteren?

Med disse havetips og tricks er du forberedt på alle opgaver: