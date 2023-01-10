Kemi

Valg af det rigtige rengøringsmiddel spiller en hovedrolle i mange rengøringsopgaver. Snavs kan ofte kun fjernes med hjælp fra et rengøringsmiddel, da de øvrige tre faktorer ikke kan øges uendeligt. Hvis snavs f.eks. er brændt fast på en bageplade, hjælper lang kontakttid og møjsommelig skrubben ikke; det er først, når du bruger et egnet rengøringsmiddel eller husholdningsmiddel, at bagepladen igen kommer til at se ud som før. Kemi kan også bruges til at fjerne snavs, der ikke er vandopløseligt. Vandets overfladespænding reduceres, hvilket betyder at hele overfladen kan vædes og rengøringsopløsningen kan trænge ind i selv de mindste sprækker og porer.