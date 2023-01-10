SINNER'S CIRCLE: GRUNDPRINCIPPERNE FOR RENGØRING
Hvorfor vasker man op i varmt vand, og hvorfor skal noget snavs stå i blød? Når man gør rent, drejer alt sig om de fire grundlæggende faktorer: tid, mekanik, kemi og temperatur – hvis du forstår forbindelsen mellem dem, er selv det mest genstridige snavs nemt at tackle.
Rengøringscirklen
Rengøringscirklen, der har fået sit navn efter Dr. Sinner og også er kendt som "Sinner's Circle", beskriver effektmekanismen ved rengøring. Cirklen omfatter fire grundlæggende faktorer, der spiller en vigtig rolle i rengøring: tid, mekanisk styrke, kemi og temperatur. Cirklen forbliver lukket: Hvis en eller to af faktorerne øges, formindskes de andre automatisk. Hvis en faktor reduceres, skal de andre faktorer øges. Princippet kan demonstreres ved hjælp af et eksempel – opvask.
De fire grundlæggende faktorer inden for rengøring
Tid
Tidsfaktoren beskriver både kontakttiden og arbejdstiden. Takket være en længere kontakttid blødgøres genstridigt snavs og er nemmere at løsne. Et typisk eksempel er en gryde med brændte madrester. Hvis gryden sættes i blød i et godt stykke tid, er snavset meget nemmere at fjerne. Det sparer ikke blot arbejdstid, men giver også færre mekaniske handlinger og brug af mindre opvaskemiddel.
Temperatur
Enhver, som har prøvet at vaske op i koldt vand, kender fænomenet: Olieagtigt, fedtet og voksagtigt snavs er nemmere at løsne med varmt eller meget varmt vand. Men anden snavs kan også løsnes hurtigere og mere effektivt ved høje temperaturer. Kontakttiden og arbejdstiden reduceres, og det bliver meget hurtigere at vaske op i hånden. Det reducerer behovet for mekanik og kemi.
Mekanik
Med "Mekanik" mener vi den styrke, der kræves for at løsne snavs. Det består af forskellige faktorer: Slidegenskaber (skrubbeeffekt), kontakttryk og bevægelsesfrekvens. En stålsvamp har et højt niveau af slidegenskaber, men kan nemt ridse sarte overflader. Modsat kan du med en blød klud få mere kontakttryk men skal tørre det beskidte område af mange gange for at gøre det helt rent.
Kemi
Valg af det rigtige rengøringsmiddel spiller en hovedrolle i mange rengøringsopgaver. Snavs kan ofte kun fjernes med hjælp fra et rengøringsmiddel, da de øvrige tre faktorer ikke kan øges uendeligt. Hvis snavs f.eks. er brændt fast på en bageplade, hjælper lang kontakttid og møjsommelig skrubben ikke; det er først, når du bruger et egnet rengøringsmiddel eller husholdningsmiddel, at bagepladen igen kommer til at se ud som før. Kemi kan også bruges til at fjerne snavs, der ikke er vandopløseligt. Vandets overfladespænding reduceres, hvilket betyder at hele overfladen kan vædes og rengøringsopløsningen kan trænge ind i selv de mindste sprækker og porer.
Sinner's Circle i praksis
Sinner's Circle er en del af den kerneviden, enhver professionel bygningssanitør har, og den beskrevne fremgangsmetode bruges jævnligt i kommerciel rengøring. Men rengøringscirklens grundlæggende principper kan også bruges i mange rengøringsopgaver i dagligdagen og er derfor nyttig for dig også.
Eco-vaskeprogram
Moderne vaskemaskiner har såkaldte eco-programmer, hvor varigheden af vaskecyklussen øges og temperaturen samtidig reduceres. Der kan derfor opnås de samme rengøringsresultater, men med et lavere energiforbrug; cirklen forbliver sluttet.
Damprenser
En damprenser opnår primært sin rengøringskraft med varm damp. Der kræves typisk meget lidt mekanisk support for at løsne snavs. Kemiske rengøringsmidler kan typisk også helt undgås.
Højtryksrenser
En højtryksrenser giver en stærk mekanisk effekt og opnår i mange tilfælde fremragende rengøringsresultater, også uden de andre faktorer. Arbejdshastigheden regulerer tidsfaktoren – ved let snavs er det muligt at arbejde hurtigere. Men rengøringskraften kan også øges ved hjælp af særlige rengøringsmidler.