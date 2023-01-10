Rengøring af køkken

Rengøring af køkkenbord

Køkkenbordet er muligvis den mest brugte overflade i hele køkkenet, og den kommer særlig hyppigt i kontakt med mad. Det er her, du hakker grøntsager, fileterer fisk og ruller dej ud. Det betyder, at området på daglig basis er fuldt af bakterier, der ikke kan ses med det blotte øje. Af hygiejniske årsager bør denne arbejdsoverflade derfor tørres med en fugtig klud efter brug – hver gang – såvel som ryddes fuldstændigt og rengøres grundigt en gang om ugen. Til større mængder snavs kan du også bruge alkalisk overfladerens på vand- og alkoholresistente køkkenborde for at fjerne snavs som madpletter og fedt.

Natursten kræver forsigtighed, f.eks. med køkkenborde af granit eller marmor, da syreholdige rengøringsmidler eller rengøringsmidler med opløsningsmidler kan angribe materialet. Her kan du bruge specialrens til stenoverflader fra specialforhandlere, ideelt en neutral rens. Yderligere anbefales tensid-fri rengøringsmidler. Desuden bør snavs på køkkenborde af natursten fjernes så hurtigt som muligt. Brug en blød, fugtig klud til at tørre med. En tør klud kombineret med snavs kan forårsage små ridser. Når du har brugt rengøringsmidler, skal du altid skylle med rent vand og derefter tørre området med en ren, tør klud for at forhindre pletter.

Et kemikaliefrit og nænsomt alternativ til rengøring af køkkenborde er en damprenser. Tryk og varm damp fjerner 99,99 % af alle typiske husholdningsbakterier, mens fedt og genstridigt snavs som indtørrede madrester også nemt fjernes. Damprenseren er også ideel til rengøring af emhætte, komfur og ovn.