Rengøring af køkken
Køkkenet er hjertet i mange hjem og bliver brugt meget hver dag. Rengøring bør derfor prioriteres, da alle slags snavs og bakterier samler sig i køleskabet, på køkkenbordet og på de øvrige overflader over tid. Hold køkkenet hygiejnisk og rent med disse tips.
Gode råd til rengøring af køkken
I dag er køkkenet ikke bare et funktionelt sted, hvor der laves mad og spises – i stedet er det blevet et sted, hvor familie og venner mødes. Det er der, I holder kaffepause, hvor I bager sammen, slapper af under madlavningen og hører om hinandens dag. Køkkenet bliver derfor brugt flittigt: Madlavning efterlader stænk af fedt og madrester, mad sætter spor i køleskabet og kalk dannes over tid på vandhaner og i køkkenvasken såvel som i opvaskemaskinen og kaffemaskinen. Al den snavs bør fjernes jævnligt for at sikre, at køkkenet forbliver hygiejnisk og rent.
Endnu en udfordring er mængden af forskellige materialer i et køkken: Moderne faciliteter kombinerer typisk glatte, glansfulde overflader som rustfrit stål og glas med sarte naturmaterialer som sten og træ. Rengøringen bør derfor tilpasses typen af overflade såvel som typen af snavs. Det samme gælder rengøringsmidler.
Hovedrengøring af køkkenet
Rengøring af køkkenbord
Køkkenbordet er muligvis den mest brugte overflade i hele køkkenet, og den kommer særlig hyppigt i kontakt med mad. Det er her, du hakker grøntsager, fileterer fisk og ruller dej ud. Det betyder, at området på daglig basis er fuldt af bakterier, der ikke kan ses med det blotte øje. Af hygiejniske årsager bør denne arbejdsoverflade derfor tørres med en fugtig klud efter brug – hver gang – såvel som ryddes fuldstændigt og rengøres grundigt en gang om ugen. Til større mængder snavs kan du også bruge alkalisk overfladerens på vand- og alkoholresistente køkkenborde for at fjerne snavs som madpletter og fedt.
Natursten kræver forsigtighed, f.eks. med køkkenborde af granit eller marmor, da syreholdige rengøringsmidler eller rengøringsmidler med opløsningsmidler kan angribe materialet. Her kan du bruge specialrens til stenoverflader fra specialforhandlere, ideelt en neutral rens. Yderligere anbefales tensid-fri rengøringsmidler. Desuden bør snavs på køkkenborde af natursten fjernes så hurtigt som muligt. Brug en blød, fugtig klud til at tørre med. En tør klud kombineret med snavs kan forårsage små ridser. Når du har brugt rengøringsmidler, skal du altid skylle med rent vand og derefter tørre området med en ren, tør klud for at forhindre pletter.
Et kemikaliefrit og nænsomt alternativ til rengøring af køkkenborde er en damprenser. Tryk og varm damp fjerner 99,99 % af alle typiske husholdningsbakterier, mens fedt og genstridigt snavs som indtørrede madrester også nemt fjernes. Damprenseren er også ideel til rengøring af emhætte, komfur og ovn.
Tip: Rengøring af glatte overflader med den ledningsfri vasker
Alle glatte overflader i køkkenet, som f.eks. køkkenbord, glasoverflader eller induktionskomfur samt skabslåger og skuffefronter, der ikke er fremstillet af sarte materialer, kan nemt rengøres med en vibrerende ledningsfri vasker. Fordelen her er, at overfladen automatisk fugtes under rengøring. Den vibrerende funktion fjerner desuden snavs uden den store indsats. Området kan derefter tørres med en ledningsfri vinduesvasker eller en mikrofiberklud.
Rengøring af køkkenlåger og skabslåger
Da køkkenet bruges hver dag, slipper skabslåger og skuffefronter ikke helskindet over tid. Fedtede pletter og fingeraftryk kan ses på fronterne, særligt dem med højglans finish. Men stænk af saucer eller andre væsker bør også fjernes hurtig. Du kan bruge et almindeligt, vandopløseligt rengøringsmiddel eller blot vand og et mildt opvaskemiddel til at rengøre alle typer skabslåger og skuffefronter. Efter rengøring skal du altid vaske med rent vand og nænsomt tørre overfladen – særligt omkring profiler, hjørner og kanter. Afhængigt af materialet kan du nøjes med at bruge en let fugtet klud til at tørre med. Undgå aggressive eller slibende rengøringsmidler til skabslåger og skuffefronter, da de kan ridse eller angribe overfladen. Det samme gælder for grove klude og svampe.
ingeraftryk og kalk bliver hurtigt synligt på skabslåger og skuffefronter af glas. Kalk kan fjernes med eddike eller citronsyre. Almindelig glasrens eller vand med et stænk opvaskemiddel er nyttigt til at bekæmpe fingeraftryk.
Låger og skuffefronter i træ kan rengøres med et vandopløseligt rengøringsmiddel og en let fugtig klud eller blød børste. Til fronter med træfinér kan du bruge møbelrens, der også vedligeholder overfladen. En tommelfingerregel er, at skabslåger og skuffefronter i træ ikke skal blive våde, og at du altid skal arbejde med årerne og tørre godt efter.
Overflader i rustfrit stål kan rengøres med et særligt rengøringsmiddel til rustfrit stål, hvis de er meget beskidte. Det er dog ofte nok at tørre dem over med en fugtig mikrofiberklud, da rustfri stål-overflader generelt er nemme at vedligeholde. Plejeprodukter, der opbygger lag, anbefales ikke.
Vidste du, at …? Grobund for bakterier i køkkenet
- Skærebræt: Skærebrætter med dybe snit er den perfekte ground for bakterier, da de er mestre i at slå sig ned i fordybningerne. Det betyder, at det ikke er nok bare at skylle skærebrætterne i varmt vand. Det er mere effektivt at putte dem i opvaskemaskinen eller rengøre dem med en svamp og tilstrækkeligt med opvaskemiddel.
- Køkkensvamp: Køkkensvampe er ofte arnested for bakterier. Der findes mere end 300 slags bakterier på en enkelt karklud. Svampe bør derfor skiftes en gang om ugen.
- Knivblok: Knivblokke med deres riller er også et ideelt sted for bakterier. Fugtige knive giver yderligere gode betingelser for bakterievæksten, så du bør rengøring din knivblok med en smal børste og sæbevand en gang om måneden. Det er vigtigt, at du altid lader den tørre helt, før du putter knivene i den igen.
- Der findes utallige mikroskopiske fremmedlegemer på gulve, særligt foran vask, skabe og køleskab. Disse områder bør rengøres jævnligt.
Rengøring af køleskabet
Køleskabe kan også være yngleplads for bakterier. Det er særligt vigtigt med hygiejne her, hvor der opbevares en lang række forskellige madvarer. Når du skal rengøre køleskabet, skal du først tage stikket ud eller slukke det og fjerne made. De fleste bakterier i køleskabet findes i grøntsagsskufferne, da temperaturen er højere her. Hylder og skuffer skal derfor alle fjernes og rengøres grundigt i opvaskemaskinen eller vasken. Rengør derefter indersiden af køleskabet samt lister fra top til bund med en klud og universalrengøringsmiddel. Områder, der er svære at komme til, kan rengøres forsigtigt med et træspyd. Brug f.eks. en kabelbinder eller en tandstik til at rengøre drænhullet. Det vil forebygge kondens i at samle sig inden i køleskabet. Tør derefter køleskabet, put alt tilbage i det, og slut det til. Når du rengør dit køleskab regelmæssigt, slipper du også for ubehagelige lugte.
Efter grundigt at have rengjort indersiden af køleskabet, bør du jævnligt rengøre ydersiden også – hvis det er muligt, så ryk køleskabet lidt frem, så du kan fjerne støv og snavs fra bagsiden. En støvsuger eller fjerkost kan hjælpe. Yderligere bør gulvet under køleskabet vaskes. Tør alle ydervæggene over med vand og opvaskemiddel, og tør efter med en blød, fnugfri klud.
Tip 1: Hvis køleskabet er fuldt, kan du skrue lidt ned for temperaturen, så den kolde luft cirkulerer mindre og bakterier ikke kan formere sig så effektivt.
Tip 2: Afrim din fryser i køleskabet mindst en gang om året, da jo mere iset fryseren er, jo mere energi bruger den på at køle. Desuden kan for meget is ødelægge madvarerne, da den påkrævede temperatur på -15 °C ikke længere er jævn. Sluk for fryseren, og stil en beholder med varmt vand ind i den, så isen smelter, når du skal afrime fryseren. Det går hurtigere, hvis du bruger en damprenser med power-dyse.
Hvilke rengøringsmidler skal du bruge?
Hvis du vil rengøre dit køkken med enkle husholdningsmidler, skal du blot bruge nogle få ingredienser:
- En pasta af bagepulver og vand hjælper med at fjerne genstridigt snavs fra ovnen eller bageplader: Smør pastaen på de steder, der trænger til rengøring, og lad det virke et stykke tid – gerne natten over. Næste dag fjerner du snavset, f.eks. med en plastikskraber, og tørrer efter med en fugtig klud.
- Ofte er lunkent vand med en smule opvaskemiddel nok til at fjerne fedt fra overflader og skabe.
- Overflader i rustfrit stål kan nemt rengøres med en fugtig mikrofiberklud. Vinsten er nyttigt til at bekæmpe rust og groft snavs: Bland med en smule vand, og dan en pasta, smør det på de angrebne steder, og gnub forsigtigt med en blød svamp. Tør efter, og polér med en fugtig klud.
- Eddike eller citronsyre hjælper med at fjerne kalkaflejringer. Begge disse husholdningsmidler egner sig også til at rense afløb og slippe for ubehagelige lugte. Syrer skal dog ikke bruges til at rengøre anodiserede eller krombelagte overflader.
- Træ kan rengøres med natron. Til kraftigt snavs kan du tilsætte en spiseskefuld soda til en liter vand, og bruge det til at rengøre skabslåger og skuffefronter af træ eller træskærebrætter med en blød børste.