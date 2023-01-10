Rengøring af parketgulv og laminatgulv med støvsuger og fjerkost

Før rengøring med en våd klud bør støv og løst snavs, som f.eks. hår fra kæledyr, fjernes fra parket- og laminatgulve med en støvsuger, en kost eller en fjerkost. Ellers blandes vandet med snavset, hvilket giver striber eller endda fine ridser på gulvet, når du tørrer det over.

Ved støvsugning af trægulve er det vigtigt at bruge det rigtige mundstykke. Mange støvsugere har et særligt mundstykke til hårde gulve eller et særligt parketmundstykke. De har typisk et lille børstehoved af naturligt hår, der beskytter de sarte trægulve mod skrammer.

Derefter kan du påbegynde rengøringen med vand – traditionelt med en moppe, en mikrofiberklud eller ved hjælp af en gulvvasker. Hvis du bruger en moppe eller mikrofiberklud, er det vigtigt at vride godt, før gulvet tørres over, så der kun efterlades en smule vand på trægulvet, som tørrer på få minutter. En gulvklud af mikrofiber er det bedste valg, da fibrene i en sådan binder snavs, selv uden brug af rengøringsmiddel. Ved olierede eller voksbehandlede parketgulve kan du med fordel bruge et vaskeskind eller klude af viskose eller bomuld for at beskytte den vaskede overflade.