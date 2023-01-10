Rengøring af parketgulv og laminatgulv
Uanset om det er i stuen eller soveværelset, i spisestuen eller gangen: Trægulve af parket eller laminat skaber en hjemlig stemning og er, sammenlignet med tæppebelagte gulve, meget nemme at gøre rene. Her kan du blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på, når du rengør og plejer gulvene, og hvordan du kan fjerne grimme mærker uden at skade det dyre gulv – en oversigt over de bedste tips til et smukt trægulv.
Rengøring af parketgulv, laminatgulv eller lignende: Hvad skal du være opmærksom på ved rengøring?
Når det gælder trægulve, skelnes der mellem parket, gulvplanker og laminat. Parket og gulvplanker er lavet udelukkende af træ, mens laminat er fremstillet af en blanding af materialer med træfiberplade. Disse typer gulvbelægning ligner hinanden, men har meget forskellige egenskaber:
Parket og gulvplanker
Parket fås i forskellige varianter, f.eks. STRIPparket, mosaikparket eller sildebensparket. En gulvplanke adskiller sig ikke fra parketgulve, men dets planker eller brædder er fremstillet af træ i en fast længde og er derfor markant længere end træstykkerne i et parketgulv. Med begge typer gulve er det afgørende, hvordan overfladen behandles: Dne er enten olieret eller voksbehandlet. Voksbehandlet parket er behandlet med voks, hvorved træet får en mat til højglans finish. Olieret parket er behandlet med olie, hvorved brede samlinger er bedre beskyttet mod fugt. Lakeret parket reducerer gennemtrængningen af fugt og snavs, men forhindrer ikke vand i at trænge ned i samlinger og dybe ridser. Parketgulve er derfor følsomt over for fugt. Det betyder, at det er vigtigt at sikre, at gulvene får så lidt fugt som muligt ved rengøring. Det er kendt som DAMP CLEANING. Derudover kan trægulve svulme op eller krympe alt efter luftfugtigheden.
Laminat
Laminat lægges typisk med en træeffekt, men fås også med sten- eller fliseeffekt. Det består af en træfiberplade som underlag, et dekorativt lag og et gennemsigtigt melamin-resinlag på toppen, den såkaldte topbelægning. Overfladen er modstandsdygtig over for ridser, og gulvet er nemt at gøre rent. Kanterne er imidlertid ofte følsomme over for fugt – særligt, hvis laminatet ikke er blevet lagt korrekt. Du bør derfor kun DAMP CLEAN denne type gulvbelægning, ligesom med parket, med minimal fugt.
Rengøring af parketgulv og laminatgulv med støvsuger og fjerkost
Før rengøring med en våd klud bør støv og løst snavs, som f.eks. hår fra kæledyr, fjernes fra parket- og laminatgulve med en støvsuger, en kost eller en fjerkost. Ellers blandes vandet med snavset, hvilket giver striber eller endda fine ridser på gulvet, når du tørrer det over.
Ved støvsugning af trægulve er det vigtigt at bruge det rigtige mundstykke. Mange støvsugere har et særligt mundstykke til hårde gulve eller et særligt parketmundstykke. De har typisk et lille børstehoved af naturligt hår, der beskytter de sarte trægulve mod skrammer.
Derefter kan du påbegynde rengøringen med vand – traditionelt med en moppe, en mikrofiberklud eller ved hjælp af en gulvvasker. Hvis du bruger en moppe eller mikrofiberklud, er det vigtigt at vride godt, før gulvet tørres over, så der kun efterlades en smule vand på trægulvet, som tørrer på få minutter. En gulvklud af mikrofiber er det bedste valg, da fibrene i en sådan binder snavs, selv uden brug af rengøringsmiddel. Ved olierede eller voksbehandlede parketgulve kan du med fordel bruge et vaskeskind eller klude af viskose eller bomuld for at beskytte den vaskede overflade.
Brug af gulvvasker til aftørring med fugtig klud
Da parket- og laminatgulve er følsomme over for fugt, er det vigtigt at bruge så lidt vand som muligt, når de skal rengøres. Ellers kan træbelægningen svulme op og beskadiges permanent. Særlige gulvvaskere egner sig godt til nænsom, let fugtig aftørring. De efterlader minimalt med fugt, som tørrer helt på blot få minutter. Og du slipper for at skulle rense og vride moppen manuelt.
Før du vasker gulv med en gulvvasker, skal du fjerne støv og groft snavs fra trægulvene. Med modeller, der også har sugefunktion, er det ikke nødvendigt at støvsuge gulvene først.
Derefter kan du begynde at rengøre med vand. Den bedste måde at gøre rent på er ved at tilsætte et rengøringsmiddel til trægulve til det rene vand. Bevæg gulvvaskeren langsomt frem og tilbage i overlappende strøg. Det sikrer, at gulvet rengøres jævnt, og at der ikke er nogen striber. Træoverfladen tørrer typisk på to minutter. Hvis du efter den tid stadig kan se våde områder, anbefaler vi at tørre dem manuelt med en blød klud.
Tips til rengøring af parketgulv og laminatgulv med gulvvaskere
- Det er bedst at arbejde sig bagud mod døren. Så behøver du ikke træde på de områder, du allerede har vasket, før de er tørret.
- Hvis der er rester af gammelt rengøringsmiddel på gulvene, kan det påvirke resultatet. Når du bruger gulvvaskeren første gang, skal gulvet muligvis behandles mere intensivt. Tør gulvet over uden rengøringsmiddel først, så eventuelle rester af gammelt rengøringsmiddel kan blive løsnet helt.
- Når du skifter til andre overflader, f.eks. fra laminat eller parket til fliser, skal du først rense rullerne grundigt eller endda udskifte dem med et andet sæt ruller.
- Brug ikke for lang tid på at rengøre et område, da gulvet ellers kan blive for vådt.
- I tilfælde af olierede eller voksbehandlede trægulve bør du ligeledes undlade at bruge for lang tid på et område, da olien eller voksen ellers kan gå af træet.
- Sarte gulve som f.eks. ubehandlede korkgulve, skal testes for vandresistens på et diskret sted, før du vasker hele gulvet.
Aftørring af parketgulv og laminatgulv med damprenser
Parket- og laminatgulve kan også rengøres med en damprenser. Brug gulvdysen med mikrofiberklud til formålet, og bevæg den hurtigt frem og tilbage med korte udslip af damp. Det er vigtigt, at du kun bruger den mængde damp, der er behov for, til at løsne snavset. Desuden bør dysen ikke holdes over et område i for lang tid ad gangen, da der ellers kan opstå små vandpytter på trægulvet. Vælg den laveste indstilling, hvis dampmængden kan reguleres på din maskine. Generelt bør trægulve kun rengøres med damp, hvis de er blevet lagt korrekt og der ikke kan trænge fugt ind i samlinger og de ubeskyttede kanter. Ellers er der risiko for, at gulvet vil svulme op.
Rengøring af parketgulv og laminatgulv med det rette rengøringsmiddel
For at sikre, at dit trægulv ikke bare er rent, men også vedligeholdt, bør du bruge et rengøringsmiddel, der indeholder en vedligeholdelseskomponent ud over den rengøringskomponent, der også kræves. Det rette udstyr til et specifikt trægulv afhænger af, hvordan gulvets overflade er blevet behandlet:
Lakerede trægulve: Et rengøringsmiddel med fugtbeskyttelse er ideelt til den grundige og nænsomme rengøring, opfriskning og pleje af lakerede trægulve (parket, kork og laminat). Det har en imprægnerende effekt og gør, at gulvbelægningen absorberer mindre fugt. Træet er derfor ikke kun beskyttet mod at svulme op, det er også beskyttet mod snavs.
Olierede/voksbehandlede trægulve: Et rengøringsmiddel med en særlig vedligeholdelseskomponent, der efterlader en stribefri, halvmat glans og også beskytter gulvet mod fugt, er perfekt til rengøring og pleje af olierede og voksbehandlede trægulve. Det er dog vigtigt at læse doseringsinstruktionen, da der i tilfælde af hyppig brug af rengøringsmidler kan dannes en klistret belægning på træet, som binder støv. Du bør ikke bruge alkaliske rengøringsmidler, som f.eks. universalrengøringsmidler, til olierede eller voksbehandlede gulve, da de fjerner for mange plejemidler fra træet.
Hvis der stadig er striber på gulvet, efter du har tørret det, har du muligvis brugt for meget rengøringsmiddel. Områder, der ikke bruges så ofte, bliver grå først, da et meget tykt lag beskyttelse binder støvet her. Disse områder bør aftørres først – og kun med vand. Brug derefter Wipe Care til at rengøre de områder, der bruges oftere.
Tip: Hvis du er usikker på, hvilket rengøringsmiddel der egner sig til dit gulv, anbefaler vi at teste det et diskret sted. Yderligere information om rengøring og vedligeholdelse af den respektive gulvbelægning er ofte inkluderet i rengørings- og plejeinstruktionerne fra producenten af din gulvbelægning.
Fjern pletter fra parketgulv og laminatgulv
Pletter på trægulve kan inddeles i to kategorier: Pletter på overfladen og pletter, der allerede er trængt ned i træet.
Så snart væsker som rødvin eller juice er blevet spildt på gulvet, skal de absorberes med en sugende klud. Overfladepletter som madrester eller streger fra skosåler kan typisk fjernes nemt ved hjælp af en let fugtig mikrofiberklud.
Til genstridige pletter kan det påvirkede område behandles med et universalrengøringsmiddel. Alternativt kan husholdningsmidler som vand med opvaskemiddel, en neutral sæbe eller en smule skyllemiddel, et viskelæder til skidt eller noget metylsprit bruges til f.eks. at fjerne farven. Beskidte områder skal altid tørres i samme retning som træets årer og efterfølgende tørres over med vand.
Pletter, der er trængt ned i træet, er svære at fjerne, da voksen, olien eller lakken først skal fjernes for at nå ned til pletten. I dette tilfælde er det eneste middel som regel at få gulvet renset af et specialfirma.