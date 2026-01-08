Gulvrens - universal, 500ml
Til alle hårde gulve: Universal gulvrens til grundig rengøring. Fjerner mærker efter fodtøj og sikrer et stribefrit rengøringsresultat. Med fugtbeskyttelse og citronduft.
Universal gulvrens RM 536 er perfekt til alle typer grundig rengøring. Den fjerner mærker efter fodtøj og sikrer et stribefrit rengøringsresultat og yder tilmed fugtbeskyttelse og har en behagelig citronduft.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (ml)
|500
|Pakkeenheder (Stk.)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Korkgulve
- Stenoverflader
- Trægulve
- Vinyl