Gulvvasker FC 7 Ledningsfri gulvvasker
Slut med at støvsuge før du vasker gulv! Vores nye FC 7 Ledningsfri gulvvasker på batteri klarer det hele i en arbejdsgang - både hundehår, spildt mad, mudrede fodspor mm.
Spar tid på rengøringen. Med vores nye FC 7 Cordless gulvvasker fra 2024 på batteri ved hånden behøver du ikke længere at støvsuge. Gulvvaskeren opsamler nemlig både vådt og tørt snavs i én arbejdsgang. De 4 mikrofiberruller sikrer hurtig og effektiv rengøring - de kører nemt hen over gulvet, hvor de opløser og opsamler alle typer snavs; hundehår, hår, spildt mad, mudrede fodspor mm. FC 7 Ledningsfri gulvvaskeren rengør op til 20% bedre end rengøring med moppe og spand, da den vasker med rent vand hele tiden og opsamler det beskidte vand i en separat beholder. Designet gør det nemt at vaske gulvet helt ud til kanten og under møblerne. Vandmængde og rotationshastigheden kan justeres alt efter gulvtype (2 trin). Gulvvaskeren har også en boost funktion til at klare indtørret snavs. Batteriets brugstid pr. oplading er 45 min, hvilket svarer til ca 135 m2 pr. opladning. Kan bruges til alle typer hårde gulve (fliser, parket, laminat, PVC, vinyl o.lign.).
Funktioner og fordele
Vasker 20% mere rent end traditionel moppe - og uden besværet
- Ingen besvær: Ingen slæben rundt på en tung vandspand, ingen træls opvridning af en beskidt klud og ingen skrubben.
Særdeles støjsvag
- Behagelig lydstyrke på kun 59 dB.
To indstillinger for rengøring plus boost funktion.
- Rotationshastighed og mængde af vand kan justeres afhængig af gulvtype og mængden af snavs, desuden klarer boost funktionen mere vanskeligt snavs.
- Kan bruges på alle hårde typer gulv f.eks. parket, laminat, sten, fliser, PVC og vinyl.
- Efterlader meget lidt fugt på gulvet, så man kan gå på gulvet igen allerede efter ca. 2 min.
Brugstid ca. 45 min takket være det kraftfulde lithium-ion batteri.
- Maksimal bevægelsesfrihed under rengøringen - ingen ledning, der ligger i vejen og intet behov for at skifte stikkontakt undervejs.
- 3-trins LED display viser batteriniveauet
Intelligent overvågning af tankens niveau.
- Visuel og akustisk signal indikerer, når rentvandstanken er tom og beskidtvandstanken er fuld.
- Overløbsbeskyttelse: automatisk nedlukning, hvis snavset vandtank ikke tømmes.
Opbevarings- og rengøringsstander.
- Højere placering af maskinen i standeren, gør det nemmere at fjerne og tørre gulvrullerne.
- Praktisk opbevaring af alt tilbehør på standeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. opladning (m²)
|ca. 175
|Vandtank, rent vand (ml)
|400
|Vandtank, snavset vand (ml)
|200
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|300
|Tørretid for gulvet (min)
|ca. 2
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Batterispænding (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Batteriets driftstid (min)
|ca. 45
|Batteriets opladningstid (h)
|4
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere opnår op til 20% bedre rengøringsresultat sammenlignet med konventionel moppe med aftørring med klud i testkategorien "Aftørring". Henviser til gennemsnitlige testresultater i rengøringseffektivititet, snavsopsamling og rengøring ud til kant.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 4 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Opbevarings- og rengøringsstander
- Batterioplader
- Rengøringsbørste
Udstyr
- Rotationshastighed og vandmængde kan justeres
- 2-tank system
- Selvrensende tilstand
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
Tilbehør
Rengøringsmidler
FC 7 Ledningsfri gulvvasker reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.