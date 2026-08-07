Det todelte stenrullesæt er det perfekte værktøj til dybderens af robuste hårde gulve, såsom sten eller keramik (det er dog ikke velegnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Velegnet til EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 og FC 8. Takket være de integrerede børster fjerner stenrullesættet ubesværet genstridigt snavs og får selv fuger og ujævne overflader til at skinne. Pure!Roll®-rullerne er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.