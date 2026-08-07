Mikrofiberruller til stengulve
Til hårde gulve og beskidte sprækker: Med todelt stenrulle-sæt til fjernelse af hårdt snavs. Kan vaskes op til 60° C.
Det todelte stenrullesæt er det perfekte værktøj til dybderens af robuste hårde gulve, såsom sten eller keramik (det er dog ikke velegnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Velegnet til EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 og FC 8. Takket være de integrerede børster fjerner stenrullesættet ubesværet genstridigt snavs og får selv fuger og ujævne overflader til at skinne. Pure!Roll®-rullerne er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.
Funktioner og fordele
Pure!Roll® med stof af høj kvalitet
Integreret børstehår.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Modstandsdygtige hårde gulve (f.eks. sten, keramik), ikke egnet til sarte naturstensgulve (f.eks. marmor, terracotta)
- Genstridigt snavs på modstandsdygtige hårde gulve
- Fælles rengøring af modstandsdygtige hårde gulve