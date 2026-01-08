Kun vores mest innovative og kraftfulde produkter bærer den originale signatur fra teknologipioneren og virksomhedens grundlægger Alfred Kärcher som et særligt designelement, såsom FC 8 Smart Signature Line, hvilket gør den øjeblikkeligt genkendelig som den bedste enhed i sin kategori. Den batteridrevne gulvvasker giver dit gulv en ægte WOW faktor - og på halvdelen af den sædvanlige tid.** Takket være 4 valseteknologien fjerner den alle typer tørt og vådt hverdagssnavs uden forudgående støvsugning. LED lys i rengøringshovedet lader intet støvkorn forblive uopdaget, og særlige filtre sikrer god håropsamling. Vores topmodel har et attraktivt LCD display og app forbindelse, der giver smart støtte til dine rengøringsopgaver. Enkle trinvise instruktioner på displayet fortæller dig hurtigt alt, hvad du har brug for at vide om din enhed. En række forskellige rengøringstilstande, der er optimeret til forskellige gulvtyper, kan overføres til apparatet via appen og vælges på displayet. Man kan også foretage individuelle justeringer af vandmængden og rullehastigheden via appen.