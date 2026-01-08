Gulvvasker FC 8 Smart Signature Line
Nymoppede gulve uden at skulle støvsuge først: FC 8 Smart Signature Line gulvvasker inkl. LED'er gør det muligt. Med attraktivt LCD display og app forbindelse.
Kun vores mest innovative og kraftfulde produkter bærer den originale signatur fra teknologipioneren og virksomhedens grundlægger Alfred Kärcher som et særligt designelement, såsom FC 8 Smart Signature Line, hvilket gør den øjeblikkeligt genkendelig som den bedste enhed i sin kategori. Den batteridrevne gulvvasker giver dit gulv en ægte WOW faktor - og på halvdelen af den sædvanlige tid.** Takket være 4 valseteknologien fjerner den alle typer tørt og vådt hverdagssnavs uden forudgående støvsugning. LED lys i rengøringshovedet lader intet støvkorn forblive uopdaget, og særlige filtre sikrer god håropsamling. Vores topmodel har et attraktivt LCD display og app forbindelse, der giver smart støtte til dine rengøringsopgaver. Enkle trinvise instruktioner på displayet fortæller dig hurtigt alt, hvad du har brug for at vide om din enhed. En række forskellige rengøringstilstande, der er optimeret til forskellige gulvtyper, kan overføres til apparatet via appen og vælges på displayet. Man kan også foretage individuelle justeringer af vandmængden og rullehastigheden via appen.
Funktioner og fordele
Fordele ved signaturlinjenGrundlæggeren Alfred Kärchers signatur markerer produktet som den bedste Kärcher maskiner i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti.
Attraktivt LCD displayEnkel anvendelse af enheden med trinvise instruktioner. Undgåelse af applikationsfejl gennem advarsler og fejlmeddelelser på displayet. Intuitiv betjening.
Utallige muligheder for rengøringsmetoderOfte nødvendige rengøringstilstande er forudindstillet på apparatet: to rengøringstilstande med forskellige vandmængder og rullehastigheder samt en boost funktion til genstridigt snavs. Med app forbindelse: overførsel af et stort antal ekstra rengøringstilstande til enheden, optimeret til forskellige gulvtyper, samt konfiguration af dine egne individuelle rengøringstilstande. Kan bruges på alle hårde typer gulv f.eks. parket, laminat, sten, fliser, PVC og vinyl.
Vasker 20% mere rent end traditionel moppe - og uden besværet
- Ingen besvær: Ingen slæben rundt på en tung vandspand, ingen træls opvridning af en beskidt klud og ingen skrubben.
Særdeles støjsvag
- Behagelig lydstyrke på kun 59 dB.
Ca. 60 minutters batteritid fra det kraftige litium-ion batteri
- Attraktivt LCD display viser batteriniveauet i procent, minutter eller som en statuslinje.
Gulvhoved med integreret LED lys.
- Til belysning under møbler eller i mørke kroge og hjørner.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. opladning (m²)
|ca. 230
|Vandtank, rent vand (ml)
|400
|Vandtank, snavset vand (ml)
|200
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|300
|Tørretid for gulvet (min)
|ca. 2
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Batterispænding (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Batteriets driftstid (min)
|ca. 60
|Batteriets opladningstid (h)
|4
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere opnår op til 20% bedre rengøringsresultat sammenlignet med konventionel moppe med aftørring med klud i testkategorien "Aftørring". Henviser til gennemsnitlige testresultater i rengøringseffektivititet, snavsopsamling og rengøring ud til kant. /
** Kärcher gulvvasker reducerer op til 50% arbejdstid fordi støvsugning og gulvvask klares i en arbejdsgang, så man sparer den tid, det tager at støvsuge først.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 4 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Opbevarings- og rengøringsstander
- Batterioplader
- Rengøringsbørste
Udstyr
- Rotationshastighed og vandmængde kan justeres
- 2-tank system
- Gulvhoved med integreret LED lys.
- Forbindelse via Bluetooth.
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
- LCD display
- Selvrensende tilstand
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.