Med FC 4-4-gulvvaskeren behøver du ikke længere at støvsuge, før du mopper, og du kan fjerne tørt og vådt hverdagssnavs i ét trin. Med en driftstid på op til 30 minutter pr. batteriopladning kan områder på op til 90 kvadratmeter rengøres uden besvær. Den medfølgende Duo hurtigoplader kan oplade to batterier på kun 70 minutter. Med to ekstra batterier kan du fortsætte rengøringen, mens du oplader. Et visuelt signal giver brugeren besked, så snart friskvandstanken skal fyldes op, og snavsvandstanken skal tømmes. Når enheden er aktiveret, bliver begge ruller automatisk fugtet med vand fra rentvandstanken. Vandmængden kan justeres, så den passer til gulvbelægningen, ved hjælp af de to rengøringstilstande. FC 4-4 rengør selv svært tilgængelige steder og samler let hår op. Direkte kontakt med snavs undgås takket være den integrerede og hygiejniske snavsvandstank, som kan tages ud og vaskes, når rengøringen er færdig. De udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power batterier betyder endnu mere fleksibilitet og er kompatible med alle 4 V Kärcher Battery Power enheder.