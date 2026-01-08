Elektrisk moppe EWM 2 Ledningsfri gulvvasker
Den ledningsfri moppe EWM 2 fjerner nemt pletter og stænk – uden at du behøver at slæbe rundt på en spand eller skrubbe. Den efterlader overflader 20% renere end en moppe.* Batterilevetid: ca. 20 min.
Hvis du troede, du havde brug for en spand og uendelig skrubning for at fjerne pletter og stænk helt ud til kanterne – så tænk om igen! Den ledningsfri moppe EWM 2 med sine to tanke gør dette muligt – og overflødiggør konventionelle mopper. De roterende ruller fugtes konstant med rent vand, mens det opsamlede snavs ender i spildevandstanken. Enheden efterlader gulve op til 20% renere end konventionelle mopper.* Takket være dens slanke form og fleksible drejeled når EWM 2 ikke kun nemt ind under møbler, men den sparer også opbevaringsplads. Gulvtørretiden er kun omkring to minutter, hvilket gør den perfekt egnet til brug på alle typer hårde gulve (f.eks. fliser, parket, laminat, PVC og vinyl). Det kraftfulde lithium-ion-batteri har en køretid på ca. 20 minutter. Dette giver dig mulighed for at rengøre op til 60 m² gulvareal med enheden.
Funktioner og fordele
Fjerner spildt og indtørret væskeErstatter den traditionelle moppe og spand Rengør helt ud til kanten
Vasker 20% mere rent end traditionel moppe - og uden besværetIngen besvær: Ingen slæben rundt på en tung vandspand, ingen træls opvridning af en beskidt klud og ingen skrubben.
Strømlinet produktdesign og gulvmundstykke med fleksibelt ledNem rengøring under og omkring møbler Enkel transport og komfortabel betjening takket være den lave vægt Pladsbesparende opbevaring
Passer til alle hårde gulve f.eks. forseglede, olierede og voksede gulve samt parket, laminat, klinker, PVC og vinyl
- Efterlader meget lidt fugt på gulvet, så man kan gå på gulvet igen allerede efter ca. 2 min.
- Bredt udvalg af rengøringsmidler og plejeprodukter til alle typer gulve
Ca. 20 minutters batterilevetid med det kraftfulde lithium-ion batteri
- Maksimal bevægelsesfrihed under rengøringen - ingen ledning, der ligger i vejen og intet behov for at skifte stikkontakt undervejs.
- 3-trins LED display viser batteriniveauet
Praktisk opbevaringsstander med gulvrulle opbevaring
- Praktisk opbevaring af maskine og gulvruller
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|120 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Areal pr. opladning (m²)
|ca. 60
|Vandtank, rent vand (ml)
|360
|Vandtank, snavset vand (ml)
|140
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|300
|Tørretid for gulvet (min)
|ca. 2
|Batterispænding (V)
|7,2 - 7,4
|Batterikapacitet (Ah)
|2,5
|Batteriets driftstid (min)
|ca. 20
|Batteriets opladningstid (h)
|4
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 opnår op til 20% bedre rengøringsresultater end en traditionel moppe med gulvklud i testkategorien "Tørring". Henviser til gennemsnitlige testresultater for rengøringseffektivitet og kantrengøring.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 2 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Praktisk opbevaringsstander med gulvrulle opbevaring
- Batterioplader
Udstyr
- 2-tank system
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Selv genstridige snavs