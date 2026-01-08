Hvis du troede, du havde brug for en spand og uendelig skrubning for at fjerne pletter og stænk helt ud til kanterne – så tænk om igen! Den ledningsfri moppe EWM 2 med sine to tanke gør dette muligt – og overflødiggør konventionelle mopper. De roterende ruller fugtes konstant med rent vand, mens det opsamlede snavs ender i spildevandstanken. Enheden efterlader gulve op til 20% renere end konventionelle mopper.* Takket være dens slanke form og fleksible drejeled når EWM 2 ikke kun nemt ind under møbler, men den sparer også opbevaringsplads. Gulvtørretiden er kun omkring to minutter, hvilket gør den perfekt egnet til brug på alle typer hårde gulve (f.eks. fliser, parket, laminat, PVC og vinyl). Det kraftfulde lithium-ion-batteri har en køretid på ca. 20 minutter. Dette giver dig mulighed for at rengøre op til 60 m² gulvareal med enheden.