Ikke mere støvsugning før aftørring! Takket være 4-rulle-teknologien med modrotation fjerner vores FC 7 Cordless Stone gulvvasker hurtigt og ubesværet hverdagens våde og tørre snavs fra alle hårde gulve – og med den omskiftelige boost-funktion kan den også bruges til meget genstridigt snavs og helt ud til kanten. Den kan endda samle hår op takket være hårfilteret. Dette resulterer i en tidsbesparelse på op til 50%** sammenlignet med konventionelle rengøringsmetoder og omkring 20% bedre rengøringsresultater sammenlignet med en almindelig moppe*. Med en driftstid på 45 minutter kan det kraftfulde batteri rengøre op til 175 m² af resistente hårde gulve og sprækker. Vandmængden og rotationshastigheden på de automatisk vædede ruller kan justeres til to rengøringsniveauer, der passer til gulvtypen, og der er ingen grund til at slæbe spande rundt takket være de separate tanke til rent og beskidt vand.