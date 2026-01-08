Gulvvasker FC 7 Cordless Plus Stone
Nyeligt rengjorte gulve uden behov for at støvsuge forinden: FC 7 Cordless Stone gulvvaskeren fjerner alle former for hverdags tørt og vådt snavs i ét trin.
Ikke mere støvsugning før aftørring! Takket være 4-rulle-teknologien med modrotation fjerner vores FC 7 Cordless Stone gulvvasker hurtigt og ubesværet hverdagens våde og tørre snavs fra alle hårde gulve – og med den omskiftelige boost-funktion kan den også bruges til meget genstridigt snavs og helt ud til kanten. Den kan endda samle hår op takket være hårfilteret. Dette resulterer i en tidsbesparelse på op til 50%** sammenlignet med konventionelle rengøringsmetoder og omkring 20% bedre rengøringsresultater sammenlignet med en almindelig moppe*. Med en driftstid på 45 minutter kan det kraftfulde batteri rengøre op til 175 m² af resistente hårde gulve og sprækker. Vandmængden og rotationshastigheden på de automatisk vædede ruller kan justeres til to rengøringsniveauer, der passer til gulvtypen, og der er ingen grund til at slæbe spande rundt takket være de separate tanke til rent og beskidt vand.
Funktioner og fordele
Vasker 20% mere rent end traditionel moppe - og uden besværet
- Ingen besvær: Ingen slæben rundt på en tung vandspand, ingen træls opvridning af en beskidt klud og ingen skrubben.
Særdeles støjsvag
- Behagelig lydstyrke på kun 59 dB.
To indstillinger for rengøring plus boost funktion.
- Rotationshastighed og mængde af vand kan justeres afhængig af gulvtype og mængden af snavs, desuden klarer boost funktionen mere vanskeligt snavs.
- Kan bruges på alle hårde typer gulv f.eks. parket, laminat, sten, fliser, PVC og vinyl.
- Efterlader meget lidt fugt på gulvet, så man kan gå på gulvet igen allerede efter ca. 2 min.
Brugstid ca. 45 min takket være det kraftfulde lithium-ion batteri.
- Maksimal bevægelsesfrihed under rengøringen - ingen ledning, der ligger i vejen og intet behov for at skifte stikkontakt undervejs.
- 3-trins LED display viser batteriniveauet
Intelligent overvågning af tankens niveau.
- Visuel og akustisk signal indikerer, når rentvandstanken er tom og beskidtvandstanken er fuld.
- Overløbsbeskyttelse: automatisk nedlukning, hvis snavset vandtank ikke tømmes.
Opbevarings- og rengøringsstander.
- Højere placering af maskinen i standeren, gør det nemmere at fjerne og tørre gulvrullerne.
- Praktisk opbevaring af alt tilbehør på standeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. opladning (m²)
|ca. 175
|Vandtank, rent vand (ml)
|400
|Vandtank, snavset vand (ml)
|200
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|300
|Tørretid for gulvet (min)
|ca. 2
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Batterispænding (V)
|25
|Batterikapacitet (Ah)
|2,85
|Batteriets driftstid (min)
|ca. 45
|Batteriets opladningstid (h)
|4
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärchers gulvvaskere opnår op til 20% bedre rengøringsresultat sammenlignet med konventionel moppe med aftørring med klud i testkategorien "Aftørring". Henviser til gennemsnitlige testresultater i rengøringseffektivititet, snavsopsamling og rengøring ud til kant. /
** Kärcher gulvvasker reducerer op til 50% arbejdstid fordi støvsugning og gulvvask klares i en arbejdsgang, så man sparer den tid, det tager at støvsuge først.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 4 Stk.
- Stenrulle: 4 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 500 ml, Gulvrens Stengulv, RM 537, 30 ml
- Opbevarings- og rengøringsstander
- Batterioplader
- Rengøringsbørste
Udstyr
- Rotationshastighed og vandmængde kan justeres
- 2-tank system
- Selvrensende tilstand
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.