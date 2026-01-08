Rene gulve med et tryk på en knap: Fra nu af tager den smarte RCF 3 robotmoppe sig af den ellers kedelige og tidskrævende vådmopning af hårde gulve. Takket være den gennemprøvede FC-rulleteknologi fjerner RCF 3 ikke kun genstridigt snavs eller indtørrede væsker, men også løst støv og tørre krummer. På den måde registrerer den automatisk tæpper og undgår dem behændigt. RCF 3 har to tanke, der gør det muligt konstant at tilføre frisk vand til valsen og opsamle det snavsede vand separat. Let, tørt snavs opsamles nemt og transporteres også ned i tanken til snavset vand. Forskellige rengøringstilstande kan indstilles med den praktiske app-styring. Robotten kan således tilpasses meget fleksibelt til en lang række behov og krav. Robotten startes nemt via appen eller ved at trykke på en knap på enheden, når den skal gøre rent. Hvis RCF 3 har brug for hjælp, vil den i mange situationer fortælle dig det via stemmeoutput eller via appen.