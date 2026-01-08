RCF 3
RCF 3 mopper hårde gulve helt selvstændigt og leverer fremragende resultater takket være FC-rulleteknologien. Udstyret med tæppedetektion er den klar til brug i enhver husholdning.
Rene gulve med et tryk på en knap: Fra nu af tager den smarte RCF 3 robotmoppe sig af den ellers kedelige og tidskrævende vådmopning af hårde gulve. Takket være den gennemprøvede FC-rulleteknologi fjerner RCF 3 ikke kun genstridigt snavs eller indtørrede væsker, men også løst støv og tørre krummer. På den måde registrerer den automatisk tæpper og undgår dem behændigt. RCF 3 har to tanke, der gør det muligt konstant at tilføre frisk vand til valsen og opsamle det snavsede vand separat. Let, tørt snavs opsamles nemt og transporteres også ned i tanken til snavset vand. Forskellige rengøringstilstande kan indstilles med den praktiske app-styring. Robotten kan således tilpasses meget fleksibelt til en lang række behov og krav. Robotten startes nemt via appen eller ved at trykke på en knap på enheden, når den skal gøre rent. Hvis RCF 3 har brug for hjælp, vil den i mange situationer fortælle dig det via stemmeoutput eller via appen.
Funktioner og fordele
FC rulleteknologiRobotmoppen RCF 3 arbejder med Kärchers gennemprøvede rulleteknologi, som sikrer særlig grundig vådrengøring af hårde gulve. Let, tørt snavs, f.eks. støvfnug eller små krummer, tages direkte op under mopningen og opsamles sammen med det brugte tørrevand i snavsvandstanken. Rulleteknologi med kontinuerlig rengøring af rullerne og 2-tanksystemet sikrer optimale resultater selv på større områder, da du altid arbejder med en ren rulle.
2-tanksystem med indikatorer for påfyldningsniveauMed smart 2-tanksystem: Mikrofiberrullen fugtes konstant med frisk vand fra ferskvandstanken. Det brugte vand og snavs opsamles i den anden tank. Indikatorerne for tankens fyldningsniveau viser, om tanken til snavset vand er fuld, eller om ferskvandstanken er tom. I begge tilfælde afbryder robotten arbejdet og vender tilbage til ladestationen. Displayet vises via LED'er direkte på rengøringsrobotten og også via en notifikation i appen.
Tæppedetektion og -undgåelseRCF 3 registrerer automatisk tæppebelagte overflader ved hjælp af en ultralydssensor og viser dem på kortet i appen. Under rengøringen kører robotten rundt om tæpperne med en smart kørselsstrategi og forhindrer, at de bliver våde. Hvis det er nødvendigt, kan tæppeundgåelsen også deaktiveres via appen, så robotmoppen kører over alle overflader - selv tæpper med lav luv.
Selvrensende funktion af rullen
- Ved skraberkanten fjernes snavs kontinuerligt fra rullen under rengøringen og opsamles pålideligt ved hårkammen eller transporteres til snavsvandstanken.
- Bedste rengøringsresultater med gennemprøvet rulleteknologi og 2-tanksystem: snavset vand og partikler fjernes fra rullen under rengøringen. Også ideel til større områder.
Praktisk kontrolleret via appen, der bruger WLAN
- Appen kan bruges til at tilpasse mange af indstillingerne til at matche individuelle præferencer.
- Appen gør det muligt at styre og konfigurere rengøringsrobotten fra ethvert sted. Selv hvis du ikke er hjemme.
- Information om den aktuelle status og et display, der viser den aktuelle rengøringsfremdrift, fås via appen.
Præcis kortlægning af eksisterende gulve og alsidige tilpasningsmuligheder i appen
- Appen kan gemme flere kort, f.eks. for flere etager.
- Definer zoner, der ikke må køres over og rengøres (f.eks. tæpper, legeområder og større forhindringer), eller som skal tilgås specifikt og moppes individuelt.
- Definition af individuelle rengøringsindstillinger (rengøringsintensitet, vandmængde, antal gennemløb) for specifikke rum eller områder afhængigt af rengøringsbehovet eller tilsmudsningsgraden.
Timer program
- Det er muligt at planlægge rengøringstider og oprette rengøringsplaner i appen.
- RCF 3 starter selvstændigt rengøringsarbejdet baseret på planlagte datoer/tidspunkter.
Stemme-output
- Altid velinformeret: RCF 3 bruger stemmeoutput til at give vigtige oplysninger og dele den aktuelle status.
- Hvis robotmoppen har brug for hjælp eller service, vil den i mange situationer fortælle dig det via stemmeoutput.
Faldsensorer
- Falddetektorerne forhindrer pålideligt RCF 3 i at falde ned ad trin eller afsatser.
- Sensorerne scanner gulvet kontinuerligt. Hvis der registreres et stort fald eller en lignende risiko, modtager controlleren et signal, der får robotten til at vende om.
Databeskyttelse og opdateringer
- Som tysk producent baseret i Tyskland lægger Kärcher stor vægt på databeskyttelse og sørger for at sikre, at alle gældende lovkrav i denne henseende overholdes.
- Hele dataoverførslen mellem Home Robot-appen på din smartphone og din robotmoppe kører via en sky til servere, der kun er placeret i Tyskland.
- Regelmæssige opdateringer forbedrer og udvider robotmoppens og appens ydeevne. Det betyder også, at systemets sikkerhed konstant opdateres, så det matcher de aktuelle specifikationer.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Opladningstid, genopladeligt batteri (min)
|180
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterikapacitet (Ah)
|5,2
|Driftstid pr. opladning (min)
|120
|Arealydelse (afhængig af rengøringstilstand) (m²)
|80
|Rentvandstank (ml)
|430
|Spildevandstank (ml)
|115
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tørrerobot vægt (kg)
|4,5
|Vægt, basisstation (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,2
|Robothøjde. (mm)
|120
|Robotdiameter. (mm)
|340
|Størrelse, basisstation (l x b x h) (mm)
|142 x 153 x 124
Scope of supply
- Mikrofiberruller: 2 Stk.
- Rengøringsværktøj
- Rentvandstank
- Spildevandstank
- Opladestation
Udstyr
- Selvstændig rengøring
- Faldsensorer
- Gulvtæppesensor
- handling ved hjælp af app
- Forbindelse via WLAN.
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
- Stemme-output
- Laser-navigationssystem (LiDAR)
- Timer program: Mulighed for flere timere
- Rengøringsmodes: Vådrengøring/ Automatisk system/ Plet
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper