Med FC 4-4 gulvvaskeren behøver du ikke længere at støvsuge før gulvvask, da den fjerner tørt og vådt hverdags-snavs i ét trin. Med en maksimal batterilevetid på 30 minutter pr. opladning kan arealer på op til 90 kvadratmeter rengøres ubesværet. Den medfølgende Duo-hurtiglader muliggør opladning på kun 70 minutter. Et visuelt signal informerer om, hvornår friskvandstanken skal genopfyldes, og snavsvandstanken tømmes. Efter aktivering af enheden fugtes de to ruller automatisk med vand fra friskvandstanken. Vandmængden kan justeres til gulvbelægningen ved hjælp af de to rengøringstilstande. FC 4-4 rengør selv svært tilgængelige steder og samler nemt hår op. Direkte kontakt med snavs undgås takket være den integrerede og hygiejniske snavsvandstank, som kan fjernes og rengøres efter brug af enheden. FC 4-4 står af sig selv og kan opbevares pladsbesparende takket være det aftagelige håndtag. Enheden er velegnet til alle hårde gulve. De udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batterier er kompatible med alle 4 V Kärcher Battery Power-enheder.