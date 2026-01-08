Gulvvasker Gulvvasker FC 4-4
Præcis rengøring: FC 4-4 fjerner tørt og vådt dagligt snavs præcist og hurtigt med dens to rengøringstilstande. Inkluderer udskiftelige batterier og Duo-hurtiglader.
Med FC 4-4 gulvvaskeren behøver du ikke længere at støvsuge før gulvvask, da den fjerner tørt og vådt hverdags-snavs i ét trin. Med en maksimal batterilevetid på 30 minutter pr. opladning kan arealer på op til 90 kvadratmeter rengøres ubesværet. Den medfølgende Duo-hurtiglader muliggør opladning på kun 70 minutter. Et visuelt signal informerer om, hvornår friskvandstanken skal genopfyldes, og snavsvandstanken tømmes. Efter aktivering af enheden fugtes de to ruller automatisk med vand fra friskvandstanken. Vandmængden kan justeres til gulvbelægningen ved hjælp af de to rengøringstilstande. FC 4-4 rengør selv svært tilgængelige steder og samler nemt hår op. Direkte kontakt med snavs undgås takket være den integrerede og hygiejniske snavsvandstank, som kan fjernes og rengøres efter brug af enheden. FC 4-4 står af sig selv og kan opbevares pladsbesparende takket være det aftagelige håndtag. Enheden er velegnet til alle hårde gulve. De udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batterier er kompatible med alle 4 V Kärcher Battery Power-enheder.
Funktioner og fordele
Alt-i-en: Fjerner alle typer vådt og tørt snavs i én arbejdsgang.50% tidsbesparende: Teknologi til opsamling af groft snavs gør det muligt at tørre af uden først at skulle støvsuge. Optimal opsamling af hår takket være det integrerede hårfilter. Rengør helt ud til kanten
Vasker 20% mere rent end traditionel moppe - og uden besværet2-tank system: Rullerne fugtes hele tiden med rent vand, og det beskidte vand opsamles i separat beholder. Ingen besvær: Ingen slæben rundt på en tung vandspand, ingen træls opvridning af en beskidt klud og ingen skrubben. Rullerne kan vaskes ved 60°C.
To forskellige rengøringstilstandeRullerotation og vandmængde kan justeres alt efter typen af snavs og gulv. Velegnet til alle hårde gulve - inkl. parket, laminat, sten og keramiske fliser, PVC og vinyl. Lav restfugt betyder, at man igen kan gå på gulvet efter blot to minutter.
4 V Kärcher Battery Power.
- Holdbar og kraftfuld takket være Li-Ion-celler.
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.
Opretstående og nem at manøvrere.
- Praktisk ved afbrydelse af arbejdet: Maskinen er opretstående.
- Nem rengøring under og omkring møbler
Intelligent overvågning af tankens niveau.
- Visuelt signal, når rentvandstanken er tom, og snavsvandstanken er fuld.
- Balanceret: snavsvandstanken er fuld, når rentvandstanken er tom.
Nem at rengøre maskinen
- Rengøringsfunktion af maskine og gulvruller.
- Nem rengøring af hårfilter med den medfølgende børste.
- Beholderen til beskidt vand tømmes uden at komme i berøring med snavs og vaskes nemt i vaskemaskinen.
Aftageligt håndtag og parkeringsstation med rulleopbevaring
- Pladsbesparende opbevaring takket være den justerbare pakningshøjde, der kan reduceres med ca. 30 cm.
- Rullerne kan pakkes nydeligt direkte på parkeringsstationen.
Særdeles støjsvag
- Behagelig lydstyrke på kun 57 dB.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|4 V Batteriplatform
|Beholderkapacitet, rent vand (ml)
|400
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|200
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|300
|Tørretid for gulvet (min)
|ca. 2
|Lydniveau (dB(A))
|57
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|nominal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 90 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 30 (2,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|50 / 70
|Output power, udgangseffekt (A)
|2 x 2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Kärchers gulvvaskere opnår op til 20% bedre rengøringsresultat sammenlignet med konventionel moppe med aftørring med klud i testkategorien "Aftørring". Henviser til gennemsnitlige testresultater i rengøringseffektivititet, snavsopsamling og rengøring ud til kant.
Scope of supply
- Variant: Batterier og oplader inkluderet
- Batteri: 2,5 Ah Battery Power-batteri (2 stk.)
- Oplader: 4 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
- Multioverflade ruller: 2 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Rengøringsbørste
Udstyr
- 2-tank system
- Rotationshastighed og vandmængde kan justeres
- Rengørings- og opbevaringsstander med rulleopbevaring
- Selvrensende tilstand
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.