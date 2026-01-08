Støvsuger og moppe FCV 3

3-i-1 Xtra!Clean – støvsug, vask, tør: den alsidige FCV 3 støvsuger-moppe med 30 minutters batterilevetid og Advanced!Power-tilstand – ideel til hårde gulve og tæpper.

For gulve så rene, at de skinner – FCV 3. Den 3-i-1 støvsuger-moppe med innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, mopper og tørrer, hvilket gør rengøring af hårde gulve, tæpper og endda oprydning af spildte væsker til en leg og sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem tre rengøringstilstande – standardtilstand med vandfordeling, tør tilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** – og tag fat på ethvert snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rullehastigheder pr. minut sikrer ikke kun perfekte moppe-resultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterier** for hygiejnisk renlighed. Derudover giver det langtidsholdbare batteri med op til 30 minutters driftstid til rengøring af op til 130 kvadratmeter uafbrudt og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.

Funktioner og fordele
Støvsuger og moppe FCV 3: 3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørring
Halverer rengøringstiden* og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion er det ikke længere nødvendigt at støvsuge først. Tre rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Støvsuger og moppe FCV 3: Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Fjerner dokumenteret 99 %** af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Støvsuger og moppe FCV 3: Ultra-kraftig Advanced!Power-funktion.
Fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med 60 % højere sugekraft og 20 % højere vandfordeling end standardtilstanden. Gulvene er tørre på ingen tid, så de kan betrædes med det samme.
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystem
  • Flerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt.
  • Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften.
  • Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
Effektivt Comfort!Cell lithium-ion-batteri
  • Imponerende rengøringsresultater takket være høje hastigheder og optimal sugekraft og moppekapacitet.
  • Maksimal bevægelsesfrihed med op til 30 minutters batteritid – ideel til arealer på op til 130 m².
  • Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Problemfri rengøring med LED-display
  • Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringsfunktion er altid synlige.
  • Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
  • Nem tømning og påfyldning af tanken – uden at komme i kontakt med snavs.
Hygienisk System!Clean-selvrensende funktion
  • Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rullerumninger i minuttet – til hurtig og bekvem rengøring uden at komme i kontakt med snavs.
  • Praktisk opbevaring af enheden og tilbehør, selv under opladning.
Specifikationer

Teknisk data

Areal pr. opladning (m²) 130
Vandtank, rent vand (ml) 800
Vandtank, snavset vand (ml) 425
Nominelt effektoptag (W) 160
Fremdrift Børstemotor
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50
Arbejdsbredde, ruller (mm) 240
Tørretid for gulvet (min) 2
Batterispænding (V) 21,6
Batteriets driftstid (min) max. 30
Batteriets opladningstid (min) 180
Batteritype Litium-ion batteri
Farve hvid
Vægt uden tilbehør (kg) 3,8
Vægt inkl. emballage (kg) 8
Mål (L x B x H) (mm) 1138 x 268 x 280

* Kärcher-støvsugermopperne kan halvere din rengøringstid, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra gulvene i ét trin, så det ikke er nødvendigt at støvsuge før moppingen. /
** Baseret på tests udført af et uafhængigt testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-tilstanden fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med 60 procent mere sugekraft og 20 procent større vandmængde sammenlignet med standardtilstanden.

Scope of supply

  • Multioverflade ruller: 1 Stk.
  • Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
  • Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation
  • Rengøringsbørste
  • Fladfilter: 1 Stk.
  • Svampfilter: 1 Stk.

Udstyr

  • 2-tank system
  • Dobbeltfiltersystem
  • Selvrensende tilstand
  • Standardtilstand
  • POWER-tilstand
  • Tørretilstand
  • Fyldningsindikator for spildevandstank
  • Transporthjul
Støvsuger og moppe FCV 3
Videoer
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • På tæpper med lav luv
  • Selv genstridige snavs
  • Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
  • Fint snavs.
  • Støvsugning af tørt snavs.
  • Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
  • Væsker.
  • Dyrehår.
Tilbehør
Rengøringsmidler