For gulve så rene, at de skinner – FCV 3. Den 3-i-1 støvsuger-moppe med innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, mopper og tørrer, hvilket gør rengøring af hårde gulve, tæpper og endda oprydning af spildte væsker til en leg og sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem tre rengøringstilstande – standardtilstand med vandfordeling, tør tilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** – og tag fat på ethvert snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rullehastigheder pr. minut sikrer ikke kun perfekte moppe-resultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterier** for hygiejnisk renlighed. Derudover giver det langtidsholdbare batteri med op til 30 minutters driftstid til rengøring af op til 130 kvadratmeter uafbrudt og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.