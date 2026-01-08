FC 2-4 gulvvaskeren imponerer med sit selvstændige design, en lav vægt på kun 2,2 kg og evnen til selv at tænde og slukke. For at gøre dette, træk blot håndtaget af maskinen tilbage til start og fjern dagligdags tørt og vådt snavs nemt og hurtigt. Den maksimale batterilevetid er på 20 minutter, hvilket svarer til et område på 70 m2. Efter maskinen er aktiveret, fugtes universal multioverflade rullen automatisk med vandet fra den rene vandtank. Dette sikrer en jævn og effektiv rengøring af alle hårde gulve. Maskinen kan også komme helt ud til kanten og samler nemt hår op takket være det integrerede hårfilter. Den integrerede, hygiejniske tank til beskidt vand betyder også at kontakt med snavs er undgået. Tanken kan fjernes og rengøres umiddelbart efter brug af maskinen. Det inkluderede udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batteri er kompatibelt med alle 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.