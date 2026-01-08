Gulvvasker FC 2-4 gulvvasker på batteri
Enkel, hurtig og effektiv rengøring: Gulvvaskeren FC 2-4 fjerner både tørt og vådt dagligt snavs i et enkelt trin. Inkluderer udskifteligt batteri og oplader.
FC 2-4 gulvvaskeren imponerer med sit selvstændige design, en lav vægt på kun 2,2 kg og evnen til selv at tænde og slukke. For at gøre dette, træk blot håndtaget af maskinen tilbage til start og fjern dagligdags tørt og vådt snavs nemt og hurtigt. Den maksimale batterilevetid er på 20 minutter, hvilket svarer til et område på 70 m2. Efter maskinen er aktiveret, fugtes universal multioverflade rullen automatisk med vandet fra den rene vandtank. Dette sikrer en jævn og effektiv rengøring af alle hårde gulve. Maskinen kan også komme helt ud til kanten og samler nemt hår op takket være det integrerede hårfilter. Den integrerede, hygiejniske tank til beskidt vand betyder også at kontakt med snavs er undgået. Tanken kan fjernes og rengøres umiddelbart efter brug af maskinen. Det inkluderede udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batteri er kompatibelt med alle 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.
Funktioner og fordele
Alt-i-en: Fjerner alle typer vådt og tørt snavs i én arbejdsgang.50% tidsbesparende: Teknologi til opsamling af groft snavs gør det muligt at tørre af uden først at skulle støvsuge. Optimal opsamling af hår takket være det integrerede hårfilter. Optimeret rengøring af kanter takket være det eksklusive design af gulvdyse.
Vasker 20% mere rent end traditionel moppe - og uden besværet2-tank system: Permenent fugtighed af rullerne fra friskvandstanken mens snavset er samlet i skidtvandstanken. Ingen besvær: Ingen slæben rundt på en tung vandspand, ingen træls opvridning af en beskidt klud og ingen skrubben. Rullen kan vaskes i maskinen ved 60°C.
Automatisk tænd/sluk knapLet at tænde og slukke Nem og hurtig Ingen grund til at bukke sig ned
4 V Kärcher Battery Power.
- Holdbar og kraftfuld takket være Li-Ion-celler.
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.
Parkeringsstander
- Stil bare maskinen fra dig, den er opretstående uden at vælte.
Kompakt størrelse og lav vægt.
- Handy og nem at transportere.
Nem at rengøre maskinen
- Nem rengøring af hårfilter med den medfølgende børste.
- Beholderen til beskidt vand tømmes uden at komme i berøring med snavs og vaskes nemt i vaskemaskinen.
Fleksibelt dobbeltled.
- Håndtaget kan ubesværet bevæges i alle retninger.
- Nem at manøvrere
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
Særdeles støjsvag
- Behagelig volume på kun 55 dB.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|4 V Batteriplatform
|Beholderkapacitet, rent vand (ml)
|200
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|180
|Tørretid for gulvet (min)
|ca. 2
|Lydniveau (dB(A))
|55
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 20 (2,5 Ah)
|Opladningstid med hurtigoplader 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Output power, udgangseffekt (A)
|1
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Kärchers gulvvaskere opnår op til 20% bedre rengøringsresultat sammenlignet med konventionel moppe med aftørring med klud i testkategorien "Aftørring". Henviser til gennemsnitlige testresultater i rengøringseffektivititet, snavsopsamling og rengøring ud til kant.
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 4 V Battery Power-oplader (1 stk.)
- Multioverflade ruller: 1 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Opbevaringsstander
- Rengøringsbørste
Udstyr
- 2-tank system
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.