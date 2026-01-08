Oplev FCV 4 – den alsidige maskine, der vil revolutionere din måde at rengøre gulve på! Den 3-i-1 støvsuger og moppe med den innovative Xtra!Clean-funktion støvsuger, mopper og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, tæpper og endda fjerne spildte væsker, hvilket sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem fire rengøringsfunktioner – auto-funktion med Dynamic!Control-snavssensor, den smarte Stair! Assist-tilstand, tør-tilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** – og fjern al snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 omdrejninger i minuttet sikrer ikke kun perfekte mopperesultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renhed. Den kraftfulde BLDC-motor og det langtidsholdbare batteri med op til 45 minutters driftstid rengør op til 200 kvadratmeter uden stop. Den har også et 3,2-tommer Vision!Clean-display, en automatisk start/stop-funktion og selvrensende funktion samt en vaskbar Pure!Roll-rulle for maksimal bekvemmelighed – uden nogensinde at komme i kontakt med snavs.