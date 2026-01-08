FCV 2 Natural N: rengøring kan være så nemt – og miljøvenligt, takket være RM 538N naturligt gulvrengøringsmiddel! Den 3-i-1 støvsuger med moppe og innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, mopper og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, tæpper og endda fjerne spildte væsker, hvilket sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem to rengøringsfunktioner – standardfunktion med vandfordeling og tørfunktion – og fjern al snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 omdrejninger i minuttet sikrer ikke kun perfekte mopperesultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Derudover giver det langtidsholdbare batteri med op til 25 minutters driftstid til rengøring af op til 110 kvadratmeter uden stop og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.