Støvsuger og moppe FCV 2 Natural N
3-i-1 Xtra!Clean – støvsug, mop, tør: den kompakte FCV 2 støvsugermoppe med op til 25 minutters batteritid, to rengøringsfunktioner og naturligt rengøringsmiddel – ideel til hårde gulve og tæpper.
FCV 2 Natural N: rengøring kan være så nemt – og miljøvenligt, takket være RM 538N naturligt gulvrengøringsmiddel! Den 3-i-1 støvsuger med moppe og innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, mopper og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, tæpper og endda fjerne spildte væsker, hvilket sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem to rengøringsfunktioner – standardfunktion med vandfordeling og tørfunktion – og fjern al snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 omdrejninger i minuttet sikrer ikke kun perfekte mopperesultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Derudover giver det langtidsholdbare batteri med op til 25 minutters driftstid til rengøring af op til 110 kvadratmeter uden stop og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.
Funktioner og fordele
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørringHalverer rengøringstiden* og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion er det ikke længere nødvendigt at støvsuge først. To rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiFjerner dokumenteret 99 %** af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystemFlerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt. Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften. Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
Effektivt Comfort!Cell lithium-ion-batteri
- Imponerende rengøringsresultater takket være høje hastigheder og optimal sugekraft og moppekapacitet.
- Maksimal bevægelsesfrihed med op til 25 minutters batteritid – ideel til arealer op til 110 m².
- Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Problemfri rengøring med LED-display
- Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringsfunktion er altid synlige.
- Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
- Nem tømning og påfyldning af tanken – uden at komme i kontakt med snavs.
Hygienisk System!Clean-selvrensende funktion
- Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rullerumninger i minuttet – til hurtig og bekvem rengøring uden at komme i kontakt med snavs.
- Praktisk opbevaring af enheden og tilbehør, selv under opladning.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. opladning (m²)
|110
|Vandtank, rent vand (ml)
|800
|Vandtank, snavset vand (ml)
|425
|Nominelt effektoptag (W)
|160
|Fremdrift
|Børstemotor
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|240
|Tørretid for gulvet (min)
|2
|Batterispænding (V)
|21,6
|Batteriets driftstid (min)
|max. 25
|Batteriets opladningstid (min)
|160
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcher-støvsugermopperne kan halvere din rengøringstid, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra gulvene i ét trin, så det ikke er nødvendigt at støvsuge før moppingen. /
** Baseret på tests udført af et uafhængigt testlaboratorium.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 1 Stk.
- Rengøringsmiddel: Naturligt gulvrengøringsmiddel RM 538N, 500 ml
- Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation
- Rengøringsbørste
- Fladfilter: 1 Stk.
- Svampfilter: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Dobbeltfiltersystem
- Selvrensende tilstand
- Standardtilstand
- Tørretilstand
- Fyldningsindikator for spildevandstank
- Transporthjul
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- På gulvtæpper med kort luv.
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
- Væsker.
- Dyrehår.