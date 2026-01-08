Støvsuger og moppe FCV 2 Natural N

3-i-1 Xtra!Clean – støvsug, mop, tør: den kompakte FCV 2 støvsugermoppe med op til 25 minutters batteritid, to rengøringsfunktioner og naturligt rengøringsmiddel – ideel til hårde gulve og tæpper.

FCV 2 Natural N: rengøring kan være så nemt – og miljøvenligt, takket være RM 538N naturligt gulvrengøringsmiddel! Den 3-i-1 støvsuger med moppe og innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, mopper og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, tæpper og endda fjerne spildte væsker, hvilket sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem to rengøringsfunktioner – standardfunktion med vandfordeling og tørfunktion – og fjern al snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 omdrejninger i minuttet sikrer ikke kun perfekte mopperesultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Derudover giver det langtidsholdbare batteri med op til 25 minutters driftstid til rengøring af op til 110 kvadratmeter uden stop og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.

Funktioner og fordele
Støvsuger og moppe FCV 2 Natural N: 3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørring
Halverer rengøringstiden* og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion er det ikke længere nødvendigt at støvsuge først. To rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Støvsuger og moppe FCV 2 Natural N: Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Fjerner dokumenteret 99 %** af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Støvsuger og moppe FCV 2 Natural N: Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystem
Flerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt. Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften. Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
Effektivt Comfort!Cell lithium-ion-batteri
  • Imponerende rengøringsresultater takket være høje hastigheder og optimal sugekraft og moppekapacitet.
  • Maksimal bevægelsesfrihed med op til 25 minutters batteritid – ideel til arealer op til 110 m².
  • Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Problemfri rengøring med LED-display
  • Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringsfunktion er altid synlige.
  • Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
  • Nem tømning og påfyldning af tanken – uden at komme i kontakt med snavs.
Hygienisk System!Clean-selvrensende funktion
  • Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rullerumninger i minuttet – til hurtig og bekvem rengøring uden at komme i kontakt med snavs.
  • Praktisk opbevaring af enheden og tilbehør, selv under opladning.
Specifikationer

Teknisk data

Areal pr. opladning (m²) 110
Vandtank, rent vand (ml) 800
Vandtank, snavset vand (ml) 425
Nominelt effektoptag (W) 160
Fremdrift Børstemotor
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50
Arbejdsbredde, ruller (mm) 240
Tørretid for gulvet (min) 2
Batterispænding (V) 21,6
Batteriets driftstid (min) max. 25
Batteriets opladningstid (min) 160
Batteritype Litium-ion batteri
Farve hvid
Vægt uden tilbehør (kg) 3,6
Vægt inkl. emballage (kg) 8,4
Mål (L x B x H) (mm) 1138 x 268 x 280

* Kärcher-støvsugermopperne kan halvere din rengøringstid, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra gulvene i ét trin, så det ikke er nødvendigt at støvsuge før moppingen. /
** Baseret på tests udført af et uafhængigt testlaboratorium.

Scope of supply

  • Multioverflade ruller: 1 Stk.
  • Rengøringsmiddel: Naturligt gulvrengøringsmiddel RM 538N, 500 ml
  • Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation
  • Rengøringsbørste
  • Fladfilter: 1 Stk.
  • Svampfilter: 1 Stk.

Udstyr

  • 2-tank system
  • Dobbeltfiltersystem
  • Selvrensende tilstand
  • Standardtilstand
  • Tørretilstand
  • Fyldningsindikator for spildevandstank
  • Transporthjul
Støvsuger og moppe FCV 2 Natural N
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • På gulvtæpper med kort luv.
  • Selv genstridige snavs
  • Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
  • Fint snavs.
  • Støvsugning af tørt snavs.
  • Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
  • Væsker.
  • Dyrehår.
Tilbehør
Rengøringsmidler