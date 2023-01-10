RENGØRING AF FLISER
Fliser er en af de mest populære typer gulvbelægning, og det er der en god grund til: De er slidstærke og i de fleste tilfælde nemme at vedligeholde. Der er dog nogle få ting, det er godt at tænke over, når du gør rent.
Korrekt rengøring af forskellige typer fliser
Der findes et utal af forskellige fliser. For at rengøre dem mest effektivt er det derfor vigtigt først at identificere flisernes materiale korrekt. De mest almindelige typer er keramiske fliser, som f.eks. fine stentøjsfliser, glaserede fliser, stentøjsfliser, terrakottafliser og klinker. Den grundlæggende bestanddel i alle almindelige fliser er ler, der afhængigt af typen fremstilles af forskellige sammensætninger og brændes ved forskellige temperaturer. Man kan dog af og til også finde naturlige og kunstige stenfliser i private hjem, og det er her, du skal være særligt opmærksom, når du gør rent.
Glaserede fliser
Glaserede fliser er generelt forstået som en stentøjsflise på hvilken, der er påført et glaslignende lag oven på det øverste lag. Det gør overfladen glat og lukket, og der findes en nærmest uendelig række forskellige strukturer og farver. Takket være deres glatte overflade er glaserede fliser typisk nemme at rengøre og kræver ingen særlig pleje.
Fine stentøjsfliser
Takket være deres robusthed og visuelle udtryk lægges der stadig oftere fine stentøjsfliser over hele boligarealet. Fine stentøjsfliser fås som silkemat, højglanspoleret, med struktur (f.eks. skifer-look) eller med tryk (f.eks. træ-look). Fine stentøjsfliser har ofte en enkelt farve og er kendetegnet ved, at de ser ens ud fra alle sider. Den eneste undtagelse er fliserne med tryk.
Fine stentøjsfliser har en mikroporøs overflade og rengøres derfor bedst ved hjælp af mikrofiberklude, hvis fine fibre kan komme ned i de bittesmå, ujævne områder i overfladen. Ellers gælder samme fremgangsmetode som ved glaserede fliser.
Til strukturerede fine stentøjsfliser anbefaler vi at tørre i længderetningen og på tværs af overfladen én gang – det giver gode resultater og kommer helt ned i strukturen. Gulvbelægningen er modstandsdygtig over for de fleste alkalier og syrer samt organiske opløsningsmidler og kræver ingen yderligere pleje.
Naturlige og kunstige stenfliser
Naturlige sten omfatter bl.a. granit, marmor, jurassic-sten og skifer. Kompositsten omfatter mineralsk (typisk cement) eller resin-bundne materialer, der fremstilles ved hjælp af elementer som sand, grus, marmor eller andre materialer. Den mest almindelige type kompositsten er f.eks. kunststen, udsat beton eller Agglo-marmor.
Syreholdige rengøringsmidler (pH-værdi på < 7) eller husholdningsmidler som eddike eller citronsyre bruges til mineralsk snavs som rust, kalk eller cementrester. Da mange naturlige og kompositstentyper er følsomme over for syrer, anbefaler vi at teste på et diskret område først: Tag et syreholdigt rengøringsmiddel, og påfør nogle få dråber på overfladen et sted, man ikke kan se. Hvis syren begynder at skumme, er flisen følsom over for syrer og må ikke behandles med syreholdige rengøringsmidler.
Renere fliser i kun to trin
Den mest populære rengøringsmetode omfatter en kombination af støvsugning og vask. I det første arbejdstrin fjernes løst snavs som støv og hår med en almindelig støvsuger. Hvis gulvfliserne er udenfor eller i et meget beskidt rum, som f.eks. et værksted, er en multi-purpose støvsuger ideel.
Vask derefter overfladen med en gulvskraber eller moppe. Ideelt set bør du jævnligt vride gulvkluden i en vridemaskine, da du dermed slipper for at komme direkte i kontakt med snavset. Først skal du vaske kanterne i hele rummet og derefter arbejde dig fra det bageste hjørne og hen til døren i lange, lige strøg.
Med en smule øvelse kan denne mekaniske metode bruges til at gøre rent i en fart. Men fremgangsmåden har også nogle få ulemper: Genstridigt snavs skal bearbejdes flere gange for at løsne det. Særligt tørrede pletter i køkkenet løsnes første efter flere forsøg. De fleste gulvskrabere bruger relativt store mængder vand, hvilket betyder, at det tager længere tid, før overfladen er tør.
Sådan fjernes grå film på fliser
Hvis et flisegulv er blevet behandlet forkert i en længere periode, f.eks. med for meget rengøringsmiddel eller Wipe Care, kan det forårsage en grå film. Det skyldes lag af snavs og rengøringsmiddel, og over tid kommer det ikke til at se pænt ud. For at fjerne denne grånen skal første runde rengøring kun udføres med varmt vand. Hvis der kommer skum på det beskidte vand, mens du gør rent, er det et godt tegn på, at det gamle lag af sæberester er blevet fjernet. Gentag i så fald processen, indtil der ikke længere er noget, der skummer. Alternativt kan du også bruge melaminsvampe, også kendte som magiske svampe, til at fjerne den grå film.
Eksperttips
Uanset om fliserne er grånede eller ej, anbefaler vi først at behandle et lille område af overfladen på et diskret sted, og når det er tørt, at sammenligne med den del af overfladen, der ikke er blevet rengjort. Hvis du kender mærket på gulvet, kan det godt betale sig at tjekke rengørings- og plejeinstruktionerne fra gulvproducenten.
Sådan fjernes kalkfilm fra fliser
Det er ikke kun i badeværelset, at kalk kan være et problem: En hvid kalkfilm kan opstå over tid, når du gør rent, hvis vandet er meget kalkholdigt. Kalkfilmen opstår særligt på mørke fliser, og man opdager det ofte først, når områder, der bliver gået på ofte, poleres af fodtøj og begynder at se lidt fedtet ud.
Brug en syreholdig sanitetsrens til at fjerne filmen. Alternativt kan du bruge husholdningsmidler som eddike eller citronsyre. Når du bruger syreholdige rengøringsmidler, skal du huske at fugte fugerne først, så de ikke angribes af rengøringsmidlet. Det er nok at tørre overfladen over med rent vand. Rengøringsmidlet fortyndes med vand i overensstemmelse med instruktionerne og påføres ved hjælp af en skrubbe.
Under kontakttiden på ca. fem minutter kan overflader behandles yderligere med skrubben, men opløsningen må ikke tørre. Brug derefter en gulvskraber eller moppe og rent vand til at vaske overfladen igen, indtil alle rester af rengøringsmiddel er væk. Skift vand flere gange undervejs. Hvis laget af kalkfilm er meget tyndt, er det nogle gange nok at vaske gulvet en-to gange med syreholdig sanitetsrense og derefter rense med rent vand.
Hygiejnisk rengøring med damprenser
Et godt alternativ til mekaniske gulvskrabere er damprensere. De producerer varm damp og er derfor meget hygiejniske. Takket være de høje temperaturer fjernes op til 99,99% af bakterier og virusser helt uden brug af kemiske rengøringsmidler. Den varme damp løsner også genstridigt snavs og fjerner fedt, hvilket betyder, at styrkerne ved damprenseren bliver særligt tydelige i køkkenet. Damprensere er velegnede til allergikere og familier med små børn, som ikke skal i kontakt med aggressive rengøringsmidler på gulvet. Da produktionen af damp demineraliserer vandet, efterlader dampen hverken kalkrester eller striber fra rengøring. Takket være varmen tørrer gulvet hurtigt og kan gås på efter kort tid.
Der bruges velegnede klude til gulv- eller hånddysen til at rengøre fliserne med. Lige som med den efterfølgende aftørring skal du bruge mikrofiberbetræk på fine stentøjsfliser. Bevæg gulv- eller hånddysen hurtigt fra side til side i overlappende strøg, samtidig med at der udløses damp. På denne måde udløses kun den mængde damp, der er nødvendig for at opløse snavset. Det løsnede snavs absorbers af klude; de beskidte betræk skal derfor skiftes jævnligt. Bevæg gulvdysen op og ned og fra side til side (i en kors-form), der hvor du vil gøre rent, for at rengøre fugerne. Fugerne kan også rengøres separat ved mere grundig rengøring.
Under den indledende rengøring med damprenseren kan der forekomme striber. De er dannet af rester af rengøringsmiddel og fjernes ved at tørre flere gange med damprenseren.
Nemt og hurtigt: Elektrisk gulvvasker
Gulvfliser kan rengøres særligt hurtigt og grundigt med en elektrisk gulvvasker. Rengøringsrullerne på maskinen roterer med 500 omdrejninger pr. minut og løsner nemt genstridigt snavs. Det beskidte vand samles i en separat tank, så du altid bruger rent vand til at vaske med. FC 7 Cordless fjerner selv det løse snavs, hvilket betyder, at området ikke behøver blive støvsuget, før du vasker. Det specialdesignede rengøringsmiddel RM 537 er velegnet til fliser, sten og natursten.