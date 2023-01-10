RENGØRING AF FLISER

Fine stentøjsfliser

Takket være deres robusthed og visuelle udtryk lægges der stadig oftere fine stentøjsfliser over hele boligarealet. Fine stentøjsfliser fås som silkemat, højglanspoleret, med struktur (f.eks. skifer-look) eller med tryk (f.eks. træ-look). Fine stentøjsfliser har ofte en enkelt farve og er kendetegnet ved, at de ser ens ud fra alle sider. Den eneste undtagelse er fliserne med tryk.

Fine stentøjsfliser har en mikroporøs overflade og rengøres derfor bedst ved hjælp af mikrofiberklude, hvis fine fibre kan komme ned i de bittesmå, ujævne områder i overfladen. Ellers gælder samme fremgangsmetode som ved glaserede fliser.

Til strukturerede fine stentøjsfliser anbefaler vi at tørre i længderetningen og på tværs af overfladen én gang – det giver gode resultater og kommer helt ned i strukturen. Gulvbelægningen er modstandsdygtig over for de fleste alkalier og syrer samt organiske opløsningsmidler og kræver ingen yderligere pleje.