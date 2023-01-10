RENGØRING AF FUGER

Sådan fjernes skimmel fra fuger

I rum med en høj luftfugtighed har skimmel nemt ved at dannes, og det føler sig særligt hjemme på fugernes ru, porøse overflade. Det ser ikke blot grimt ud, det kan også have sundhedsmæssige konsekvenser for allergikere og dem med et svækket immunforsvar. Du kan bruge rengøringsmidler med alkohol eller hospitalssprit (isopropylalkohol) til at fjerne skimmel med. Arbejd alkoholopløsningen ind i fugerne med en børste eller en klud, hvorefter det fordamper. Denne fremgangsmetode fjerner typisk ikke de pletter, der er tilbage, da alkohol ikke indeholder blegemiddel. Hvis du vil rense fugerne grundigt, er brintoverilte et velafprøvet husholdningsmiddel. En 3 % opløsning er nok til effektivt at tackle skimmelsporer. Et gennemvædet stykke køkkenrulle kan placeres på fugen for at øge kontakttiden. Efter en halv time skal opløsningen renses af med rigeligt vand.

Hvis skimmelsvampen allerede er trængt langt ned i fugen, er den eneste løsning at udskifte materialet. For at undgå det, er det vigtigt at forebygge skimmeldannelse. En god måde at gøre det på, er at lufte ud jævnligt. Hvis der ikke er nogen vinduer, kan en ventilator hjælpe. Vi anbefaler også at bruge en svaber på alle våde overflader efter et bad for hurtigt at få fugten væk.