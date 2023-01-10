RENGØRING AF FUGER
Fliser er typisk relativt nemme at pleje og vedligeholde, men fugerne bliver ofte glemt i de daglige rengøringsrutiner. Det kan resultere i grimt snavs eller skimmeldannelse. Regelmæssig rengøring af fuger forlænger både flisernes levetid og bevarer det pæne helhedsindtryk. Med få, enkle tips er fugerne mellem fliserne nemme at rengøre.
Fuger har brug for særlig opmærksomhed
Hvor der er fliser, er der også fuger. De består oftest af mørtel og sikrer, at fliserne sidder ordentligt fast. Uanset hvilken type flise, der er tale om, er der stor forskel på fugernes sammensætning og overfladekvalitet og flisernes. På grund af fugernes ru overflade, sætter snavs sig nemmere fast, og det er mere genstridigt end på glatte fliser. Da fuger kan absorbere fugt, er de også en ideel grobund for bakterier og skimmel. De har derfor brug for særlig opmærksomhed, når du gør rent.
Rengøring af fuger med bagepulver
Rengøringsmidler inddeles typisk efter pH-værdi. De fleste universalrengøringsmidler er let alkaliske (pH-værdi > 7), hvilket betyder, at organisk snavs, som f.eks. fedt eller æggehvidestoffer kan fjernes. Det fjerner også fødevarekilden for mikroorganismer. Hvis fugerne kun er let snavsede, kan de nemt rengøres ved hjælp af alkaliske husholdningsmidler, som bagepulver, tvekulsurt natron eller soda. Bland et af de nævnte husholdningsmidler med vand i forholdet 3:1, så det danner en tyk pasta. Pastaen kan derefter arbejdes ind i fugerne med en fugebørste eller en tandbørste. Blandingen skal virke i ca. 30 minutter og derefter skylles af med varmt vand og en ren klud. Når du arbejder med en børste, kan det stænke, og du skal derfor altid bære beskyttelsesbriller og handsker.
Advarsel ved brug af syreholdige rengøringsmidler
Særligt på badeværelser er mineralsk snavs, som f.eks. kalk eller urinsten, en udfordring. De kan fjernes ved hjælp af syreholdige rengøringsmidler, som f.eks. sanitetsrens (pH-værdi < 7) eller med husholdningsmidler som eddike eller citronsyre. Det er dog vigtigt at være forsigtig, da fliser og fuger opfører sig forskelligt, når de bliver gjort rene. Da mørtel til fuger også er mineralsk, angriber syreholdige rengøringsmidler fugerne over tid. Derfor skal fugerne altid mættes med vand, før de rengøres. Hvis fugerne er mættede, kan det syreholdige rengøringsmiddel arbejde på overfladen uden at trænge for dybt ned i materialet.
Professionelt tip: Særligt på badeværelset anbefaler vi at skifte mellem brug af syreholdige og alkaliske rengøringsmidler for at holde alle typer snavs under kontrol. Denne fremgangsmetode forhindrer også skimmeldannelse.
Rengøring af fuger med en damprenser
Det er endnu nemmere at rengøre fuger med en damprenser. Dampen har et tryk på op til 4,2 bar, og de bittesmå damppartikler drives frem mod overfladen med en hastighed på 170 km/t. Dampen kommer derfor også ind i overfladens fine struktur, som stof og børster typisk ikke kan nå. Den varme damp løsner genstridigt snavs og aflejringer, og den høje varme forhindrer skimmeldannelse. I de fleste tilfælde behøver du derfor ikke bruge rengøringsmidler overhovedet og kan altså beskytte både miljøet og dine luftveje. I tilfælde af kraftig mineralsk snavs kan fugerne forbehandles med et syreholdigt rengøringsmiddel som beskrevet ovenfor, og damprenseren kan bruges i næste trin. Den bedste måde at rengøre på er med detalje-dysen og den egnede runde børste. Hver fuge rengøres individuelt med hurtigt skrubbende bevægelser. Takket være kombinationen af varme og mekanik fjernes selv indgroet snavs. Til sidst kan det løsnede snavs tørres af med en klud.
Sådan fjernes skimmel fra fuger
I rum med en høj luftfugtighed har skimmel nemt ved at dannes, og det føler sig særligt hjemme på fugernes ru, porøse overflade. Det ser ikke blot grimt ud, det kan også have sundhedsmæssige konsekvenser for allergikere og dem med et svækket immunforsvar. Du kan bruge rengøringsmidler med alkohol eller hospitalssprit (isopropylalkohol) til at fjerne skimmel med. Arbejd alkoholopløsningen ind i fugerne med en børste eller en klud, hvorefter det fordamper. Denne fremgangsmetode fjerner typisk ikke de pletter, der er tilbage, da alkohol ikke indeholder blegemiddel. Hvis du vil rense fugerne grundigt, er brintoverilte et velafprøvet husholdningsmiddel. En 3 % opløsning er nok til effektivt at tackle skimmelsporer. Et gennemvædet stykke køkkenrulle kan placeres på fugen for at øge kontakttiden. Efter en halv time skal opløsningen renses af med rigeligt vand.
Hvis skimmelsvampen allerede er trængt langt ned i fugen, er den eneste løsning at udskifte materialet. For at undgå det, er det vigtigt at forebygge skimmeldannelse. En god måde at gøre det på, er at lufte ud jævnligt. Hvis der ikke er nogen vinduer, kan en ventilator hjælpe. Vi anbefaler også at bruge en svaber på alle våde overflader efter et bad for hurtigt at få fugten væk.
Rengøring af silikonefuger
Silikonefuger bruges f.eks. mellem en håndvask og en flisebeklædt væg. De er meget mere sarte end fuger af mørtel, så derfor skal du være særlig forsigtig, når du rengør dem. Bruger du damprenseren, bør fugerne kun dampes og ikke skrubbes, da mekanisk skrubben eller brug af power-dysen kan ødelægge overfladen. Der kan også dannes skimmel i silikonefuger. Hvis der allerede er trængt skimmel ind i materialet, kan det ofte bedre betale sig at udskifte fugen end at rengøre den.