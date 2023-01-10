Rengøring af badeværelse
Der er ikke et rum i huset, hvor rengøring og hygiejne er så vigtigt som på badeværelset. Der er forskellige meninger om den rigtige måde at rengøre toiletter, fliser, badekar, brusekabiner, håndvaske mv. Med disse eksperttips har rengøring af badeværelse aldrig været så nemt, og snavs og indgroet kalk har ikke en chance.
Nem og hurtig rengøring: De bedste tips til rengøring af badeværelse
Uanset om du har et funktionelt vådrum eller et enormt hjemmespa, er det en førsteprioritet for mange at holde badeværelset rent. Ud over det overordnede visuelle indtryk er der også hygiejniske grunde til at ønske et rent badeværelse: Utilstrækkelig rengøring lader bakterier og svampe formere sig og er med til at danne skimmel. Høj luftfugtighed og varme giver de ideelle betingelser for dette, så det er vigtigt jævnligt at rengøre overflader, vådrum, toiletter og fliser. Her får du de bedste tips til rengøring af badeværelse.
Rengøring af badeværelse: hvor ofte skal du gøre rent?
Hvor ofte du skal gøre rent på badeværelset, afhænger typisk af, hvor ofte det bliver brugt. En husholdning med én person giver mindre snavs end en familie med flere mennesker, så rengøringsfrekvensen skal tilpasses antallet af brugere. Om muligt bør hele badeværelset rengøres grundigt mindst en gang om ugen. Det er en god idé at fjerne sæberester og tandpasta fra håndvasken, så snart du opdager det, og tørre armaturerne af med et par dages mellemrum for at forhindre kalkpletter. Det er bedst at tørre skinnende armaturer af med en blød klud, hver gang du vasker dine hænder – det giver ikke pletterne en chance for at opstå overhovedet.
Grundig vask og aftørring af overflader efter brug hjælper med at holde brusekabine og badekar rent så længe som muligt. Støvsug med et par dages mellemrum for at fjerne hår og støv, og vask fliserne hver eller hver anden uge for at fjerne genstridigt snavs.
Tip til rengøring af badeværelse
Vanddamp kan skabe kondens på badeværelset efter et bad, og det giver god grobund for skimmel. Sørg for at lufte godt ud på badeværelset jævnligt, så fugten kan slippe ud. Vinduerne bør vaskes med et par måneders mellemrum.
Rengøringsopgaver og funktioner ved rengøring af badeværelse
Mens fliser og keramiske overflader generelt er nemme at gøre rene, er der nogle ting, der er gode at huske, når du rengør badeværelset. Organiske substanser som døde hudceller, hår, ekstrementer og sæberester samler sig sammen med det mineralske snavs som kalkaflejringer, urinsten, misfarvninger i toiletkummen og rust. Det er ofte ikke nok bare at tørre badeværelset over for at fjerne denne type snavs, hvilket betyder, at aggressive rengøringsmidler ofte bliver taget i brug. Det kan være toiletrens eller syreholdige rengøringsmidler såvel som hårdhændet fysisk arbejde. Det kan imidlertid beskadige den sarte overflade på flere materialer, hvis du ikke håndterer rengøringsmidlerne korrekt.
Med de rette rengørings- og husholdningsmidler, brugstips og maskiner kan du få et rent badeværelse på ingen tid – uden trættende skrubben og skuren.
Sådan fjernes kalk ved rengøring af badeværelse
Når noget jævnligt kommer i kontakt med vand, udvikler der sig kalk over tid. Der er derfor ikke noget at sige til, at der ofte ophobes kalk på badeværelset – på armaturer, fliser og håndvask. Men med simple materialer og nogle få tips kan selv genstridige aflejringer nemt fjernes, og ny kalk kan forhindres i at opstå.
Hvordan opstår kalk?
Vand indeholdende kalk har særligt høje niveauer af kalciumkarbonat, og det opstår, når grundvand løber gennem kalkholdige sten. Jo højere koncentrationen er, jo hårdere er vandet, og jo mere kalk dannes på de overflader, det kommer i kontakt med. Genstridige kalkaflejringer dannes primært, når vandet er opvarmet eller fordamper, hvilket forårsager hvide pletter – særligt på armaturer, håndvask, fliser og vandhaner på badeværelset.
Sådan fjernes kalkpletter med en damprenser
Hvis kalkaflejringerne endnu ikke er så tykke, kan de relativt nemt fjernes med en damprenser – uden behov for at skure og skrubbe. Det kræver en detalje-dyse og en rund børste. Det er bedre kun at rengøre sarte overflader med detaljedysen for at undgå at ridse armaturer af krom og rustfrit stål. Hold dysen direkte på det område, der er påvirket af kalk, og damp indtil kalken forsvinder. Hvis det ikke lykkes at fjerne det genstridige kalk, eller det er svært at komme til, kan du montere en rund børste på dysen. Derefter kan du skrubbe området med kraftfulde affyringer af damp. Selv de mest genstridige kalkpletter kan fjernes ved direkte dampning og energisk skrubben.
Hvis kalklaget er meget tykt, kan du putte rengøringsmiddel med citron på området. Vent i en halv time, og brug derefter damprenseren. Kalkresterne bør nu være nemmere at fjerne.
De bedste husholdningsmidler til at bekæmpe kalkpletter med
Sådan fjernes kalk fra aluminium med bagepulver
Bagepulver er nyttig på mange måder i hjemmet, selv til at fjerne kalk, f.eks. fra aluminium. Det er bare at blande vand og bagepulver til en tyk pasta. Gnid pastaen på de angrebne områder, og lad det virke i en kort periode. Rens derefter med rent vand, eller tør det af med en fugtig klud.
En positive bivirkning ved bagepulver er, at det også neutraliserer ubehagelige lugte på badeværelset og endda hjælper mod tilstoppede afløb.
Fjern kalk med eddike
Eddike er også et velegnet husholdningsmiddel til at bekæmpe kalkaflejringer. Eddikeessensen kan bruges ufortyndet til kraftige aflejringer eller fortyndet med vand, hvis laget ikke er så tykt. Citronsyre har den samme effekt og kan bruges på samme måde. Den bedste metode er at gennemvæde en bomulds- eller mikrofiberklud i eddike eller citronsyre og derefter gnide det på de angrebne overflader, som f.eks. armaturer. Lad det virke i nogen tid eller natten over, og rens derefter grundigt med rent, koldt vand. Tør derefter alt af med en ren klud. Syren i eddiken er også nyttig mod genstridige urinsten.
Tip: Brug ballontricket til at fjerne genstridigt kalk fra vandhanen.
Fjern kalk med tandpasta
Du kan også bruge tandpasta og en gammel tandbørste til at fjerne kalkrester fra vandhanen. Dæk aflejringerne med tandpasta, lad det virke i kort tid, og skrub det derefter af med tandbørsten og rens med vand. Tandpastaen fungerer ligesom skurecreme og genetablerer glansen på krom- og aluminiumsoverflader.
Advarsel: Visse materialer er følsomme over for syrer, inkl. marmor og natursten. Brug derfor ikke eddike eller citronsyre til disse materialer, men vælg bagepulver i stedet.
Fjern kalk med rengøringsmiddel
Hvis du ønsker at bruge rengøringsmiddel til at fjerne genstridige kalkaflejringer, skal du bruge et syreholdigt rengøringsmiddel med en pH-værdi mellem 1 og 4. Det afhænger af overfladen, hvilket rengøringsmiddel der er det mest velegnede. Det er derfor bedst at teste rengøringsmidlet på et diskret sted, før du bruger det på hele overfladen. Stærke syrer (med en lavere pH-værdi) kan angribe forskellige overflader, som f.eks. basismetaller, cementfuger, anodiseret aluminium og plastik. Brug derfor et så mildt rengøringsmiddel som muligt, og test det for at se, om det fungerer tilstrækkeligt. Der fås også sanitetsrengøringsmidler i almindelig handel med et miljøcertifikat, som f.eks. EU-Blomsten. De er ikke kun bedre for miljøet, men også for de materialer, du rengør, end rengøringsprodukter uden et certifikat.
Tips til forebyggelse af kalkpletter:
-
Det hjælper at tørre af: Armaturer på håndvaske, i brusekabiner eller badekar såvel som fliser og glasoverflader bør altid tørres af efter brug, f.eks. med en mikrofiberklud eller en blød svamp.
-
Hvis du har travlt og ikke har tid til at tørre af, så sørg for at skylle brusekabinen, badekarret og armaturerne af med koldt vand. Koldt vand danner nemlig færre kalkaflejringer end varmt vand.
-
Hvis du sørger for jævnligt at dampe armaturer mv. med damprenseren, forebygges dannelsen af kalkaflejringer. Det skyldes, at produktionen af damp demineraliserer vandet, hvilket betyder, at dampen ikke efterlader nogen kalkrester eller striber.