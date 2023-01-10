Rengøring af badeværelse: hvor ofte skal du gøre rent?

Hvor ofte du skal gøre rent på badeværelset, afhænger typisk af, hvor ofte det bliver brugt. En husholdning med én person giver mindre snavs end en familie med flere mennesker, så rengøringsfrekvensen skal tilpasses antallet af brugere. Om muligt bør hele badeværelset rengøres grundigt mindst en gang om ugen. Det er en god idé at fjerne sæberester og tandpasta fra håndvasken, så snart du opdager det, og tørre armaturerne af med et par dages mellemrum for at forhindre kalkpletter. Det er bedst at tørre skinnende armaturer af med en blød klud, hver gang du vasker dine hænder – det giver ikke pletterne en chance for at opstå overhovedet.

Grundig vask og aftørring af overflader efter brug hjælper med at holde brusekabine og badekar rent så længe som muligt. Støvsug med et par dages mellemrum for at fjerne hår og støv, og vask fliserne hver eller hver anden uge for at fjerne genstridigt snavs.