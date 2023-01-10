RENGØRING AF SPEJLE
Stænk af tandpasta, fingeraftryk, hårspray, støv – du har kun lige gjort badeværelsesspejlet rent, før det er beskidt igen. Spejle i gangen eller i soveværelset bliver også grimme med tiden. Med disse tips og husholdningsmidler kan du igen rengøre hurtigt, nænsomt og stribefrit – helt uden at bruge dyre rengøringsmidler.
Spejle er sarte
Et spejl har brug for særlig opmærksomhed. Det skyldes dets sammensætning af en glasplade, en sølv- eller aluminiumsbelægning og flere lag lak. Sølvbelægningen, der skaber refleksionen og har åbne kanter, og spejlets mange lag lak gør spejlet skrøbeligt. Et spejl uden ramme kan derfor ændre sig over tid, f.eks. hvis der bruges uhensigtsmæssige rengøringsmidler, vanddråber ikke kan fjernes fra kanten eller hvis dampe fra opløsningsmidler, som f.eks. neglelakfjerner, påvirker det. Kantområdet er derfor den mest skrøbelige del af et spejl. For at sikre, at det ikke ruster i siderne, er det bedst ikke at bruge rengøringsmidler, når det gøres rent. Vand og enkle husholdningsmidler er sædvanligvis nok til rengøring af spejle.
Fjernelse af let støv fra spejlet
Det meste støv på spejle er vandopløseligt og kan fjernes ved at tørre eller gnubbe let på glasoverfladen. Det er bedst at rengøre spejle i varmt vand. Sådan gør du:
- Fugt spejlet let med vand, f.eks. med en sprayflaske eller en fugtig klud. Overfladen bør være fugtig, men ikke for våd.
- Tør derefter hele spejlet med en blød klud for at løsne snavset. Forsigtig: Brug ingen grove fibre til at rengøre med, da de kan ridse glasset.
- Tør derefter spejlet med en anden klud (f.eks. en af bomuld), så der ikke er nogen striber. Brug gerne en mikrofiberklud, da den ikke fnulrer. Ved rengøring med denne metode forbliver spejlet fri for støv i lang tid.
Denne proces er endnu hurtigere, hvis du bruger en ledningsfri vinduesvasker: Den kan fugte og skrubbe spejlet i et enkelt arbejdstrin. Snavset løsnes nærmest af sig selv ved blot at bevæge maskinen hen over spejlet. Du behøver altså kun tørre efter med en mikrofiberklud.
Forsigtig: Sarte ting og overflader
I badeværelset bør du fjerne genstande som sæbedispensere eller tandbørster, der ofte opbevares på hylder eller håndvaske under spejlet, før du rengør spejlet, så rengøringsvandet ikke drypper ned på dem. I andre rum bør overflader eller gulve, der ikke kan tåle vand og er under spejlet, dækkes med en klud for en sikkerheds skyld.
Sådan fjernes kraftigt snavs
Over tid, særligt ved badeværelsesspejle, er det ikke kun vandopløselige substanser, der lægger sig på spejlet. Hårspray og gelé, kosmetik som læbestift og mascara og fingeraftryk, kan ofte ikke fjernes kun med vand. En blød, fugtig klud med en smule opvaskemiddel kan hjælpe. Put det på spejlet, smør det ud og rens med rent vand.
Som et alternativ til opvaskemiddel kan du også bruge glas- eller vinduesvaskemidler. Her skal du være forsigtig: Da rengøringsmidlet kan angribe og misfarve spejlfilmen på spejlets kant, skal du passe på med at udelade kanterne, hvor du kan, eller at tørre dem grundigt, når du har gjort spejlet rent. Den bedste måde at rengøre spejle på udelader helt rengøringsmiddel.
Rengøring af spejle med en damprenser
Spejle kan blive rengjort helt uden rengørings- eller husholdningsmidler, når du bruger en damprenser. Den varme damp løsner nemt selv genstridigt snavs:
- Damp først glasoverfladen jævnt ved hjælp af hånddysen og mikrofiberbetrækket, og løsn snavset ved at gnide let. Alternativt kan overfladen dampes ved hjælp af detalje-dysen, hvis du holder en afstand på få cm.
- Fjern derefter "dampvandet" ved hjælp af en gummiskraber, den ledningsfri vinduesvasker eller en mikrofiberklud, og tør forsigtigt til kanterne er tørre.
Tip til at tackle duggede spejle på badeværelset
Vi kender det allesammen: Efter badet er spejlene på badeværelset ofte meget duggede. Fugten kan hurtigt suges væk ved hjælp af en vinduesvasker. Et andet trick: Blæs kortvarigt på spejlet med en hårtørrer, indtil der ikke længere er noget kondensvand på spejlet.