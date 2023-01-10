Fjernelse af let støv fra spejlet

Det meste støv på spejle er vandopløseligt og kan fjernes ved at tørre eller gnubbe let på glasoverfladen. Det er bedst at rengøre spejle i varmt vand. Sådan gør du:

Fugt spejlet let med vand, f.eks. med en sprayflaske eller en fugtig klud. Overfladen bør være fugtig, men ikke for våd.

Tør derefter hele spejlet med en blød klud for at løsne snavset. Forsigtig: Brug ingen grove fibre til at rengøre med, da de kan ridse glasset.

Tør derefter spejlet med en anden klud (f.eks. en af bomuld), så der ikke er nogen striber. Brug gerne en mikrofiberklud, da den ikke fnulrer. Ved rengøring med denne metode forbliver spejlet fri for støv i lang tid.



Denne proces er endnu hurtigere, hvis du bruger en ledningsfri vinduesvasker: Den kan fugte og skrubbe spejlet i et enkelt arbejdstrin. Snavset løsnes nærmest af sig selv ved blot at bevæge maskinen hen over spejlet. Du behøver altså kun tørre efter med en mikrofiberklud.