RENGØRING AF HÅNDVASK OG VANDHANE
Håndvasken er badeværelsets hjerte. Og den bliver dagligt brugt flittigt, hvilket gør jævnlig rengøring vigtig. Her er et overblik over, hvordan du bedst kan rengøre håndvaske og armaturer.
Rengøring af håndvaske og vandhaner: Hvad skal du huske
De fleste håndvaske er fremstillet af keramik, mineral-cast eller emaljeret stål. Keramik er særlig robust og nemt at vedligeholde og emaljeret stål er modstandsdygtigt over for slag og ridser. Håndvaske af mineral-cast, særligt de billigste, er tilbøjelige til at blive ridsede.
Uanset materiale kan det skade vaskens overflade, hvis du bruger for meget rengørings- eller skuremiddel eller skrubber for grundigt med en hård svamp. Vær også forsigtig med vandhanerne – de fleste badeværelsesarmaturer består af en sart kerne af messing, der kun har en tynd nikkel- eller kromlegering. Hvis den skinnende belægning beskadiges, ruster kernen. Brug derfor kun en lille smule rengøringsmiddel, hvis noget overhovedet. Undlad så vidt muligt at bruge rengøringsmiddel, når du rengør vandhanerne. Det meste snavs, f.eks. tandpasta eller rester af kosmetik, kan fjernes med rent vand. Tør derefter håndvasken og vandhanerne af med en blød klud.
Tip
Læg en mikrofiberklud eller blød klud tæt på håndvasken, så den altid er lige ved hånden, og du hurtigt kan tørre håndvasken og armaturet efter brug. En positiv bivirkning ved at vedligeholde overfladerne ordentligt er, at de ser ud som nye i længere tid. Det betyder, at du ikke behøver at gøre rent så tit.
Rengøring af håndvaske med husholdningsmidler
Bagepulver er et godt husholdningsmiddel til rengøring af håndvaske: Strø pulveret på den våde håndvask, lad det virke kortvarigt og tør derefter af med en klud.
Eddike har også rigtig gode rengøringsegenskaber: Bland med vand i forholdet 1:1, påfør det håndvask og armaturer, og brug det til at gøre rent. Fordelen her er, at eddiken hjælper med at fjerne kalk. Til større kalkaflejringer kan der bruges ufortyndet eddikeessens. Gennemvæd en bomuldsklud med blandingen, og placér den over det angrebne område. Lad det virke i 10-15 minutter, og rens derefter overfladen med en blød svamp og rent vand. Tør så alt grundigt med en mikrofiberklud. Citronsyre kan bruges som et alternativ til eddike.
Advarsel: Eddike eller citronsyre bør ikke bruges i håndvaske af mineral-cast, da eddiken kan angribe overfladen.
Tip
Små ridser i keramikken kan poleres med tandpasta. Smør det på ridsen, og skrub med en gammel tandbørste. Polér efter med en mikrofiberklud, og snart skinner håndvasken som ny.
Rengøring af håndvaske med rengøringsmidler
Hvis du foretrækker at bruge rengøringsmiddel, kan du rengøre håndvasken med en syreholdig sanitetsrens (pH-værdi mellem 0 og 4). Ideelt kan du fugte en mikrofiberklud med rengøringsmidlet og bruge den til at tørre alting over med. Tør efter med en tør klud bagefter. Rengøringsmidlet kan påføres håndvasken direkte og derefter tørres af med en klud. Undlad dog at spraye rengøringsmiddel direkte på armaturerne, da messingkernen kan blive ødelagt, hvis rengøringsmidlet trænger igennem belægningen.
Rengør håndvasken med en damprenser
Håndvasken kan rengøres særlig grundigt med en damprenser. Fordelen her er, at dampen kan nå helt derind, hvor det ellers er svært at komme til. Håndvaskens overløb ophober snavs over tid, som er svært at fjerne manuelt. Damprenserens detalje-dyse damper nemt overløbet, og snavset ender automatisk i afløbet. En damprenser kan også bruges til at rense afløbet.
Snavs bygges op i vandhaners opluftere og gennemstrømningsregulatorer, der også kan renses med damprenserens detalje-dyse eller lille runde børste. Du skal blot holde en klud lidt på afstand over det område, der skal dampes, for at beskytte mod stænk. Snavset løsnes og lander i håndvasken. Hvis vandhanen er meget angrebet af kalk, skal der dog tages andre metoder i brug.