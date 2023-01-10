RENGØRING AF HÅNDVASK OG VANDHANE

Rengøring af håndvaske og vandhaner: Hvad skal du huske

De fleste håndvaske er fremstillet af keramik, mineral-cast eller emaljeret stål. Keramik er særlig robust og nemt at vedligeholde og emaljeret stål er modstandsdygtigt over for slag og ridser. Håndvaske af mineral-cast, særligt de billigste, er tilbøjelige til at blive ridsede.

Uanset materiale kan det skade vaskens overflade, hvis du bruger for meget rengørings- eller skuremiddel eller skrubber for grundigt med en hård svamp. Vær også forsigtig med vandhanerne – de fleste badeværelsesarmaturer består af en sart kerne af messing, der kun har en tynd nikkel- eller kromlegering. Hvis den skinnende belægning beskadiges, ruster kernen. Brug derfor kun en lille smule rengøringsmiddel, hvis noget overhovedet. Undlad så vidt muligt at bruge rengøringsmiddel, når du rengør vandhanerne. Det meste snavs, f.eks. tandpasta eller rester af kosmetik, kan fjernes med rent vand. Tør derefter håndvasken og vandhanerne af med en blød klud.