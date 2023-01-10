Rensning af afløb uden kemikalier
Dræner din bruser eller dit badekar ikke vandet optimalt? Kommer der en ubehagelig lugt fra køkkenvasken? Så skal der handles hurtigt. Hvis et afløb i hjemmet er blokeret, behøver du imidlertid ikke ty til rørrenseren med det samme. Disse tips og husholdningsmidler hjælper med rensning af afløb uden at skade miljøet - og forebygger samtidig nye blokeringer. Med de rette metoder kan du nemt holde dine afløb rene og velfungerende i hverdagen.
Rensning af afløb: Hvad der virkelig fungerer
Fedt og madrester i køkkenet, sæbe, plejeprodukter og hår i badeværelset: Hver dag flyder der materialer gennem afløbet, som over tid ophobes i rørene. Hvis disse aflejringer ikke fjernes jævnligt, danner de med tiden en blokering, og så kan vandet ikke længere afledes.
Butikkerne er fyldt med granulat, geléer og skum, der påstår, at de hjælper med at rense afløb på ingen tid. Men til syvende og sidst har disse kemiske rengøringsmidler kun én effekt: Afløbet tilstoppes permanent. Hvis afløbet i håndvasken eller køkkenvasken er stoppet, behøver du imidlertid ikke ty til rørrenseren med det samme – mange velafprøvede husholdningsmidler kan også hjælpe med at rengøre blokerede afløb og rør.
Rensning af afløb med husholdningsmidler
Afløbsrensere, der fås i kommerciel handel, er ofte aggressive og skadelige for miljøet og helbredet. Hvis afløbsrøret ikke er helt blokeret og vandet derfor stadig kan afledes langsomt, er det muligt, ud over at bruge en damprenser, at bruge naturlige husholdningsmidler til at fjerne aflejringerne. Det er desuden et miljøvenligt alternativ. De mest effektive husholdningsmidler er:
- Eddike og bagepulver: Hæld 4 spiseskefulde bagepulver i det blokerede afløbsrør, og skyl straks med en halv kop (ca. 100 ml) eddikeessens. De to midler udløser en kemisk reaktion og begynder at syde. Skyl røret med kogende vand, så snart den sydende lyd stopper, for at rense afløbet helt.
- Eddike kombineret med tvekulsurt natron eller vaskesoda: Tvelkulsurt natron eller vaskesoda kan bruges som et alternativ til bagepulver. Hæld 4 spiseskefulde soda eller tvelkulsurt natron i afløbet, og hæld så en halv kop eddikeessens i. Skyl med varmt vand, når du ikke længere kan høre en sydende lyd.
Rensning af afløb med en damprenser
En damprenser er også særlig egnet til rensning af afløb. Ved at kombinere en stråle af damp og høje temperaturer, opløses selv genstridigt og fedtet snavs og fjernes på få sekunder. Dampen når også ind til steder, der er svære at komme til. Den løsner lette blokeringer og fjerner også ubehagelige lugte.
Sådan gør du:
- Hold detalje-dysen (power-dyse) ved afløbet, og frigiv dampen. Hold samtidig en mikrofiberklud over afløbet for at beskytte mod snavs, der sprøjtes tilbage.
- Sørg for ikke at dampe plastikdelene under vaskens sikurv direkte, da de ikke nødvendigvis kan holde til så høje temperaturer.
Tip
Afløb i køkkener og badeværelser bør rengøres ofte vha. damp. Det forebygger aflejringer og ubehagelige lugte. Detaljedysen kan også bruges til nemt at rengøre oversvømmelsen i hånd- eller køkkenvasken.
Hvis intet andet virker: Svupper og fleksibel spiral
Blokeringen sidder ofte i sifonen, dvs. den U-formede bøjning under afløbet. I tilfælde af særligt genstridige blokeringer i afløbet anbefaler vi derfor at bruge en svupper. Det skiftende tryk, svupperen skaber, løsner snavset bestående af fedt eller madrester. Svupperen bruges ved at holde den over afløbet og trykke den fast ned imod hånd- eller køkkenvasken. Lad vandet løbe i vasken indtil svupperen er helt dækket af vand, og bevæg så svupperen frem og tilbage uden at løfte den helt ud af vandet. Prøv om vandet løber gennem afløbet efter et par gange. Hvis det ikke er tilfældet, så gentag processen til vandet løber igen.
Andre mekaniske måder at løsne blokeringer er rensekabler, afløbsbørste og/eller fleksible spiraler. I mange tilfælde er det relativt nemt at fjerne sifonen og rengøre den separat.
Forebyggelse af afløbsblokeringer
Ved at tilføje nogle få opgaver til din daglige rutine kan du forebygge genstridige blokeringer i badeværelse og køkken. Disse tips hjælper med at forebygge blokerede afløb i hjemmet:
- Jævnlig skylning med kogende vand: Små aflejringer i afløbsrøret skylles væk, og drænet holdes derfor helt frit for snavs.
- Undlad at putte madrester i køkkenafløbet.
- Beskyt afløbene i håndvask, bruser og badekar med en hårfælde.
- Omfat afløbene i din rengøringsrutine: Hvis du allerede bruger en damprenser i køkkenet og badeværelset, kan du også hurtigt rense afløbene ved hjælp af damp. Dermed slipper du for at bruge lang tid på at rense afløbene en anden gang.