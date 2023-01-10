Rensning af afløb uden kemikalier

Rensning af afløb: Hvad der virkelig fungerer

Fedt og madrester i køkkenet, sæbe, plejeprodukter og hår i badeværelset: Hver dag flyder der materialer gennem afløbet, som over tid ophobes i rørene. Hvis disse aflejringer ikke fjernes jævnligt, danner de med tiden en blokering, og så kan vandet ikke længere afledes.

Butikkerne er fyldt med granulat, geléer og skum, der påstår, at de hjælper med at rense afløb på ingen tid. Men til syvende og sidst har disse kemiske rengøringsmidler kun én effekt: Afløbet tilstoppes permanent. Hvis afløbet i håndvasken eller køkkenvasken er stoppet, behøver du imidlertid ikke ty til rørrenseren med det samme – mange velafprøvede husholdningsmidler kan også hjælpe med at rengøre blokerede afløb og rør.