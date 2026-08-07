Power mundstykkesæt

Mundstykkesættet indeholder et kraftigt mundstykke inkl. forlængerstykke. Perfekt til ubesværet, miljøvenlig rengøring på svært tilgængelige områder, f.eks. hjørner og sprækker.

Power mundstykket og forlængerstykket, der er inkluderet i sættet, øger mundstykkets rengøringsevne markant. Dampstrålen er endnu mere effektiv og sikrer ubesværet, miljøvenlig rengøring på svært tilgængelige områder, f.eks. hjørner, kanter og sprækker. Velegnet til mange rengøringsopgaver i køkken, badeværelse og toilet.

Funktioner og fordele
Smal åbning til dampudløb
  • Dampstrålens renseevne er ligeledes forbedret.
  • Den forbedrede kraft gør det nemt at fjerne snavs fra sprækker og hjørner.
Forlængerstykke til detaljemundstykket
  • Ubesværet adgang til svært tilgængelige områder.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 107 x 21 x 21
Anvendelsesområder
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
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