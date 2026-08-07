Power mundstykkesæt
Mundstykkesættet indeholder et kraftigt mundstykke inkl. forlængerstykke. Perfekt til ubesværet, miljøvenlig rengøring på svært tilgængelige områder, f.eks. hjørner og sprækker.
Power mundstykket og forlængerstykket, der er inkluderet i sættet, øger mundstykkets rengøringsevne markant. Dampstrålen er endnu mere effektiv og sikrer ubesværet, miljøvenlig rengøring på svært tilgængelige områder, f.eks. hjørner, kanter og sprækker. Velegnet til mange rengøringsopgaver i køkken, badeværelse og toilet.
Funktioner og fordele
Smal åbning til dampudløb
- Dampstrålens renseevne er ligeledes forbedret.
- Den forbedrede kraft gør det nemt at fjerne snavs fra sprækker og hjørner.
Forlængerstykke til detaljemundstykket
- Ubesværet adgang til svært tilgængelige områder.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 5 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 5 EasyFix Strygejern
- SC 5 Premium
- SG 4/2 Classic Anniversary Edition
- SI 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SI 4 EasyFix Strygejern
- SI 4 Iron Kit
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
Power mundstykkesæt reservedele
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