Ikke kun gør SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition et godt indtryk, den lover også fuld rengøringskraft: Et enestående damptryk på 4,2 bar gør den til den bedste damprenser i sin klasse. Fire-trins dampregulering gør det muligt at justere dampflowet efter behov. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Og takket være et bredt udvalg af tilgængeligt tilbehør kan den rengøre glatte overflader, emhætter, hjørner og sprækker perfekt. Det særligt praktiske dampstrygejern, som også er inkluderet, fremskynder strygningen med 50%. VapoHydro-funktionen gør det desuden muligt at tilføje varmt vand og gøre det lettere at fjerne og skylle genstridigt snavs væk. Det fleksible EasyFix gulvmundstykke har en imponerende og effektiv lamelteknologi. Ved hjælp af velcro-systemet kan gulvkluden nemt fastgøres til gulvmundstykket uden at skulle komme i kontakt med snavs. Vandtanken kan tages af og genopfyldes permanent. Den kommer også med et integreret kabelopbevaringsrum, tilbehørsopbevaringsrum og parkeringsposition til gulvmundstykket.