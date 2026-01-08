SC 4 Deluxe fra 2024 damprenseren renser ved 4,0 bar, er permanent genopfyldelig og garanterer uafbrudt rengøring takket være dens aftagelige vandtank. Damprenseren fjerner op til 99,999 % af coronavirus ¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier ²⁾ på hårde overflader. Det ekstra store integrerede tilbehørsopbevaringsrum garanterer bekvem opbevaring af tilbehør, kabler og slange direkte ved maskinen. Andre funktioner omfatter den LED-belyste ring til visning af driftstilstanden, EasyFix-gulvmundstykket med fleksibel samling for maksimal ergonomi, innovativ lamelteknologi, praktisk krog-og-løkke-system til mikrofiber-gulvkluden og det forskellige tilbehør til fjernelse af genstridigt snavs på fliser, kogeplader og emhætter og i sprækker og fuger. Ved hjælp af tre-trins dampregulering kan dampstrømmen altid tilpasses perfekt til overfladen og snavset.