Damprenser SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe med LED-belyst ring og perfekt opbevaring af tilbehør rengør komfortabelt og uden afbrydelser. Ideel til alle hårde overflader i hjemmet.

SC 4 Deluxe fra 2024 damprenseren renser ved 4,0 bar, er permanent genopfyldelig og garanterer uafbrudt rengøring takket være dens aftagelige vandtank. Damprenseren fjerner op til 99,999 % af coronavirus ¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier ²⁾ på hårde overflader. Det ekstra store integrerede tilbehørsopbevaringsrum garanterer bekvem opbevaring af tilbehør, kabler og slange direkte ved maskinen. Andre funktioner omfatter den LED-belyste ring til visning af driftstilstanden, EasyFix-gulvmundstykket med fleksibel samling for maksimal ergonomi, innovativ lamelteknologi, praktisk krog-og-løkke-system til mikrofiber-gulvkluden og det forskellige tilbehør til fjernelse af genstridigt snavs på fliser, kogeplader og emhætter og i sprækker og fuger. Ved hjælp af tre-trins dampregulering kan dampstrømmen altid tilpasses perfekt til overfladen og snavset.

Funktioner og fordele
Damprenser SC 4 Deluxe: Løbende påfyldning af vand i aftagelig tank
Løbende påfyldning af vand i aftagelig tank
Til non-stop rengøring og praktisk vandpåfyldning.
Damprenser SC 4 Deluxe: Praktisk tilbehørsopbevaring og parkeringsposition
Praktisk tilbehørsopbevaring og parkeringsposition
Praktisk opbevaring af tilbehør, forlængerrør, kabler og dampslange. Parkeringsposition til nem parkering af gulvmundstykket under pauser.
Damprenser SC 4 Deluxe: EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.
Optimale rengøringsresultater på alle typer hårde gulve rundt omkring i hjemmet takket være effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
LED-display på maskinen.
  • Når LED displayet lyser rød, betyder det at maskinen varmer op. Når den skifter til grøn er maskinen klar til brug.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
  • Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
  • Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
  • Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Dampgennemstrømningskontrol i tre trin
  • Dampstrømmen kan tilpasses overfladen og niveauet af snavs.
Tænd-/slukkontakt på damprenseren
  • Let at tænde og slukke.
Specifikationer

Teknisk data

Test certificat¹⁾ Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
Areal pr. tank (m²) ca. 130
Varmeeffekt (W) 2200
Maks. damptryk (bar) 4
Ledningslængde (m) 5
Opvarmningstid (min) 3
Kedelkapacitet (l) 0,5
Tankvolumen (l) 1,3
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50
Farve hvid
Vægt uden tilbehør (kg) 5,6
Vægt inkl. emballage (kg) 9
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Scope of supply

  • EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
  • Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
  • Afkalkningspulver: 3 Stk.
  • Punktdyse
  • Håndmundstykke
  • Rundbørste, sort: 1 Stk.
  • Børste til fuger
  • Gulvmundstykke: EasyFix
  • Mængde af damprør: 2 Stk.
  • Damprørenes længde: 0.5 m

Udstyr

  • Børnesikring
  • Sikkerhedsventil
  • Dampregulator: på enheden (tre trin)
  • Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
  • Dampslange med pistol: 2.2 m
  • Indbygget tænd-/slukkontakt
  • Tilbehør opbevares på maskinen.
Damprenser SC 4 Deluxe
Damprenser SC 4 Deluxe
Damprenser SC 4 Deluxe
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Armaturer
  • Håndvask
  • Vægklinker
  • Vindue og glasoverflader.
  • Emhætter.
  • Kogeplader.
  • Teglfuger
Tilbehør