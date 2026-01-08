Damprenser SC 1 EasyFix
Den lille håndholdte damprenser kan bruges til effektiv rengøring af badeværelser og køkkener – uden brug af kemi. Opbevares nemt i en skuffe eller et skab.
Den kompakte Kärcher SC 1 EasyFix 2-i-1 dampmoppe (med gulvrengøringssæt) kan bruges overalt i husholdningen og rengør uden brug af kemikalier. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Takket være dens kompakte dimensioner er enheden ideel til hurtig og grundig mellemrengøring. Når du er færdig, kan den opbevares lige der, hvor den er nødvendig, uden at optage meget plads. Uanset om det er rengøring af armaturer, fliser, kogeplader, emhætter eller de mindste sprækker og nicher – sikrer kraftig damp og det omfattende udvalg af tilbehør fejlfrie resultater. Takket være EasyFix gulvrengøringssættet kan den praktiske håndholdte damprenser omdannes til gulvrengøring på ingen tid. Selv genstridigt snavs og fedtaflejringer fjernes på et øjeblik.
Funktioner og fordele
Kraftigt damptryk 3.0 barFjerner nemt alle former for snavs - selv på områder som er svære at komme til.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater på alle typer hårde gulve i hjemmet takket være effektiv lamellteknologi Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Lille, praktisk og nem at opbevareMaskinen kan nemt opvares på brugsstedet for nem tilgængelighed.
Børnesikring på maskinen
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 20
|Varmeeffekt (W)
|1200
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|3
|Kedelkapacitet (l)
|0,2
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Dyse
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
- Målebæger: 200 ml
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
